ریماک تکنولوژی رونمایی کرد از یک پلتفرم بسته باتری جدید برای وسایل نقلیه الکتریکی که فقط از باتریهای حالت جامد استفاده میکند. این شرکت یک تامین کننده EV برای برندهای قابل توجه خودرو از جمله استون مارتین و کوئنیگزگ بوده است، و همچنین سوپراسپرت برقی . ریماک با ProLogium و Mitsubishi Chemical Group در این محصول همکاری کرده است، که ادعا میکند یک باتری EV سبکتر، ایمنتر و با انرژی متراکمتر ارائه میدهد. این شرکت این فناوری را در کنار تحولات جدید باتری کامپوزیتی و هیبریدی EV، در رویداد IAA Mobility 2025 معرفی کرد.
باتریهای حالت جامد به عنوان یک توسعه جدید مهم برای خودروهای برقی معرفی میشوند. عملیات تحقیق و توسعه اروپایی Imec یک در این فناوری در سال گذشته منتشر کرد که از ادعاها مبنی بر اینکه این باتریها در واقع پتانسیل بهبود کارایی و کاهش هزینهها را دارند، پشتیبانی میکرد.
با این حال، توسعه تجاری باتریهای حالت جامد کند بوده است. علیرغم چند سال پیش، اهداف برای رساندن خودروهای برقی که به طور کامل با این فناوری کار میکنند به جادهها، ممکن است هنوز مدتی طول بکشد. به عنوان مثال، نیسان گفت که قصد دارد اولین خودروی برقی خود را که منحصراً از باتریهای حالت جامد استفاده میکند، تا سال مالی خود عرضه کند. ریماک حتی یک جدول زمانی تقریبی برای زمانی که ممکن است فناوری باتری جدید خود را در اختیار مشتریان قرار دهد، ارائه نکرد.