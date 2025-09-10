بهترین SSD ها در سال 2025

یک SSD سریع و مطمئن می‌تواند تفاوت زیادی در نحوه عملکرد روزانه رایانه شما ایجاد کند. از زمان‌های راه‌اندازی سریع‌تر گرفته تا انتقال فایل‌های تقریباً فوری، درایوهای حالت جامد تقریباً از هر نظر از هارد دیسک‌های سنتی پیشی می‌گیرند. آنها همچنین بادوام‌تر هستند، بی‌صدا کار می‌کنند و از انرژی کمتری استفاده می‌کنند و آنها را به یک ارتقاء هوشمندانه برای لپ‌تاپ‌ها، رایانه‌های رومیزی و حتی کنسول‌های بازی تبدیل می‌کند.



بخش دشوار، انتخاب مورد مناسب است. بین درایوهای SATA، مدل‌های NVMe فوق‌العاده سریع و گزینه‌های جدیدتر PCIe Gen 5، موارد زیادی از نظر سرعت، ظرفیت و قیمت وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. برای آسان‌تر کردن کارها، ما بهترین SSDها را در طیف وسیعی از نیازها و بودجه‌ها انتخاب کرده‌ایم تا بتوانید با اطمینان ارتقا دهید.

فهرست مطالب

بهترین SSD ها در سال 2025

نحوه آزمایش SSD ها

چه چیزی را در یک SSD رایانه شخصی باید جستجو کرد

چه چیزی را در درایوهای فلش قابل حمل و USB باید جستجو کرد

نکته ای در مورد فضای ذخیره سازی کنسول

سوالات متداول SSD

من یا هر درایو ذخیره سازی توصیه شده در این لیست را آزمایش کرده ام یا به طور شخصی روزانه از آن استفاده می کنم. از بین انتخاب های برتر ما، من چهار مورد را با پول خودم پس از حدود دوازده ساعت تحقیق خریداری کردم. جدا از این، گزارشگر ارشد Engadget، جف دان نیز تعدادی از پیشنهادات ما، از جمله Crucial X9 Pro ذکر شده در بالا را آزمایش کرده است.

چه چیزی را در یک SSD رایانه شخصی باید جستجو کرد

مقرون به صرفه ترین راه برای افزودن فضای ذخیره سازی سریع به یک رایانه، استفاده از یک درایو SATA 2.5 اینچی است. اگر نمی خواهید نگران سازگاری باشید، نیز یکی از ساده ترین راه ها است، زیرا تقریباً هر رایانه ای که در دو دهه گذشته ساخته شده است، شامل یک مادربرد با اتصالات Serial ATA خواهد بود. به همین دلیل، بهترین SSD های SATA انتخاب بسیار خوبی هستند اگر می خواهید عمر یک ساختار قدیمی رایانه شخصی را افزایش دهید. نصب نیز ساده است. پس از محکم کردن SSD داخلی در قفس درایو، تنها کاری که باید انجام دهید این است که آن را به مادربرد و منبع تغذیه خود وصل کنید.

تنها عیب درایوهای SATA این است که از نظر پاسخگویی، آنها کندتر از همتایان NVMe با کارایی بالا خود هستند و SATA III انتقال داده ها را به 600 مگابایت در ثانیه محدود می کند. اما حتی کندترین SSD نیز به طور قابل توجهی سریعتر از بهترین درایوهای مکانیکی خواهد بود. و با SSDهای SATA 1 ترابایتی با ظرفیت بالا که حدود 100 دلار قیمت دارند، آنها گزینه خوبی برای ذخیره سازی انبوه هستند.

اگر رایانه شخصی شما جدیدتر است، احتمال خوبی وجود دارد که فضایی برای یک یا چند SSD M.2 داشته باشد. این فرم فاکتور نشان دهنده بلیط شما برای سریعترین SSD های موجود در بازار است، اما بخش دشوار این است که در تمام استانداردها و مشخصات مختلف دخیل باشید.

درایوهای M.2 می توانند دارای اتصال SATA یا PCIe باشند. SSDهایی که دارای اتصال دومی هستند، به عنوان حافظه غیر فرار یا درایوهای NVMe شناخته می شوند و به طور قابل توجهی سریعتر از همتایان SATA خود هستند، به طوری که مدل های Gen3 سرعت نوشتن ترتیبی تا 3000 مگابایت در ثانیه را ارائه می دهند. این درایوها برای عملکرد و دوام برتر خود به فناوری NVMe NAND متکی هستند. می توانید با یک SSD Gen4 دو برابر عملکرد داشته باشید، اما به یک مادربرد و پردازنده نیاز دارید که از این استاندارد پشتیبانی کند.

اگر سیستم AMD را اجرا می کنید، این به معنای حداقل یک پردازنده Ryzen 3000 یا 5000 و یک مادربرد X570 یا B550 است. در همین حال، با اینتل، حداقل به یک پردازنده نسل یازدهم یا دوازدهم و یک مادربرد Z490، Z590 یا Z690 نیاز دارید. به خاطر داشته باشید که SSDهای Gen4 معمولاً گرانتر از همتایان Gen3 خود هستند.

گران تر از همه مدل های Gen5 جدید هستند که سرعت خواندن ترتیبی تا 16000 مگابایت در ثانیه را ارائه می دهند. با این حال، حتی اگر رایانه شما از این استاندارد پشتیبانی می کند، بهتر است یک درایو Gen4 یا Gen3 مقرون به صرفه تر بخرید. در حال حاضر، بازی‌ها و برنامه‌های بسیار کمی می‌توانند از سرعت‌های Gen3 NVMe، چه رسد به سرعت‌های Gen4 و Gen5 استفاده کنند. علاوه بر این، درایوهای Gen5 NVMe می توانند داغ شوند که می تواند منجر به مشکلات عملکرد و طول عمر شود. پول شما بهتر است صرف سایر اجزا شود، مانند ارتقاء GPU خود، برای اکنون.

در مورد اینکه چرا یک درایو M.2 SATA را به جای یک درایو 2.5 اینچی مشابه خریداری می کنید، به سهولت نصب مربوط می شود. شما با نصب SSD مستقیماً بر روی مادربرد، فضای ذخیره سازی M.2 را به رایانه خود اضافه می کنید. این ممکن است ترسناک به نظر برسد، اما در عمل این فرآیند شامل یک پیچ واحد است که ابتدا آن را باز می کنید تا درایو را به رایانه خود وصل کنید و سپس برای محکم کردن SSD در جای خود، دوباره آن را سفت می کنید. به عنوان یک امتیاز اضافی، هیچ سیمی درگیر نیست و مدیریت کابل را آسان تر می کند.

توجه داشته باشید که می توانید یک SSD SATA M.2 را در یک اسلات M.2 با اتصال PCIe نصب کنید، اما نمی توانید یک SSD NVMe M.2 را در یک اسلات M.2 با اتصال SATA قرار دهید. مگر اینکه بخواهید به استفاده از یک درایو M.2 قدیمی ادامه دهید، دلیل کمی برای استفاده از این ویژگی وجود دارد. در مورد سازگاری با نسخه های قبلی نیز، می توان از یک درایو Gen4 از طریق اتصال PCIe 3 استفاده کرد، اما هیچ یک از مزایای سرعت NVMe سریعتر را دریافت نخواهید کرد.

آخرین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که درایوهای M.2 در اندازه های فیزیکی مختلفی عرضه می شوند. از کوتاه ترین تا بلندترین، گزینه های رایج عبارتند از 2230، 2242، 2260، 2280 و 22110. (دو عدد اول عرض را بر حسب میلی متر نشان می دهند و دومی طول را نشان می دهد.) در بیشتر موارد، لازم نیست نگران این موضوع باشید، زیرا 2280 به طور پیش فرض برای بسیاری از مادربردها و سازندگان است. برخی از بردها می توانند به لطف استندآف های متعدد، بیش از یک اندازه SSD NVMe را در خود جای دهند. با این حال، قبل از خرید یک درایو، اسناد یا سیستم عامل رایانه خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که اندازه سازگار را انتخاب می کنید.

اگر در حال خرید یک SSD جایگزین برای Steam Deck یا Steam Deck OLED هستید، اوضاع کمتر پیچیده است. برای کنسول دستی Valve، به یک NVMe سایز 2230 نیاز دارید. ساده است. اگر نمی خواهید Steam Deck خود را باز کنید، می توانید با نصب کارت microSD، فضای ذخیره سازی آن را افزایش دهید. Engadget یک راهنمای جداگانه به فضای ذخیره سازی کارت SD اختصاص داده است، بنابراین برای مشاوره خرید بیشتر، آن را بررسی کنید.

