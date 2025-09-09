اوبر و شریکش مومنتا، آزمایش تاکسی های رباتیک را سال آینده در اروپا آغاز خواهند کرد

اوبر و شریک جدیدش مومنتا، آزمایش یک سرویس اشتراک سواری خودران را در سال 2026 در اروپا آغاز خواهند کرد، مومنتا اعلام کرد. این سرویس در مونیخ، آلمان با استفاده از فناوری خودران مومنتا و پلتفرم اشتراک سواری اوبر، با هدف گسترش آینده در اروپا آغاز خواهد شد. به گفته مومنتا، این شرکت ها مونیخ را برای آغاز این عملیات به دلیل "میراث مهندسی عمیق، اکوسیستم خودرویی درجه یک و تمایل به نوآوری" انتخاب کردند.

مومنتا و اوبر در ماه مه سال جاری یک "توافقنامه استراتژیک" اعلام کردند تا یک سرویس تاکسی رباتیک را با رانندگان ایمنی در ابتدا راه اندازی کنند. مومنتا یکی از اولین شرکت های خودروهای خودران در چین بوده است و از سال 2018 در حال آزمایش خودروهای خودران در این کشور بوده است و قصد دارد سال آینده یک عملیات تجاری را در پایگاه خود در شانگهای راه اندازی کند. این شرکت همچنین سیستم های کمک راننده پیشرفته (ADAS) را برای خودروسازان بزرگ از جمله مرسدس بنز و آئودی تولید می کند که تاکنون بیش از 400000 دستگاه نصب شده است.

اروپا در پذیرش تاکسی های خودران نسبت به ایالات متحده و چین کندتر بوده است، اما این روند شروع به تغییر کرده است. اوبر با بایدو، که برنامه هایی را برای شروع آزمایش سرویس خودران Apollo Go خود در سوئیس در اوایل سال جاری اعلام کرد، رقابت خواهد کرد. شرکت دیگری به نام WeRide، برنامه آزمایشی خود را در ژانویه 2025 در سوئیس راه اندازی کرد و اندکی پس از آن آزمایش یک سیستم حمل و نقل بدون راننده را در فرانسه آغاز کرد.

در جاهای دیگر، اوبر با سایر شرکت های خودروهای خودران از جمله WeRide، Pony.AI و Momenta در خاورمیانه همکاری کرده است. این شرکت همچنین توافقی با Wayve مستقر در بریتانیا برای راه اندازی آزمایش های اشتراک سواری خودران در لندن در سال آینده دارد و اخیراً اعلام کرده است که خدمات اشتراک سواری را در لس آنجلس با استفاده از یک نسخه خودران از Volkswagen's ID. Buzz ارائه خواهد داد.

سرویس مونیخ اوبر و مومنتا از خودروهای خودران سطح 4 استفاده می کند که می توانند بدون راننده ایمنی در مناطق جغرافیایی از پیش تعیین شده اداره شوند. این شرکت ها باید گواهینامه ای از دولت آلمان و تاییدیه برای "مناطق محدود جغرافیایی" که در آن مجاز به فعالیت هستند، دریافت کنند.

اوبر در ابتدا قصد داشت خودروهای خودران خود را بسازد، اما این ایده را در سال 2020 پس از مرگ یک عابر پیاده و رسوایی پیرامون ادعای سرقت اسرار تجاری از Waymo کنار گذاشت. از آن زمان، این شرکت مسیر مشارکت با تولیدکنندگان خودروهای خودران، از جمله Waymo ذکر شده در آستین و آتلانتا را در پیش گرفته است.