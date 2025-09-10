اگرچه ثابت ماندن ظرفیت باتری ممکن است یک نقطه ضعف به نظر برسد، اما سامسونگ با یک بهبود کلیدی این موضوع را جبران کرده است. حداکثر توان شارژ در گلکسی S26 اولترا از 45 وات به 60 وات افزایش یافته است. این ارتقا به کاربران اجازه میدهد تا دستگاه خود را در مدت زمان بسیار کمتری به شارژ کامل برسانند که خبری عالی برای خریداران بالقوهی این گوشی در سال آینده است. با این وجود، عدم استفاده از فناوریهای جدیدتر باتری مانند سلولهای سیلیکون-کربن که توسط رقبا به کار گرفته شده، همچنان یک نقطهی انتقاد به شمار میرود.
اما بحث پیرامون S Pen تنها به حضور فیزیکی آن محدود نمیشود. پس از آنکه سامسونگ در گلکسی S25 اولترا قابلیت اتصال بلوتوث را از این قلم حذف کرد و ویژگیهایی مانند کنترل دوربین از راه دور را از دسترس خارج ساخت، موجی از نارضایتی در میان کاربران ایجاد شد. این نارضایتی تا جایی پیش رفت که یک کمپین آنلاین با بیش از 9,000 امضا برای بازگرداندن این قابلیتها در گلکسی S26 اولترا شکل گرفت. در حال حاضر مشخص نیست که آیا سامسونگ به این درخواستها توجه خواهد کرد و قابلیتهای کامل بلوتوث را به نسل جدید قلم خود بازمیگرداند یا به سیاست فعلی خود ادامه خواهد داد. باید منتظر ماند و دید که آیا این غول کرهای از تصمیم اولیهی خود عقبنشینی میکند یا خیر.
