F-150 Lightning STX فورد جایگزین XLT می‌شود و برد و قدرت را افزایش می‌دهد

فورد یک نوع جدید F-150 Lightning به نام STX را رونمایی کرد که برد اضافی و نگرش مستحکمی را به این مجموعه اضافه می‌کند. این مدل احتمالاً پاسخی به کاهش فروش F-150 Lightning است و به گفته این شرکت، بر اساس بازخورد مشتریان طراحی شده است. این مدل جایگزین مدل XLT فعلی با همان قیمت اولیه خواهد شد.

تریم STX که نزدیک به انتهای مجموعه پس از Lightning Pro قرار می‌گیرد، یک ارتقا در برد و قدرت نسبت به XLT ارائه می‌دهد. سیستم موتور دوگانه جدید 536 اسب بخار قدرت تولید می‌کند در حالی که 775 پوند فوت گشتاور را حفظ می‌کند، در مقایسه با 452 اسب بخار XLT. برد به طور قابل توجهی به 290 مایل افزایش می‌یابد در مقایسه با 240 مایل در مدل فعلی.

Ford

تغییرات ظاهری نیز برای کسانی وجود دارد که می‌خواهند پیکاپ‌هایشان ظاهری مستحکم داشته باشند. تریم STX چرخ‌های جدید آفرود، لاستیک‌های تمام زمینی و رکاب‌هایی را که از F-150 Tremor قرض گرفته شده است، اضافه می‌کند. این مدل دارای یک جلوپنجره جدید، کفپوش وینیل مشکی اختیاری، خطوط برجسته آبی و نشان STX در همه جا از جمله روی صندلی‌ها است. علاوه بر گزینه‌های رنگ معمولی، در دو رنگ جدید Argon Blue و Marsh Gray نیز عرضه خواهد شد.

به گفته پیش‌بینی‌های فروش داخلی، فورد انتظار دارد F-150 Lightning STX پرفروش‌ترین محصول خود در سال آینده باشد. ویل مارشاند، مدیر بازاریابی، در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «مشتریان خواهان یک F-150 Lightning مستحکم با برد بیشتر از XLT استاندارد هستند.» «تا به حال، اگر این مالکان یک F-150 Lightning مستحکم می‌خواستند، باید به بازار لوازم جانبی مراجعه می‌کردند تا کامیون مورد نظر خود را بسازند.» مدل جدید در اوایل سال آینده با قیمت 63345 دلار بدون احتساب هزینه‌های حمل و نقل در نمایندگی‌های فورد ظاهر می‌شود.