اولین شعبه کافه هوش مصنوعی Perplexity در سئول آغاز به کار کرد

انتخاب سئول به عنوان اولین میزبان این کافه تصادفی نبوده است. پرپلکسیتی یکی از محبوبترین ابزارهای هوش مصنوعی در کره جنوبی محسوب میشود و آمارها نشان میدهد که تعداد کاربران فعال ماهانه این اپلیکیشن طی شش ماه گذشته ۱.۸ برابر افزایش یافته و آن را به چهارمین ابزار پراستفاده هوش مصنوعی در این کشور تبدیل کرده است. این محبوبیت بالا، دلیل اصلی سرمایهگذاری این شرکت برای ایجاد یک پایگاه فیزیکی در پایتخت کره جنوبی است.
طراحی داخلی کافه «Curious» به دور از فضاهای استریل و مملو از نمایشگرهای رایج در رویدادهای فناوری است. در عوض، با مبلمان دنج و فضایی آرامشبخش، محیطی دلنشین برای بازدیدکنندگان فراهم شده است. فلسفه حاکم بر طراحی این مکان، ایجاد «حس یکپارچگی میان گذشته و آینده» بوده است؛ به طوری که بازدیدکنندگان هنگام ورود، عناصری از دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی را در کنار المانهای مدرن قرن بیستویکم مشاهده میکنند. از نکات جالب توجه این فضا، پخش موسیقی پسزمینهای است که به طور کامل توسط هوش مصنوعی تولید میشود.
در هر میز، از مهمانان دعوت میشود تا با استفاده از اپلیکیشن Perplexity، پاسخ هر پرسشی را که در ذهن دارند، از برنامهریزی یک تور گردشگری در سئول گرفته تا یافتن اطلاعاتی درباره فرهنگ پاپ کرهای (K-Pop)، بیابند. این پروژه با همکاریهای استراتژیک شکل گرفته است؛ استودیوی «Discovering the Four Faces» طراحی فضا را بر عهده داشته، شرکت «Bean Brothers» تأمین قهوه را انجام داده و برند مد «Gloni» یونیفرم کارکنان را طراحی کرده است. مراسم افتتاحیه این کافه با حضور چهرههای برجسته حوزه مد و خلاقیت سئول و همچنین ستاره سریال «بازی مرکب»، «لی جونگ-جه»، برگزار شد. Perplexity برای کاربران خود نیز مزایای ویژهای در نظر گرفته است؛ مشترکین سرویس Perplexity Pro از تخفیف ۵۰ درصدی برای تمام نوشیدنیها بهرهمند میشوند و کاربران جدید با ثبتنام در کافه، یک ماه اشتراک رایگان دریافت میکنند. همچنین محصولات رسمی این شرکت در این مکان به فروش میرسد.
منبع: koreajoongangdaily
