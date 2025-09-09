دیدار ترامپ با مدیران فناوری در ضیافت شام خبرساز شد

در این میان، غیبت ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، قابل توجه بود؛ هرچند کاخ سفید تأیید کرد که نماینده‌ای از جانب او در جلسه حاضر بوده است. ماسک که زمانی در دولت ترامپ سمتی داشت، به دلیل اختلاف‌نظر با رئیس‌جمهور از مقام خود کناره‌گیری کرده بود. در این جلسه، روابط نزدیک دولت با شرکت OpenAI بیش از پیش نمایان شد. مدیرعامل OpenAI ضمن تشکر از ترامپ به دلیل حمایت از نوآوری، به همکاری‌های گسترده‌ی خود با دولت اشاره کرد. مهم‌ترین این همکاری‌ها، «پروژه استارگیت» است؛ یک طرح 500 میلیارد دلاری برای توسعه‌ی زیرساخت‌های هوش مصنوعی که با مشارکت کاخ سفید، اوراکل و سافت‌بانک در حال اجراست.

دانلود mp4

علاوه بر این پروژه عظیم، OpenAI متعهد شده است که خدمات خود را با کمترین قیمت ممکن به ادارات فدرال ارائه دهد. وزارت دفاع آمریکا نیز در قراردادی به ارزش 200 میلیون دلار، وظیفه‌ی توسعه‌ی ابزارهای هوش مصنوعی برای کاربردهای نظامی و امنیت ملی را به این شرکت سپرده است. این تعاملات در حالی شکل می‌گیرد که پیش از ضیافت شام، رویدادی توسط کارگروه آموزش هوش مصنوعی دولت به ریاست ملانیا ترامپ و با حضور مدیران گوگل و OpenAI برگزار شده بود. این مجموعه اقدامات، حاکی از یک هم‌گرایی استراتژیک میان دولت ترامپ و بازیگران اصلی حوزه‌ی هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف ملی در این زمینه‌ی فناورانه است. غیبت ماسک نیز به نوبه‌ی خود پیچیدگی‌های روابط میان سیاست و فناوری را به تصویر می‌کشد، به‌ویژه با توجه به شایعات پیشین درباره‌ی برنامه‌های سیاسی او که اکنون مسکوت مانده است.

منبع: Fortune

نوشته دیدار ترامپ با مدیران فناوری در ضیافت شام خبرساز شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala