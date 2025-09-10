قاضی توافق‌نامه‌ی بی‌سابقه‌ی 1.5 میلیارد دلاری آنتروپیک را برای پرونده‌ی نقض حق تکثیر هوش مصنوعی رد کرد

قاضی ویلیام الساپ، توافق‌نامه‌ی بی‌سابقه‌ی 1.5 میلیارد دلاری را که آنتروپیک موافقت کرده است برای پرونده‌ی دزدی ادبی که توسط نویسندگان تنظیم شده بود، رد کرد. به گزارش آنتروپیک موافقت کرده است، قاضی فدرال نگران این است که وکلای گروه به توافقی دست یافته‌اند که بر نویسندگان تحمیل خواهد شد. گزارش شده است که الساپ احساس می‌کند از این توافق گمراه شده و گفت که "به هیچ وجه کامل نیست". وی در دستور خود گفت که "از اینکه وکلا پاسخ به سؤالات مهم را به آینده واگذار کرده‌اند، ناامید شده‌ام"، از جمله لیست آثار موجود در پرونده، لیست نویسندگان، روند اطلاع‌رسانی به اعضای گروه و فرم ادعایی که اعضای گروه می‌توانند برای دریافت سهم خود از توافق‌نامه استفاده کنند.

اگر به خاطر داشته باشید، شاکیان آنتروپیک را به دلیل استفاده این شرکت از نسخه‌های دزدی‌شده آثارشان برای آموزش مدل‌های بزرگ زبانی خود تحت تعقیب قرار دادند. حدود 500000 نویسنده در این دادخواست شرکت دارند و انتظار می‌رود به ازای هر اثر 3000 دلار دریافت کنند. یکی از وکلای نمایندگی نویسندگان در بیانیه‌ای گفت: "این توافق تاریخی فراتر از هر گونه جبران خسارت شناخته شده در زمینه حق تکثیر است." با این حال، الساپ "احساس ناراحتی در مورد آویزان‌ها با تمام [آن] پول روی میز" داشت. وی توضیح داد که اعضای گروه در بسیاری از اقدامات گروهی پس از ایجاد توافق‌نامه‌ی پولی و توقف توجه وکلا "کلاه سرشان می‌رود".

الساپ به وکلا گفت که آنها باید "اطلاع‌رسانی بسیار خوبی" در مورد این توافق‌نامه به اعضای گروه ارائه دهند و فرم ادعایی را طراحی کنند که به آنها حق انتخاب شرکت یا عدم شرکت را بدهد. آنها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که آنتروپیک نمی‌تواند در آینده برای همین موضوع مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. قاضی تا 15 سپتامبر به وکلا فرصت داد تا لیست نهایی آثار موجود در پرونده را ارائه دهند. وی همچنین در دستور خود نوشت که لیست آثار، لیست اعضای گروه و فرم ادعا همگی باید تا قبل از 10 اکتبر توسط دادگاه بررسی و تایید شوند تا او موافقت اولیه خود را با این توافق‌نامه اعلام کند.