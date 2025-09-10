Bluesky یک ویژگی داخلی نشانکگذاری اضافه کرده است تا کاربران سرانجام راهی برای ذخیره خصوصی پستها در پلتفرم داشته باشند. این بهروزرسانی اکنون در وبسایت و برنامه Bluesky منتشر شده است.
نشانکها در Bluesky تقریباً مانند هر سرویس دیگری کار میکنند. یک پست را ذخیره کنید و میتوانید بعداً از بخش "پستهای ذخیره شده" برنامه و وبسایت دوباره به آن مراجعه کنید. به طور کلی یک ویژگی اساسی است - در حال حاضر هیچ راهی برای سازماندهی ذخیرههای خود در پوشهها وجود ندارد، به عنوان مثال - اما این یک افزودنی بسیار دیر هنگام به این پلتفرم است.
تاکنون، کاربران Bluesky از نظر فنی قادر بودهاند از طریق یک راه حل، پستها را ذخیره کنند. توسعهدهنده Bluesky Jaz یک feed "پین شده" سفارشی ایجاد کرد که به مشترکین اجازه میداد با پاسخ دادن با یک ایموجی ???? پستها را ذخیره کنند. اما در حالی که این یک روش دستی برای ذخیره پستها در غیاب یک ویژگی نشانکگذاری رسمی ارائه میداد، خصوصی نبود زیرا برای هر ذخیره یک پاسخ عمومی ایجاد میکرد. با این حال، اکنون یک ابزار دستی برای تبدیل پستهای "پین شده" قبلی خود به نشانکهای خصوصی وجود دارد. همچنین میتوانید انتخاب کنید که "پینهای" عمومی خود را حذف کنید یا آنها را همانطور که هستند رها کنید.