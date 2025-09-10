هنوز فصل بازگشت به مدرسه است و صرف نظر از اینکه اخیراً کتاب درسی برداشتهاید یا نه، این همیشه به معنای زمان خرید لوازم جدید است. خوشبختانه، در حال حاضر معاملات بسیار خوبی در حال انجام است، از جمله پایینترین قیمت تاریخ برای مداد USB-C اپل.
در حال حاضر، میتوانید مداد USB-C اپل را با قیمت 50 دلار، در حالی که قیمت اصلی آن 79 دلار است، تهیه کنید. این تخفیف 37 درصدی به عنوان بخشی از تسویه انبار ووت در دسترس است و به مدت شش روز دیگر یا تا زمانی که این لوازم جانبی به فروش برسد، ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که ووت اعلام کرده است که مدادهای جدید را در بستهبندی غیر خردهفروشی تحویل میدهد و واجد شرایط AppleCare نیستند.
اپل مداد USB-C خود را در سال 2023 به عنوان بخشی از تغییر از پورتهای لایتنینگ منتشر کرد. این مداد با مدلهای آیپد از جمله پرو 11 و 13 اینچی (M4)، ایر 11 و 13 اینچی (M2)، مینی (A17 Pro و نسل ششم) و آیپد نسل دهم سازگار است. این مداد به عنوان یک گزینه استاندارد برای نوشتن، پیمایش در آیپد و سایر کاربردهای معمولی بسیار خوب عمل میکند. با این حال، برخی از مزایای همتایان گرانتر خود مانند حساسیت به فشار و شارژ مغناطیسی را ارائه نمیدهد.
