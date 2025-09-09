در حال حاضر یک سال Paramount+ را با قیمت پایین 30 دلار دریافت کنید

با افزایش مداوم قیمت سرویسهای استریم، ممکن است این حس به شما دست بدهد که معاملات خوب بسیار کم و انگشتشمار هستند. اما هر از گاهی ظاهر میشوند — درست مانند وضعیت Paramount+ در حال حاضر. میتوانید تا 18 سپتامبر (27 شهریور) از نصف قیمت اشتراکهای سالانه بهرهمند شوید؛ این یعنی طرح Essential (همراه با تبلیغات) به جای 60 دلار به 30 دلار برای یک سال کاهش مییابد و طرح Premium نیز به جای 120 دلار به 60 دلار برای یک سال کاهش مییابد.
این یک معامله اساسی است که هم مشترکین جدید و هم مشترکین قبلی میتوانند از آن بهرهمند شوند؛ معمولاً این نوع تخفیف جدی فقط به افراد بار اول ارائه میشود. هر کسی که از حالا تا 18 سپتامبر (27 شهریور) برای اشتراک یک ساله Paramount+ ثبتنام کند، میتواند این قیمتگذاری را دریافت کند. تنها نکته واقعی این معامله این است که باید هزینه کامل یک سال را از قبل پرداخت کنید. اشتراکهای ماه به ماه همچنان با نرخ معمول محاسبه میشوند.
Paramount+ گزینههای برنامهسازی بسیار خوبی دارد، به خصوص اگر طرفدار هر چیزی باشید که شامل RuPaul میشود. همچنین خانه Star Trek: Strange New Worlds و Star Trek: Lower Decks است که به جرات میتوان گفت بهترین اضافات مدرن به قانون این برنامه علمی تخیلی هستند، و همچنین سایر سریهای گذشته و حال Star Trek. این پلتفرم مجموعه خوبی از ورزشها را نیز ارائه میدهد. و اگر تصمیم بگیرید که طرح Premium را انتخاب کنید، به عناوین Showtime مانند Yellowjackets و نسخه بازسازی شده Dexter: Resurrection نیز دسترسی خواهید داشت.