قبلاً به این موضوع اشاره کردم، اما بهترین مشاوره خرید که می توانم ارائه دهم این است که زیاد درگیر قرار گرفتن در لبه برنده فناوری ذخیره سازی نشوید. سرعت های خواندن و نوشتن ترتیبی که می بینید تولیدکنندگان در درایوهای خود فهرست می کنند، نظری هستند و تست های معیار عملکرد در دنیای واقعی کمتر از آنچه فکر می کنید متفاوت است.

اگر بودجه شما شما را مجبور می کند بین یک NVMe Gen3 1 ترابایتی و یک مدل Gen4 512 گیگابایتی یکی را انتخاب کنید، مدل با ظرفیت بالاتر را انتخاب کنید. از نظر عملی، بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که نوعی SSD بخرید که برای نیازها خیلی کوچک باشد. درایوها می توانند با نزدیک شدن به ظرفیت به شدت کند شوند و احتمالاً در آینده یک درایو با ظرفیت گیگابایت بالاتر خریداری خواهید کرد.

چه چیزی را در درایوهای فلش قابل حمل و USB باید جستجو کرد

SSDهای قابل حمل تا حدودی با خواهر و برادرهای داخلی خود متفاوت هستند. در حالی که سرعت های خواندن و نوشتن مهم هستند، تقریباً در درجه دوم اهمیت قرار دارند که یک درایو خارجی چگونه به رایانه شخصی شما متصل می شود. شما بدون اتصال USB 3.2 Gen 2 x 2 نمی توانید بیشترین بهره را از مدلی مانند SanDisk Extreme Pro V2 ببرید. حتی در بین رایانه های شخصی جدیدتر، این ویژگی تا حدودی ممتاز است. به همین دلیل، بهتر است بیشتر افراد یک درایو قابل حمل با اتصال USB 3.2 Gen 2 یا Thunderbolt بخرند. اولی سرعت انتقال تا 10 گیگابیت در ثانیه را ارائه می دهد. بهترین هارد دیسک های خارجی همچنین به شما این امکان را می دهند که در صورت سازگاری، داده ها را از رایانه شخصی ویندوز خود به مک یا دستگاه دیگری منتقل کنید. اگر قصد دارید از درایو قابل حمل خود در چندین دستگاه استفاده کنید، حتماً این را از قبل در نظر بگیرید.

علاوه بر این، اگر قصد دارید درایو خود را در سفرها و رفت و آمدها ببرید، ارزش دارد مدلی با ضد آب و گرد و غبار دارای گواهی IP بخرید. برخی از شرکت ها مانند سامسونگ نسخه های مقاوم از محبوب ترین درایوهای خود را ارائه می دهند، از جمله Samsung SSD T7 Shield، با درجه استقامت بالا. برای اطمینان خاطر بیشتر، رمزگذاری سخت افزاری AES 256 بیتی از دسترسی کسی به داده های شما در صورت گم شدن یا جابجایی SSD خارجی شما جلوگیری می کند.

برخی از ویژگی های مشابه به یک درایو انگشتی عالی کمک می کنند. انتخاب های مورد علاقه ما برای بهترین مدل های SSD خارجی مقرون به صرفه دارای اتصالات USB 3.0 و نوعی رمزگذاری سخت افزاری هستند.

نکته ای در مورد فضای ذخیره سازی کنسول

Seagate

اگر بازی با رایانه شخصی مورد علاقه شما نیست و صاحب Xbox Series X|S یا PS5 هستید، تجهیز کنسول جدید فانتزی خود به سریعترین فضای ذخیره سازی ممکن بسیار ساده تر از انجام همین کار بر روی رایانه شخصی است. با Series X یا Series S، گزینه های شما محدود به گزینه هایی از Seagate و Western Digital است. اولی مدل های 512 گیگابایتی، 1 ترابایتی و 2 ترابایتی را ارائه می دهد که مقرون به صرفه ترین آنها با قیمت نه چندان ناچیز 90 دلار شروع می شود. کارت های توسعه Western Digital ارزان تر هستند و قیمت ها از 80 دلار برای مدل 512 گیگابایتی شروع می شود. خبر خوب این است که هر دو گزینه اغلب در حراج هستند. بهترین شرط شما این است که با استفاده از یک ردیاب قیمت مانند CamelCamelCamel یک هشدار برای مدلی که می خواهید تنظیم کنید.

