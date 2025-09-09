فناوری OpenAI در یک فیلم انیمیشن بلند استفاده خواهد شد

OpenAI در حال سرمایه گذاری منابع خود در یک فیلم انیمیشنی است که بیشتر توسط هوش مصنوعی تولید شده و ایده آن متعلق به یکی از کارمندان این شرکت است. همانطور که ابتدا توسط وال استریت ژورنال گزارش شد، نام این فیلم Critterz خواهد بود و داستان موجودات جنگلی را روایت می کند که پس از برهم خوردن آرامش دهکده شان توسط یک غریبه، وارد یک ماجراجویی می شوند. چاد نلسون، متخصص خلاقیت در OpenAI، سه سال پیش طراحی شخصیت ها را با هدف ساخت یک فیلم کوتاه با استفاده از ابزار تولید تصویر DALL-E OpenAI آغاز کرد.

هدف از این فیلم، تا حدی، نشان دادن این است که فیلم های انیمیشنی را می توان با هزینه کمتر و در زمان کمتری با هوش مصنوعی ساخت. تیم سازنده این فیلم بودجه ای کمتر از 30 میلیون دلار و برنامه تولید تنها نه ماهه را تعیین کرده اند. هر دو کسری از چیزی است که برای تولید یک فیلم انیمیشنی معمولی هالیوودی لازم است. به گفته نلسون، OpenAI امیدوار است که اگر Critterz موفق شود، ممکن است راه را برای پذیرش بیشتر هوش مصنوعی در صنعت هموار کند.

Vertigo Films مستقر در لندن به همراه Native Foreign، استودیویی در لس آنجلس که متخصص استفاده از هوش مصنوعی در کنار روش‌های سنتی تولید ویدیو است، این فیلم را تولید خواهند کرد. Native Foreign قبلاً یک فیلم کوتاه به سبک Planet Earth تولید کرده است که آن هم Critterz نام دارد و توسط نلسون نوشته و کارگردانی شده است. در این فیلم کوتاه از DALL-E برای ایجاد تمام تصاویر استفاده شده و سپس Native Foreign با انیمیشن (محدود) آن را زنده کرده است.

تیم تولید صداپیشگان انسانی را برای شخصیت های فیلم استخدام می کند و هنرمندانی را استخدام می کند تا طرح هایی را بکشند که سپس به ابزارهای چت و تولید تصویر OpenAI وارد می شوند. فیلمنامه Critterz توسط برخی از نویسندگان Paddington in Peru نوشته شده است. این تیم قصد دارد اولین نمایش این فیلم را در جشنواره فیلم کن سال آینده در ماه می برگزار کند.

در چند سال گذشته، بسیاری از کارگران هالیوود برای محافظت از معیشت خود در برابر تجاوز هوش مصنوعی جنگیده اند. در سال 2023، پس از یک اعتصاب طولانی، SAG-AFTRA به توافقی دست یافت که بر اساس آن در صورتی که استودیویی مایل به استفاده از تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی از هر یک از اعضای فعلی یا متوفی SAG-AFTRA باشد، "رضایت آگاهانه و غرامت" لازم است. همه اینها در پس زمینه دادخواست های عظیم علیه شرکت های هوش مصنوعی توسط افراد خلاق و استودیوها به طور یکسان رخ می دهد.