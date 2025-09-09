قیمت آیفون ۱۷ در ایران چقدر خواهد بود؟

قیمت آیفونها در بازار ایران همواره بالاتر از چیزی بوده که در ابتدا تصور میشود. در حالیکه همرده با گوشیهای پرچمدار دیگر دنیا قیمتگذاری میشوند، اما در ایران به دلیل هزینههای رجیستری، هزینه عجیب و غریب واردات و حباب قیمتی، چندین میلیون تومان گرانتر به دست مشتریان میرسند. این موضوع جای بحث زیادی دارد، اما در این مطلب نمیخواهیم وارد آن شویم. خلاصه اینکه آیفون ۱۷ هم به احتمال زیاد از این قاعده مستثنی نخواهد بود و انتظار میرود با بهای بالاتری به دست کاربران ایرانی برسد.
قیمت آیفون ۱۷ در ایران
|نام گوشی
|قیمت دلاری
|قیمت پایه در ایران
|آیفون ۱۷
|۷۹۹ دلار
|۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون تومان
|آیفون ۱۷ ایر
|۸۹۹ تا ۹۴۹ دلار
|۱۱۵ تا ۱۲۵ میلیون تومان
|آیفون ۱۷ پرو
|۱۰۹۹ دلار
|۱۴۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان
|آیفون ۱۷ پرو مکس
|۱۱۹۹ دلار
|۱۷۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان
تخمین قیمت سری آیفون 17 در ایران کار دشواری است. چون همانطور که تجربه نشان داده، هزینه رجیستری، عوارض گمرکی و البته حباب بازار باعث میشود آیفونها چندین میلیون تومان گرانتر از ارزش واقعی دلاریشان به فروش برسند. برای مثال، آیفون ۱۷ استاندارد با قیمت جهانی 799 دلاری، احتمالاً با حداقل بهای 105 تا 110 میلیون تومان در مدل پایه روانه بازار ایران شود. نسخه آیفون ۱۷ ایر نیز به دلیل قیمت دلاری بالاتر، میتواند در بازه 115 تا 125 میلیون تومان عرضه شود.
مدلهای پرو همواره محبوبیت بالایی داشتهاند و همین موضوع موجب رشد بیشتر قیمت آنها در بازار ایران خواهد شد. مثلا آیفون 17 پرو با قیمت جهانی 1099 دلاری، به احتمال زیاد بین 140 تا 170 میلیون تومان در ایران قیمت خواهد داشت. نهایتاً، مدل پرو مکس که پرچمدار اصلی این سری محسوب میشود و 1199 دلار قیمت دارد، در بازار ایران احتمالاً با قیمتی بین 170 تا 220 میلیون تومان به دست مصرفکنندگان خواهد رسید.
قیمت دلاری آیفون ۱۷
طبق گزارش J.P. Morgan و به گزارش وبسایت 9to5Mac، قیمت دلاری سری آیفون ۱۷ در ایالات متحده به شکل زیر پیشبینی میشود:
- آیفون 17: شروع از 799 دلار (بدون تغییر نسبت به آیفون 16)
- آیفون 17 Air: شروع از 899 تا 949 دلار (تا 50 دلار افزایش نسبت به آیفون 16 پلاس)
- آیفون 17 پرو: شروع از 1099 دلار (100 دلار گرانتر از آیفون 16 پرو؛ اما احتمالاً با حافظه پایه بیشتر یعنی 256 گیگابایت)
- آیفون 17 پرو مکس: شروع از 1199 دلار (بدون تغییر نسبت به نسل قبل)
به این ترتیب، تنها مدل پرو شاهد افزایش رسمی قیمت خواهد بود و بقیه مدلها یا ثابت میمانند یا افزایش جزئی خواهند داشت.
جمعبندی
به صورت کلی، علیرغم اینکه قیمت جهانی سری آیفون ۱۷ قرار نیست افزایش خاصی داشته باشد، اما در ایران شاهد افزایش چشمگیر قیمت آنها در مقایسه با سری قبل خواهیم بود چرا که این سری قرار است بهترین گوشی اپل در بازار باشد. با این حال امیدواریم در زمان عرضه این گوشیها به بازار ایران، وضعیت دلار به گونهای نباشد که کاربران مجبور باشند هزینههای غیرواقعی و عجیب و غریب را برای استفاده از این گوشیها پرداخت کنند.
