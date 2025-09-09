آمازون موزیک لیست های پخش هفتگی مبتنی بر هوش مصنوعی را بر اساس "ترجیحات و حالات روحی" راه اندازی می کند

آمازون موزیک به تازگی لیست های پخش هفتگی جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی را بر اساس "ترجیحات و حالات روحی" شنوندگان راه اندازی کرده است. این فقط به این معنی است که آنچه را که قبلاً به آن گوش می داده اید، جمع آوری می کند و بیشتر از آن استنباط می کند. این فناوری مدرن را برای سنجش حالت واقعی کاربران به کار نمی گیرد.

این شرکت می گوید این لیست های پخش شامل "مجموعه ای از آهنگ های مورد علاقه آشنا از هنرمندان پرطرفدار و آخرین آهنگ های مورد علاقه تا اکتشافات جدید" است. این با نحوه ایجاد لیست های پخش شخصی سازی شده توسط سایر پلتفرم های پخش موسیقی متفاوت نیست، اما اینها بر روی یک تم خاص تمرکز دارند که هر هفته تغییر می کند و با استفاده از پلتفرم هوش مصنوعی تولیدی Bedrock آمازون ایجاد می شوند. خود تم ها بر اساس عواملی مانند صدا، ژانر یا حالت روحی هستند و بر اساس سابقه گوش دادن شما شخصی سازی شده و هر هفته تغییر می کنند.

Amazon

نام های جذاب این مضامین را منعکس می کنند و نوع آهنگ های موجود را پیشنهاد می کنند، مانند "سرودهای توانمندسازی" و "انعطاف ملودیک". به نظر می رسد شبیه به لیست های روزانه اسپاتیفای باشد که از نام های کوچک و زیبا نیز استفاده می کنند. لیست های پخش آمازون را می توان در کتابخانه ذخیره کرد یا از طریق متن یا رسانه های اجتماعی با دوستان به اشتراک گذاشت.

رایان ردینگتون، مدیر کل آمازون موزیک، گفت: «این ویژگی نشان دهنده راه دیگری است که ما از هوش مصنوعی برای کمک به طرفداران برای ارتباط با موسیقی بیشتری که با آنها طنین انداز می شود، استفاده می کنیم.» او همچنین گفت که این امر با "ایجاد لیست های پخش شخصی سازی شده برای تجلیل از هنرمندان مورد علاقه خود در حالی که موسیقی جدیدی را معرفی می کند که با سلیقه منحصر به فرد آنها مطابقت دارد"، "بعد جدیدی" را به این سرویس می آورد. باز هم، لیست های پخش شخصی سازی شده چیز جدیدی نیستند.

برای شروع، آخرین به روز رسانی برنامه را دانلود کنید. این لیست‌های پخش هفتگی در حال حاضر فقط برای شنوندگان ایالات متحده در دسترس است و دوشنبه‌ها منتشر می‌شوند.

این فقط آخرین حرکت رو به جلوی هوش مصنوعی توسط یک پلتفرم پخش موسیقی است. اسپاتیفای اخیراً لیست‌های پخش مبتنی بر اعلان و یک دی‌جی هوش مصنوعی که درخواست‌ها را می‌پذیرد، معرفی کرده است. این حتی اولین ورود آمازون موزیک به آبهای آلوده به هوش مصنوعی نیست. این پلتفرم در حال حاضر از نتایج جستجوی پیشرفته با هوش مصنوعی استفاده می کند که می تواند برای ایجاد لیست های پخش استفاده شود.