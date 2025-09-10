دولت نپال ممنوعیت برنامههای رسانههای اجتماعی از جمله فیسبوک و ایکس را پس از کشته شدن دستکم 19 نفر در جریان اعتراضات روز گذشته لغو کرد، به گزارش گاردین. پریثوی سوبا گورونگ، وزیر ارتباطات گفت: «ما تعطیلی شبکههای اجتماعی را لغو کردهایم. آنها اکنون در حال کار هستند.» در تحولی جدید، کی.پی. شرما اولی، نخستوزیر نپال به دلیل ناآرامیها استعفا داده است، دستیارش به رویترز گفت.
هفته گذشته، دولت اعلام کرد که 26 پلتفرم رسانه اجتماعی را به دلیل عدم رعایت قانون جدیدی که آنها را ملزم به ثبت نام در کشور میکند، مسدود میکند. این اقدام منجر به انتقاد گروههایی مانند فدراسیون روزنامهنگاران نپال و حقوق دیجیتال نپال شد، که این تعطیلی ناگهانی را «کنترلکننده» خواندند.
سپس در روز دوشنبه، هزاران جوان نپالی تظاهرات "نسل Z" را در سراسر کشور آغاز کردند. در حالی که این اعتراضات با ممنوعیت رسانههای اجتماعی آغاز شد، اما به دلیل فساد ادراک شده در میان نخبگان کشور و عدم وجود فرصتهای اقتصادی برای جوانان تشدید شد. یکی از سایتهایی که ممنوع نشد، TikTok، ویدیوهایی را نشان داد که در آن فرزندان سیاستمداران کالاهای لوکس و تعطیلات گرانقیمت خود را به نمایش میگذاشتند، که در تضاد با مبارزات مردم عادی بود. یک دانشجوی 24 ساله به گاردین گفت: «ما علیه فسادی که در نپال نهادینه شده است، اعتراض میکنیم.»
در جریان تظاهرات، معترضان تلاش کردند وارد ساختمان پارلمان کاتماندو شوند و با استفاده از ماشین آبپاش، باتوم و گلولههای لاستیکی توسط پلیس عقب رانده شدند. با این حال، عفو بینالملل گفت که از مهمات جنگی نیز استفاده شده است و پلیس تأیید کرد که 19 نفر در این اعتراضات کشته و صدها نفر زخمی شدهاند.
با وجود لغو ممنوعیت، ناآرامیها ادامه داشته است، با گزارشهایی مبنی بر اینکه معترضان خانههای برخی از سیاستمداران و وزرا را به آتش کشیدهاند و آنها توسط هلیکوپترهای نظامی نجات داده شدهاند، به گفته رسانههای محلی. رابین سرشتا، یکی از معترضان به رویترز گفت: «ما هنوز برای آینده خود اینجا ایستادهایم... ما این کشور را عاری از فساد میخواهیم تا همه بتوانند به راحتی به آموزش، بیمارستانها، [تجهیزات] پزشکی... برای یک آینده روشن دسترسی داشته باشند.»