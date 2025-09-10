بهترین DACها برای Apple Music Lossless در سال 2025

Apple Music یکی از معدود سرویس‌های استریم است که صدای با وضوح بالا (معروف به "lossless") را بدون هیچ هزینه اضافی ارائه می‌دهد. اما لذت بردن از این کیفیت اضافی در تلفن شما معمولاً به سخت‌افزار اضافی نیاز دارد. هدف این راهنما این است که به شما کمک کند دقیقاً آنچه را که نیاز دارید بسته به نحوه گوش دادن ترجیحی خود پیدا کنید. هر محصولی که در زیر فهرست شده است به شما کمک می کند کیفیت صوتی بیشتری از اشتراک Apple Music خود استخراج کنید. در واقع، هر سرویس موسیقی که استفاده می کنید، تجربه گوش دادن شما افزایش می یابد. از همه بهتر، بیشتر این توصیه‌ها با دستگاه‌های Android، Mac و Windows نیز سازگار هستند.



خوشبختانه، با سخاوتمندتر شدن طرح‌های داده و پیشرفت فناوری، گوش دادن به این فایل‌های بزرگ‌تر با شکوه کامل‌شان چالش کمتری دارد. با این حال، هنوز موانع سخت‌افزاری وجود دارد، به‌ویژه اگر از AirPods (یا هر هدفون بی‌سیم) استفاده می‌کنید، زیرا فناوری بلوتوث از نظر تئوری قادر به ارائه برخی از صداهای با وضوح بالاتر است و محصولات Apple از فناوری مورد نیاز (کدک‌هایی مانند Aptx، LDAC و غیره) پشتیبانی نمی‌کنند. به طور گیج‌کننده، سطوح مختلفی از "lossless" در Apple Music نیز وجود دارد، با صدای استاندارد "

البته، یک DAC یا دانگل تنها بخشی از معادله است - هدفون یا بلندگوهای شما نیز به همان اندازه مهم هستند. بنابراین اگر به دنبال بهترین تجربه صوتی مطلق هستید، حتماً راهنمای ما را در مورد بهترین هدفون‌ها بررسی کنید. اگرچه این گزینه‌ها بی‌سیم هستند، اما بسیاری از آن‌ها را می‌توان با کابل نیز استفاده کرد، و این باعث می‌شود که آن‌ها یک جفت عالی برای توصیه‌های ما در زیر باشند.

بهترین DACها برای سال 2025

پرسش‌های متداول DAC

DAC مخفف چیست؟

DAC مخفف مبدل دیجیتال به آنالوگ است. یک مبدل دیجیتال به آنالوگ موسیقی دیجیتال (D) را از تلفن یا رایانه شما می گیرد و آن را به صدای آنالوگ (A) تبدیل (C) می کند که می توانید بشنوید. همه تلفن‌ها و رایانه‌های شخصی آن‌ها را دارند، اما از آنجایی که گوشی‌ها برای موسیقی به USB-C، Lightning یا Bluetooth رفتند، وظیفه تبدیل آن سیگنال به طور کلی به آداپتور یا هدفون بی‌سیم شما برون‌سپاری شد.

DAC ها را می توان با تلفن ها، لپ تاپ ها و رایانه های رومیزی استفاده کرد، اما معمولاً بسیار ساده تر از یک رابط صوتی خارجی معمولی هستند. یک تمایز اساسی این است که DAC ها معمولاً فقط برای گوش دادن هستند در حالی که یک رابط صوتی ممکن است پورت هایی برای اتصال میکروفون و ساز داشته باشد (اما یک رابط صوتی خارجی نیز از نظر فنی یک DAC است). برخی از DAC های سطح بالا حتی شامل خروجی های XLR برای اتصال بهتر با تجهیزات صوتی حرفه ای هستند.

بهترین DAC ها معمولاً سبک وزن هستند، و این امر آنها را برای استفاده سیار مناسب تر می کند، اگرچه هنوز هم کمی با iPhone مشکل می شود، زیرا ممکن است همچنان نیاز به اضافه کردن یک دانگل دیگر داشته باشید تا با Lightning به خوبی کار کند. همچنین، همه DAC ها از همه وضوح صوتی بالاتر مانند DSD پشتیبانی نمی کنند. بیشتر DAC های مستقل به برق خارجی یا باتری داخلی نیاز دارند، اگرچه برخی می توانند از برق هر چیزی که به آن وصل می کنید استفاده کنند - در این صورت انتظار ضربه به عمر باتری خود داشته باشید.

چرا برای گوش دادن به موسیقی به سخت افزار جدید نیاز دارم؟

پاسخ کوتاه این است که نیازی ندارید. می‌توانید فایل‌های صوتی «hi-res» را در اکثر تلفن‌ها و رایانه‌های شخصی پخش کنید، فقط ممکن است تجربه کامل را دریافت نکنید. اگر رابط صوتی دستگاه شما در 44.1 یا 48 کیلوهرتز (که نسبتاً رایج است و بیشتر موسیقی آنلاین را پوشش می دهد) به اوج خود می رسد، پس این تجربه ای است که به دست خواهید آورد. اگر می خواهید از موسیقی با صدای بهتر با نرخ نمونه برداری و عمق بیت بالاتر (معروف به وضوح) لذت ببرید، به یک رابط نیاز دارید که از آن پشتیبانی کند و هدفون سیمی، به طور بالقوه با استفاده از یک آمپ هدفون برای یک تجربه پیشرفته.

