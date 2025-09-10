ریماک برداشت خود را از باتری‌های حالت جامد برای وسایل نقلیه الکتریکی معرفی می‌کند

ریماک تکنولوژی رونمایی کرد از یک پلتفرم بسته باتری جدید برای وسایل نقلیه الکتریکی که فقط از باتری‌های حالت جامد استفاده می‌کند. این شرکت یک تامین کننده EV برای برندهای قابل توجه خودرو از جمله استون مارتین و کوئنیگزگ بوده است، و همچنین سوپراسپرت برقی نورا . ریماک با ProLogium و Mitsubishi Chemical Group در این محصول همکاری کرده است، که ادعا می‌کند یک باتری EV سبک‌تر، ایمن‌تر و با انرژی متراکم‌تر ارائه می‌دهد. این شرکت این فناوری را در کنار تحولات جدید باتری کامپوزیتی و هیبریدی EV، در رویداد IAA Mobility 2025 معرفی کرد.

باتری‌های حالت جامد به عنوان یک توسعه جدید مهم برای خودروهای برقی معرفی می‌شوند. عملیات تحقیق و توسعه اروپایی Imec یک مطالعه در این فناوری در سال گذشته منتشر کرد که از ادعاها مبنی بر اینکه این باتری‌ها در واقع پتانسیل بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها را دارند، پشتیبانی می‌کرد.