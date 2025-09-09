بر اساس اطلاعات فاششده، گلکسی S26 پرو با ضخامت 6.7 میلیمتر و نمایشگری 6.27 اینچی عرضه میشود که حاشیههای باریکتری نسبت به نسل قبل خود، یعنی گلکسی S25، خواهد داشت. این صفحهنمایش از نرخ نوسازی 120 هرتز پشتیبانی میکند. در بخش سختافزار داخلی، این گوشی با حداکثر 12 گیگابایت حافظهی رم و 512 گیگابایت فضای ذخیرهسازی در دسترس خواهد بود. مجموعهی دوربین سهگانهی آن شامل یک حسگر اصلی 50 مگاپیکسلی، یک دوربین فوقعریض 12 مگاپیکسلی و یک لنز تلهفوتوی 10 مگاپیکسلی است. انرژی این دستگاه را یک باتری 4,300 میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سیمی 45 وات تأمین میکند. همچنین، این مدل به فناوری شارژ بیسیم مغناطیسی Qi2 مجهز خواهد شد. قلب تپندهی این گوشی بسته به بازار، تراشهی اگزینوس 2600 سامسونگ یا اسنپدراگون 8 الیت کوالکام خواهد بود.
در سوی دیگر، گلکسی S26 اولترا با ابعاد 163.4 در 77.9 در 7.8 میلیمتر، دارای لبههایی با انحنای ملایمتر نسبت به نسل پیشین خود است. این مدل به یک نمایشگر غولپیکر 6.9 اینچی با نسل سوم شیشهی ضدانعکاس مجهز شده و از حداکثر 16 گیگابایت رم و 1 ترابایت حافظهی داخلی پشتیبانی میکند. در بخش دوربین، شاهد یک حسگر اصلی 200 مگاپیکسلی، یک دوربین پریسکوپ 50 مگاپیکسلی با دیافراگم بازتر از S25 اولترا، یک دوربین فوقعریض 50 مگاپیکسلی و یک لنز تلهفوتوی کوتاهبرد 12 مگاپیکسلی بهروزرسانیشده هستیم. باتری 5,000 میلیآمپر ساعتی آن اکنون از شارژ سیمی 60 وات پشتیبانی میکند و برخلاف مدل پرو، در تمام بازارهای جهانی فقط با تراشهی اسنپدراگون 8 الیت 2 عرضه خواهد شد.
این شایعهی جدید همچنین به بازخوانی مشخصات گلکسی S26 اج پرداخته است. این مدل که ضخامت بسیار کم 5.5 میلیمتری دارد، از نمایشگر 6.7 اینچی QHD+ با نرخ نوسازی 120 هرتز، دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی، دوربین فوقعریض 12 مگاپیکسلی و باتری 4,300 میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ بیسیم مغناطیسی Qi2 بهره خواهد برد.
منبع: GSMArena
نوشته رندرهای گلکسی S26 اولترا و S26 پرو فاش شد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala