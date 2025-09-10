مشخصات کامل سری آیفون ۱۷ لو رفت

در مقابل، مدل‌های قدرتمندتر یعنی آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس، از تراشه‌ی پیشرفته‌تر A19 Pro بهره خواهند برد. این دو مدل با 12 گیگابایت رم و حداکثر یک ترابایت فضای ذخیره‌سازی، عملکردی بی‌نظیر را برای کاربران حرفه‌ای به ارمغان می‌آورند. یکی از تمایزهای کلیدی در بخش سخت‌افزار، استفاده از سیستم خنک‌کننده‌ی محفظه‌ی بخار تنها در مدل‌های پرو است که پایداری عملکرد آن‌ها را در پردازش‌های سنگین و طولانی‌مدت تضمین می‌کند.

ابعاد نمایشگرها نیز در این نسل متنوع خواهد بود؛ آیفون 17 و آیفون 17 پرو هر دو از نمایشگر 6.3 اینچی استفاده می‌کنند، در حالی که آیفون 17 ایر با نمایشگر 6.6 اینچی و آیفون 17 پرو مکس با پنل غول‌پیکر 6.9 اینچی عرضه می‌شوند. در بخش دوربین، آیفون ۱۷ دارای دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و فوق‌عریض 12 مگاپیکسلی است، اما مدل ایر تنها به یک دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی بسنده کرده است. نقطه‌ی اوج نوآوری در مدل‌های پرو دیده می‌شود؛ جایی که هر سه دوربین اصلی، فوق‌عریض و تله‌فوتو به حسگرهای 48 مگاپیکسلی مجهز شده‌اند. این ترکیب، قابلیت زوم اپتیکال 8 برابری و فیلم‌برداری با کیفیت 8K را فراهم می‌کند که جهشی بزرگ نسبت به زوم 5 برابری و ویدیوی 4K در آیفون ۱۶ پرو مکس محسوب می‌شود. دوربین سلفی تمام مدل‌ها نیز به حسگر 24 مگاپیکسلی ارتقا یافته است.

اطلاعات فاش‌شده که گفته می‌شود مربوط به بازار کره‌ی جنوبی است، ظرفیت باتری‌ها را نیز مشخص کرده است: 3600 میلی‌آمپرساعت برای آیفون 17، 2800 برای آیفون 17 ایر، 3700 برای آیفون 17 پرو و 5000 میلی‌آمپرساعت برای آیفون 17 پرو مکس. همچنین یک قاب باتری جداگانه برای مدل ایر در نظر گرفته شده است. انتظار می‌رود تمامی این گوشی‌ها با سیستم‌عامل iOS 26 عرضه شوند و قیمت برخی مدل‌ها با افزایش 50 دلاری همراه باشد.

منبع: notebookcheck

نوشته مشخصات کامل سری آیفون ۱۷ لو رفت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala