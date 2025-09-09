لازم نیست حتماً برای خرید یک جاروبرقی بیسیم و اجتناب از مشکل کابلها هنگام تمیز کردن آشغالها از روی زمین، حساب بانکیتان را خالی کنید. جاروبرقی بیسیم مقرونبهصرفه مورد علاقه ما در حال حاضر ارزش خوبی ارائه میدهد، و اکنون با تخفیف به فروش میرسد که آن را به یک پیشنهاد وسوسهانگیزتر تبدیل میکند. قیمت Levoit LVAC-300 به 270 دلار کاهش یافته است.
قیمت لیست این جاروبرقی بیسیم 350 دلار است، به این معنی که شما 80 دلار یا 23 درصد تخفیف میگیرید. این قیمت دقیقاً پایینترین قیمت ثبت شده نیست (در گذشته شاهد کاهش قیمت آن به 250 دلار بودهایم)، اما همچنان یک معامله خوب است.
Levoit LVAC-300 انتخاب ما برای بهترین جاروبرقی بیسیم مقرونبهصرفه است. این مدل قدرت مکش خوبی را در این محدوده قیمتی ارائه میدهد و در مقایسه با توصیه قبلی ما در این زیرمجموعه، جابجایی آسانتر و طراحی بهتری دارد. همچنین هنگام حرکت دادن آن روی زمین، حس نسبتاً روانی دارد.
مونتاژ و جدا کردن LVAC-300 آسان است. خارج کردن باتری نیز بسیار آسان است (متاسفانه، داک شارژ برای این مدل وجود ندارد). میتوانید این جاروبرقی را با یک بار فشار دادن یک دکمه روشن کنید. دکمه دیگری بین حالتهای Eco، Mid و Turbo جابجا میشود. استفاده زیاد از حالت آخر میتواند باتری شما را به سرعت خالی کند، اگرچه میتوانید با استفاده از صفحه نمایش دیجیتال، سطح باتری را زیر نظر داشته باشید. Levoit میگوید باتری در حالت Eco تا 60 دقیقه و در حالت Turbo تنها 12 دقیقه کار میکند.
اندازه سطل آن 0.75 لیتر است که بسیار مناسب است. LVAC-300 دارای فیلتر HEPA است و Levoit میگوید که میتواند "99.99 درصد از ذرات به کوچکی 0.3 میکرومتر را با بازدهی سطح تصفیه کننده هوا جذب کند." در آزمایشات ما، احساس کردیم که عملکرد خوبی در جارو کردن خاک، تودههای گرد و غبار، موی حیوانات خانگی و پودر قهوه دارد. به طور کلی، ما معتقدیم که LVAC-300 یک جاروبرقی بیسیم خوب و مقرونبهصرفه است که ممکن است برای ساکنان آپارتمان و کسانی که خانههای کوچک تا متوسط دارند (یا اگر فقط میخواهید چنین دستگاهی را برای تمیز کردن سریع در دسترس داشته باشید) مناسبتر باشد.
