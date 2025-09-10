بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی بلومبرگ، نمایشگر اپل واچ سری 11 نسبت به صفحهنمایش 1.96 اینچی مدل قبلی خود، یعنی سری 10 که حداکثر روشنایی 2,000 نیت داشت، روشنتر خواهد بود. این بهبود در روشنایی میتواند خوانایی زیر نور مستقیم خورشید را به شکل چشمگیری افزایش دهد. علاوه بر این، گفته میشود اپل قصد دارد گزینههای رنگی و بندهای جدیدی را برای این ساعت هوشمند ارائه دهد. همچنین، به نظر میرسد مشکل پوستهپوسته شدن رنگ در مدل مشکی (Jet Black) اپل واچ سری 10 که برخی کاربران با آن مواجه بودند، در نسل جدید برطرف خواهد شد. این تغییرات کوچک اما کاربردی، تجربه کلی استفاده از این محصول را بهبود میبخشد.
در کنار مدل استاندارد، انتظار میرود اپل واچ اولترا 3 نیز بهعنوان جانشین اپل واچ اولترا 2 که در سال 2023 عرضه شد، معرفی شود. شایعات حاکی از آن است که این مدل مقاوم و پیشرفته، به نمایشگری هماندازه یا حتی بزرگتر از اپل واچ سری 10 مجهز خواهد شد. برای مقایسه، اپل واچ اولترا 2 دارای نمایشگری 1.92 اینچی بود. اما مهمترین تحولات برای این مدل در بخش سختافزار داخلی رخ میدهد. گفته میشود نسل سوم اپل واچ اولترا از تراشهی جدید S11 بهره خواهد برد که عملکرد سریعتر و بهینهتری را فراهم میکند. از دیگر قابلیتهای احتمالی آن میتوان به پشتیبانی از اتصال 5G RedCap برای بهبود مصرف انرژی و همچنین امکان ارسال پیامهای متنی از طریق اتصال ماهوارهای اشاره کرد. در نهایت، اپل واچ SE نیز احتمالاً با یک نمایشگر جدیدتر و تراشهای سریعتر بهروزرسانی خواهد شد تا همچنان گزینهای جذاب در بازار میانرده باقی بماند.
منبع: GSMArena
