گوگل برای اولین بار حالت هوش مصنوعی را فراتر از انگلیسی گسترش می دهد

گوگل در حال باز کردن حالت هوش مصنوعی به زبان های بیشتری است. از امروز، ربات چت هوش مصنوعی که این شرکت در حال ادغام آن در جستجوی گوگل است، به زبان های هندی، اندونزیایی، ژاپنی، کره ای و پرتغالی برزیلی در دسترس است.

این شرکت به سرعت در حال گسترش دسترسی به تجربه جستجو بوده است. در ماه می، گوگل شروع به ارائه آن به همه در ایالات متحده (و بعداً بریتانیا و هند) پس از شروع آزمایش های عمومی تنها دو ماه قبل کرد.

گوگل ویژگی های بیشتری به حالت هوش مصنوعی در ماه جولای اضافه کرد، از جمله پشتیبانی از مدل Gemini 2.5 Pro و Deep Search. از ماه گذشته، حالت هوش مصنوعی در بیش از 180 کشور وجود داشته است. اما تا به حال، حالت هوش مصنوعی فقط به زبان انگلیسی در دسترس بود. این اولین گسترش پشتیبانی از زبان برای ربات چت است.

"ایجاد یک جستجوی واقعاً جهانی فراتر از ترجمه است - این نیازمند درک دقیقی از اطلاعات محلی است،" هما بوداراجو، معاون رئیس مدیریت محصول جستجوی گوگل در یک پست وبلاگ نوشت. "با قابلیت‌های چندوجهی و استدلال پیشرفته نسخه سفارشی ما از Gemini 2.5 در جستجو، ما گام‌های بزرگی در درک زبان برداشته‌ایم، بنابراین پیشرفته‌ترین قابلیت‌های جستجوی هوش مصنوعی ما از نظر محلی مرتبط و در هر زبان جدیدی که پشتیبانی می‌کنیم مفید هستند."

گوگل اخیراً ادعا کرده است که ترافیک وب سایت ها از طریق جستجو از زمان عرضه AI Overviews "نسبتاً پایدار" است و "وب در حال شکوفایی است." با این حال، این شرکت هفته گذشته در یک پرونده دادگاه به چیز بسیار متفاوتی اعتراف کرد. وکلای آن بیان کردند که "وب باز در حال حاضر در حال کاهش سریع است." این، به علاوه گسترش حالت هوش مصنوعی، مطمئناً با آغوش باز از سوی ناشرانی که به طور جدی از کاهش ترافیک وب احساس ناراحتی می کنند، استقبال خواهد شد.