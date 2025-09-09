گزارش‌ها حاکی از آن است که متا تحقیقات مربوط به خطرناک بودن هدست‌های واقعیت مجازی آن برای کودکان را سرکوب کرده است

گفته می‌شود متا تحقیقاتی را که نشان می‌داد کودکان هنگام استفاده از هدست‌های واقعیت مجازی خود در معرض خطرات خاصی قرار می‌گیرند، سرکوب کرده است، بر اساس گزارش به گزارش واشنگتن پست . کارمندان فعلی و سابق اسنادی را به کنگره ارائه کرده‌اند که حوادثی را توصیف می‌کند که در آن کودکان در واقعیت مجازی توسط شکارچیان بزرگسال فریب داده شده‌اند، اما ادعا می‌کنند که گزارش‌های داخلی ویرایش شده‌اند تا بدترین این تخلفات را حذف کنند. متا این ادعاها را رد کرده است.

دو نفر از این محققان ادعا می کنند که با یک خانواده آلمانی ملاقات کرده اند که در آن کودکی زیر ده سال هنگام استفاده از هدست واقعیت مجازی متا، به صورت آنلاین توسط غریبه ها مورد خطاب قرار گرفته است. گفته می‌شود برخی از این غریبه‌ها به طور جنسی به این کودک پیشنهاد داده‌اند. هنگامی که کارمندان این گزارش دلخراش را منتشر کردند، رئیس آنها ظاهراً دستور داد که ادعاهای فوق الذکر حذف شوند. هنگامی که گزارش داخلی در نهایت منتشر شد، در مورد ترس برخی از والدین از این نوع چیزها صحبت کرد، اما به حادثه فوق اشاره ای نکرد.

گزارش شده است که انبوه اسناد ارائه شده به کنگره نشان دهنده راهنمایی از تیم حقوقی متا است که به محققان دستور می دهد از جمع آوری داده ها در مورد کودکان با استفاده از دستگاه های واقعیت مجازی اجتناب کنند. این یادداشت نشان می دهد که این امر "به دلیل نگرانی های نظارتی" است، که احتمالاً به ناشی از جلسات استماع کنگره که در سال 2021 برگزار شد اشاره دارد.

این اسناد همچنین شامل هشدارهایی از سوی کارمندان است مبنی بر اینکه کودکان زیر 13 سال برای استفاده از هدست های واقعیت مجازی از محدودیت های سنی عبور می کنند. با این حال، متا از آن زمان حداقل سن را به ده سال کاهش داده است .

دانی لور، سخنگوی متا، به پست گفت که این اسناد "به هم دوخته شده اند تا یک روایت از پیش تعیین شده و نادرست را نشان دهند" و این شرکت تحقیقات در مورد کودکان زیر 13 سال را ممنوع نمی کند. او گفت: "ما از کار عالی تیم تحقیقاتی خود دفاع می کنیم و از این سوء تعبیرها از تلاش های این تیم ناامید شده ایم."

این شرکت وقایع مربوط به خانواده آلمانی را تأیید یا تکذیب نکرد، اما گفت که اگر این حکایت از سوابق رسمی حذف شده باشد، برای اطمینان از انطباق با قانون فدرال ایالات متحده در مورد رسیدگی به داده های شخصی کودکان یا مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) از اتحادیه اروپا بوده است.

آن قانون شرکت ها را از جمع آوری اطلاعات شخصی بدون رضایت منع می کند، اما محققان اصرار دارند که رضایت مادر کودک را دریافت کرده اند. آنها همچنین می گویند که در ابتدای مصاحبه یک قرارداد امضا شده از مادر دریافت کرده اند.

قرار است یک کمیته فرعی قضایی سنا در جلسه ای در اواخر این هفته این اتهامات را مورد بحث قرار دهد. این کمیته فرعی خاص قوانین و مقررات مربوط به ایمنی آنلاین را بررسی می کند.

Thank you, @ChuckGrassley, @MarshaBlackburn, and @HawleyMO, for calling out Meta and demanding answers about the exploitation of young people on its platforms! And thank you for highlighting our FTC complaint about child privacy violations on Meta's Horizon Worlds. ???? pic.twitter.com/KS3hBUal8g — Fairplay (@fairplayforkids) September 3, 2025