صبح بعد از واقعه: چه انتظاری از رویداد iPhone 17 اپل امروز داشته باشیم

رویداد سالانه آیفون اپل امروز شروع می شود و ممکن است بالاخره آیفون ایر را ببینیم. به نظر می رسد این دستگاه در کنار به روز رسانی معمول آیفون، با مجموعه ای از دستگاه های iPhone 17 ظاهر شود. ما در حال انتظار چهار مدل دیگر را داریم: iPhone 17، iPhone Air، iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که باتری های بزرگتر در سراسر این سری ظاهر می شوند. با این حال، آیفون ایر شایعه شده ستاره فنی خواهد بود و انتظار می رود نازک ترین آیفون تاریخ، حتی باریک تر از آیفون 6 باشد. با این حال، ممکن است برخی مصالحه ها وجود داشته باشد، مانند یک دوربین 48 مگاپیکسلی تکی و یک باتری کوچکتر.

Engadget

ممکن است Air تنها ورودی در خط تولید آیفون 17 باشد که امسال از تیتانیوم استفاده می کند. انتظار می رود iPhone 17، iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max از آلومینیوم ساخته شوند که سبک تر است. این می تواند برخی از کاربران را در مقایسه با iPhone 16 Pro که دارای قاب تیتانیومی بود، نگران استحکام کند. در مورد iPhone Pro، شایعات متعددی حاکی از آن است که دارای دوربین تله فوتو بهبود یافته ای خواهد بود، با لنز زوم که به وضوح 48 مگاپیکسل می رسد، که توانایی های زوم دیجیتال آن را تقویت می کند.

از نظر جانبی، ممکن است قاب های TechWoven نیز ظاهر شوند. این قاب ها با طراحی شایعه شده در مدل های iPhone 17، با برجستگی گسترده دوربین مطابقت دارند. نشت اطلاعات نشان می دهد که این قاب ها دارای دو سوراخ بند برای حمل تلفن جدید شما هستند.

ما همچنین انتظار داریم مدل های جدید Apple Watch را ببینیم، از جمله Watch Ultra 3. این اولین به روز رسانی عمده در سری ناهموار در دو سال گذشته خواهد بود. ممکن است شامل اتصال 5G و پیامک ماهواره ای باشد. یک Apple Watch Series 11 جدید نیز محتمل است، اما انتظار نمی رود تغییری ایجاد کند.

با تکمیل رگبار سخت افزاری اپل، ممکن است AirPods Pro 3 را ببینیم. اینها می توانند حسگرهای بیومتریک جدیدی مانند مانیتور ضربان قلب در گوش را معرفی کنند. در حالی که آیفون های جدید با iOS 26 عرضه می شوند، انتظار نداریم هیچ اعلامیه مهمی در مورد تلاش های هوش مصنوعی اپل یا یک Siri بازسازی شده داشته باشیم. حداقل، فعلا.

رویداد Apple Awe Dropping در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ET / 10 صبح به وقت PT آغاز می شود. آیا ما آنجا خواهیم بود؟ بله، البته که خواهیم بود. از لایو بلاگ رویداد iPhone 17 انگجت را دقیقاً در اینجا بررسی کنید .

— مت اسمیت

خبرنامه انگجت را مستقیم به صندوق ورودی خود تحویل بگیرید. همین جا مشترک شوید!

اخبار احتمالی که از دست داده اید

بعدی، اکشن بی‌درنگ و مبارزات حماسی‌تر را در آغوش می‌گیرد.

Nintendo

ما زمان محدودی را با Pokémon Legends: Z-A و سیستم مبارزه اصلاح شده آن گذراندیم، که در نهایت مبارزات نوبتی را با اکشن بی درنگ جایگزین می کند. تاکنون، این ورودی جدید در این سری طولانی مدت، نوید یک پیگیری را می دهد که می تواند متا Ppokémon را در مسیر درست تکان دهد.

ادامه مطلب.

کارمندان فعلی و سابق به جلو آمده اند.

بر اساس گزارشی از واشنگتن پست، متا ظاهراً تحقیقاتی را سرکوب کرده است که نشان می داد کودکان هنگام استفاده از هدست های واقعیت مجازی خود در معرض خطرات خاصی قرار دارند. کارمندان فعلی و سابق مدارکی را به کنگره ارائه کرده اند که حوادثی را شرح می دهد که در آن کودکان توسط شکارچیان بزرگسال در VR مراقبت می شدند، اما ادعا می کنند که گزارش های داخلی ویرایش شده اند تا بدترین این تخلفات را حذف کنند. متا این اتهامات را رد کرده است.

ادامه مطلب.