شایان ذکر است که "lossless" و "hi-res" اصطلاحات مرتبطی هستند، اما یکسان نیستند و از سرویسی به سرویس دیگر متفاوت خواهند بود. Apple از رمزگذاری ALAC استفاده می کند که فشرده شده است، اما بدون "از دست دادن" کیفیت (برخلاف فرمت های فایل .aac یا .mp3 که همه جا وجود دارند). سی دی ها معمولاً حداقل به 16 بیت / 44.1 کیلوهرتز مستر می شدند که معیار مورد استفاده Apple برای تعریف lossless است. در محافل صوتی، یک اجماع کلی وجود دارد که hi-res هر چیزی با نرخ نمونه برداری بالاتر از 44.1 کیلوهرتز است. با این حال، به طور فزاینده ای، این اصطلاح برای هر چیزی 96 کیلوهرتز و بالاتر استفاده می شود.

البته، این فقط در مورد فرمت های استریم جدید Apple نیست. DAC ها و رابط های صوتی خارجی یک راه عالی برای به دست آوردن بهترین صدا و ارتقاء تجربه گوش دادن شما به طور کلی هستند. به خصوص اگر می خواهید وارد دنیای هدفون های عجیب و غریب تر (بخوانید: گران قیمت) شوید، زیرا آنها اغلب حتی برای ارائه سیگنال دیجیتال تمیز کافی برای هدایت آنها به یک DAC نیاز دارند. برای هدفون های صوتی، تراشه صدای داخلی تلفن یا لپ تاپ اغلب توان مورد نیاز برای ارائه یک تجربه hi-fi را ندارد، به این معنی که یک DAC بهتر می تواند تفاوت زیادی در کیفیت صدا ایجاد کند.

خب، اما نمی توانم فقط از آداپتور هدفون برای تلفنم استفاده کنم؟

نه. خب، بله، اما بالا را ببینید. یک آداپتور هدفون Lightning یا USB-C به 3.5 میلی‌متری اغلب یک رابط صوتی است و بیشتر مواردی که با قیمت 7 دلار می‌خرید (یا به صورت رایگان در جعبه عرضه می‌شوند) از صدای hi-res فراتر از 48 کیلوهرتز / 24 بیتی پشتیبانی نمی‌کنند. Android کمی پیچیده تر است، زیرا برخی از آداپتورها "غیرفعال" هستند و در واقع فقط شما را مانند هدفون های قدیمی به DAC داخلی تلفن متصل می کنند. بقیه (فعال ها) یک DAC داخلی دارند و موفق باشید که بفهمید تلفن خاص شما و آداپتور داخل جعبه چه چیزی ارائه می دهند. (نکته: آن را به یک رایانه شخصی وصل کنید و ببینید آیا به عنوان یک رابط صوتی ظاهر می شود یا خیر. ممکن است در صورت وجود، جزئیاتی را در آنجا بیابید).

در مورد هدفون های بلوتوث چطور؟

به احتمال زیاد در چند سال گذشته شما از هدفون های سیمی به بی سیم مهاجرت کرده اید (متشکرم، Apple). دنیای هدفون‌های بلوتوث وقتی صحبت از جستجوی عملکرد صوتی بهتر می‌شود، کمی چیزها را تغییر می‌دهد. آنچه در اینجا اهمیت دارد دو جنبه است، هدفونی که استفاده می کنید (زیرا از نظر فنی "DAC" خواهد بود) و کدک - روشی که برای ارسال داده های موسیقی به هدفون استفاده می شود.

همچنین ارزش بررسی دارد که آیا هدفون شما از aptX پشتیبانی می کند و کدام نسخه. مراقب aptX HD، aptX Adaptive و (برای بالاترین کیفیت) aptX Lossless باشید که همگی بهتر از استاندارد هستند و هرچند به آرامی، رایج تر می شوند. شایان ذکر است که تلفن یا پخش کننده رسانه و هدفون شما باید از کدک aptX یکسانی پشتیبانی کنند. در حال حاضر، هیچ iPhone از هیچ نوع aptX پشتیبانی نمی کند، اگرچه دانگل هایی وجود دارند که این عملکرد را ارائه می دهند.

کدک های بلوتوث با وضوح بالاتر دیگری نیز وجود دارند، مانند LDAC سونی، اما AptX کوالکام به لطف شیوع آن در دستگاه های Android، پشتیبانی گسترده تری دارد. برخی از هدفون‌های بی‌سیم سطح بالا حتی ممکن است دارای یک جک هدفون برای اتصالات سیمی در صورت نیاز به صدای با کیفیت بالاتر باشند.