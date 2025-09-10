ودافون در حال آزمایش یک «بازیگر» هوش مصنوعی برای فروش محصولات خود به جای پرداخت پول به یک انسان برای انجام آن است

ودافون یک تبلیغ بازرگانی با بازی یک آواتار هوش مصنوعی ساخت که خود را به جای یک خانم واقعی جا می زند. این جالب است زیرا ودافون یک برند جهانی بزرگ است و یک شرکت TikTok گذرا نیست که از یک دیپ فیک مسخره از جکسون گلکسی برای فروش اسباب بازی های گربه استفاده کند.

نشانه‌ها در تبلیغ واضح است و همان چیزی است که انتظار می‌رود. موهای آواتار هوش مصنوعی کمی ناجور است، که این نمایش را که این یک فرد واقعی است خراب می کند. حرکات فیزیکی و لحن صحبت کردن نیز ناموزون است. یک خال صورت در یک نقطه حرکت می کند. این هوش مصنوعی است. شما روال را می دانید.

این شرکت در پاسخ به سوالی در یک تابلوی اعلانات مبنی بر اینکه چرا نمی تواند "یک شخص واقعی را جلوی دوربین قرار دهد" گفت که این صرفاً یک آزمایش است. این شرکت گفت که "در حال آزمایش سبک های مختلف تبلیغات است - این بار با هوش مصنوعی" و اینکه "هوش مصنوعی این روزها به قدری بخشی از زندگی روزمره است که ما نیز آن را در تبلیغات امتحان می کنیم."

این اولین تبلیغ ودافون نیست که از هوش مصنوعی مولد استفاده می کند. این شرکت سال گذشته یک تبلیغ کاملاً تولید شده توسط هوش مصنوعی منتشر کرد که کمی جنجال به پا کرد، علیرغم اینکه ظاهری کاملاً افتضاح داشت. پلتفرم های رسانه های اجتماعی نیز به طور فزاینده ای با تأثیرگذاران مجازی تولید شده توسط هوش مصنوعی پر شده اند.