با PlayStation 5 سونی، ارتقاء فضای ذخیره سازی داخلی کنسول کمی پیچیده تر است. PS5 به جای استفاده از یک راه حل اختصاصی، از فضای ذخیره سازی NVMe استفاده می کند. خوشبختانه، پیکربندی های بالقوه به اندازه آنچه در رایانه شخصی پیدا می کنید وجود ندارد. Engadget یک راهنمای جامع برای بهترین SSD ها برای PS5 را ارائه می دهد. به طور خلاصه، بهترین شرط شما یک درایو Gen4 با ظرفیت بالا با یک هیت سینک داخلی است. برای لیست کامل توصیه های SSD بازی، آن راهنما را بررسی کنید، اما برای یک راه حل سریع، Corsair MP600 Pro LPX را که در بالا توصیه کردم، در نظر بگیرید. این درایو تمام مشخصات حافظه برای جدیدترین کنسول سونی را برآورده می کند و با هیت سینک مشکلی نخواهید داشت. Corsair نسخه های 500 گیگابایتی، 1 ترابایتی، 2 ترابایتی، 4 ترابایتی و 8 ترابایتی درایو را ارائه می دهد. انتظار داشته باشید برای مدل 1 ترابایتی حدود 110 دلار و برای 2 ترابایت حدود 200 دلار بپردازید.

برای کسانی که هنوز روی یک کنسول نسل قبلی بازی می کنند، می توانید با تعویض هارد دیسک موجود با یک SSD 2.5 اینچی، زمان بارگذاری بازی کمی سریع تری از PlayStation 4 دریافت کنید، اما احتمالاً انجام این کار در این مرحله ارزشش را ندارد و بهتر است پول خود را برای یکی از کنسول های جدید ذخیره کنید و به جای آن سیستم عامل خود را به روز کنید.

سوالات متداول SSD

بهترین اندازه SSD کدام است؟

هیچ قانون یکسانی برای همه اندازه ها برای SSD ها وجود ندارد، اما ما به طور کلی توصیه می کنیم اگر به دنبال ارتقاء فضای ذخیره سازی رایانه شخصی یا کنسول بازی هستید، یا به دنبال اضافه کردن یک درایو خارجی به جعبه ابزار خود هستید، حداقل یک SSD 1 ترابایتی تهیه کنید. یک درایو 1 ترابایتی برای اکثر افرادی که به فضای ذخیره سازی اضافی برای عکس ها، اسناد و برنامه ها نیاز دارند، کافی خواهد بود. اگر گیمر هاردکور هستید، ممکن است بخواهید با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از عناوین برجسته امروزی می توانند فضای زیادی را اشغال کنند، روی فضای ذخیره سازی بیشتری سرمایه گذاری کنید.

آیا یک SSD 256 گیگابایتی بهتر از یک هارد دیسک 1 ترابایتی است؟

پاسخ کوتاه این است که بستگی دارد درایو خود را برای چه کاری نیاز دارید. به طور کلی، SSD ها سریعتر و کارآمدتر از HDD ها هستند، اما HDD ها معمولاً ارزان تر هستند. ما توصیه می کنیم برای اکثر موارد استفاده امروزی یک SSD تهیه کنید - ارتقاء رایانه شخصی، ذخیره عکس ها و اسناد مهم، ذخیره طولانی مدت بازی ها و غیره. اما اگر بر روی به دست آوردن بیشترین فضای اضافی ممکن (و رعایت بودجه) تمرکز دارید، HDD می تواند گزینه خوبی برای شما باشد.

آیا SSD بزرگتر به معنای سریعتر است؟

تهیه یک SSD بزرگتر همیشه به معنای درایو سریعتر به طور کلی نیست. یک SSD بزرگتر ظرفیت ذخیره سازی بالاتری را ارائه می دهد، به این معنی که فضای بیشتری برای ذخیره فایل ها و برنامه های دیجیتال وجود دارد. برای درک اینکه یک SSD چقدر سریع خواهد بود، باید به سرعت خواندن/نوشتن آن توجه کنید: سرعت خواندن اندازه گیری می کند که یک درایو چقدر سریع می تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد، در حالی که سرعت نوشتن اندازه گیری می کند که یک درایو چقدر سریع می تواند اطلاعات را ذخیره کند. بیشتر SSD ها سرعت خواندن/نوشتن تقریبی خود را در مشخصات خود فهرست می کنند، بنابراین حتماً قبل از خرید این اعداد را بررسی کنید.