اگر میخواهید ببینید که گوشی یا تبلت و ساعت سامسونگ شما در چه تاریخی این آپدیت را دریافت میکند، در ادامه میتوانید جدول زمانبندی فاش شده برای انتشار One UI 8 را بخوانید:
سری گلکسی S:
- گلکسی S25 اولترا / S25 پلاس / S25: (18 سپتامبر 2025 / 27 شهریور 1404)
- گلکسی S25 اج / S24 اولترا / S24 پلاس / S24 FE / S24: (25 سپتامبر 2025 / 3 مهر 1404)
- گلکسی S23 اولترا / S23 پلاس / S23 FE / S23: (2 اکتبر 2025 / 10 مهر 1404)
- گلکسی S22 اولترا / S22 پلاس / S22: (6 اکتبر 2025 / 14 مهر 1404)
- گلکسی S21 FE 5G: (2 اکتبر 2025 / 10 مهر 1404)
سری گلکسی Z:
- گلکسی زد فولد 6 / زد فلیپ 6: (2 اکتبر 2025 / 10 مهر 1404)
- گلکسی زد فولد 5 / زد فلیپ 5: (13 اکتبر 2025 / 21 مهر 1404)
- گلکسی زد فولد 4 / زد فلیپ 4: (6 اکتبر 2025 / 14 مهر 1404)
سری گلکسی A:
- گلکسی A56 5G / A36 5G: (25 سپتامبر 2025 / 3 مهر 1404)
- گلکسی A55 5G: (6 اکتبر 2025 / 14 مهر 1404)
- گلکسی A54 5G / A52s 5G / A35 5G / A34 5G / A33 5G: (13 و 14 اکتبر 2025 / 21 و 22 مهر 1404)
- گلکسی A26 5G / A17 5G / A16 5G: (2 اکتبر 2025 / 10 مهر 1404)
- گلکسی A25 5G / A23 5G: (13 اکتبر 2025 / 21 مهر 1404)
- گلکسی A15 5G: (20 اکتبر 2025 / 28 مهر 1404)
- گلکسی A06: (23 اکتبر 2025 / 2 آبان 1404)
سری گلکسی M:
- گلکسی M34 5G: (2 اکتبر 2025 / 10 مهر 1404)
- گلکسی M33 5G / M15 5G: (27 اکتبر 2025 / 5 آبان 1404)
سری گلکسی XCover:
- گلکسی XCover 6 Pro / XCover 7: (23 و 3 نوامبر 2025 / 2 و 12 آبان 1404)
سری گلکسی تب:
- گلکسی تب S10 اولترا / S10+ / S10 FE: (1 اکتبر 2025 / 9 مهر 1404)
- گلکسی تب S9 اولترا / S9 پلاس / S9: (23 اکتبر 2025 / 2 آبان 1404)
- گلکسی تب S8 اولترا / S8 پلاس / S8: (23 اکتبر 2025 / 2 آبان 1404)
سری گلکسی واچ:
- گلکسی واچ 7 / واچ 6 / واچ FE: (1 اکتبر 2025 / 9 مهر 1404)
- گلکسی واچ 5 / واچ 5 پرو / واچ 4 / واچ 4 کلاسیک: (3 نوامبر 2025 / 12 آبان 1404)
منبع: GSMArena
