نحوه تماشای رونمایی اپل از سری آیفون 17 امروز در رویداد «حیرت‌انگیز»

ما رسماً به فصل آیفون رسیده‌ایم (هر سپتامبر از راه می‌رسد)، و امروز، اپل بالاخره قصد دارد جدیدترین سری آیفون 17 خود را به نمایش بگذارد. این بدان معناست که ما یک بار برای همیشه واقعیت را از شایعه جدا خواهیم کرد. اپل این رویداد آینده را "حیرت انگیز" نامیده است، بنابراین امیدواریم چندین اعلان بزرگ داشته باشیم که شایسته این شعار باشند. این نمایش ساعت 1 بعد از ظهر به وقت شرقی / 10 صبح به وقت اقیانوس آرام آغاز می شود.

اگر می‌خواهید به صحبت‌های تیم کوک و همراهانش درباره آیفون 17 احتمالی گوش دهید، می‌توانید این نمایش را در وب‌سایت اپل یا کانال یوتیوب استریم کنید. ما همچنین پخش زنده را در زیر جاسازی کرده‌ایم، و می‌توانید آن را با لایوبلاگ اپل ما برای اخبار و تحلیل‌های بی‌درنگ تقسیم کنید.

تنها چند ساعت تا رویداد «حیرت‌انگیز» باقی مانده است، به نظر می‌رسد که ما قبلاً بینش‌های پیشرفته زیادی در مورد آنچه سری آیفون 17 در دست دارد، به دست آورده‌ایم. اپل جنبه نرم افزاری معادله را با معرفی iOS 26 در WWDC در تابستان امسال معرفی کرد، و از آن زمان تاکنون بینش های بسیار قابل اعتمادی در مورد سخت افزار به دست آورده ایم.

انتظار می رود رونمایی بزرگ یک گوشی هوشمند فوق سبک باشد که احتمالاً آیفون 17 ایر نامیده می شود. این اولین استفاده اپل از نامگذاری Air خود برای موبایل خواهد بود، و زمانی که مارک گورمن از بلومبرگ در پادکست انگجت در پایان ماه اوت بود، او پیشنهاد کرد که اولین تکرار این گوشی هوشمند ممکن است با برخی مصالحه ها همراه باشد - به طور خاص، باتری کوچکتر و دوربین های کمتر، برای سازگاری بهتر با قاب باریک خود. ما همچنین انتظار داریم یک آیفون 17 پایه، یک آیفون 17 پرو و ​​یک آیفون 17 پرو مکس را ببینیم که همگی باید ارتقاءهای تکراری بیشتری نسبت به سری آیفون 16 سال گذشته ارائه دهند.

فراتر از تلفن‌های هوشمند، رویداد «حیرت‌انگیز» می‌تواند شامل سه ساعت هوشمند اپل جدید و ایرپادهای پرو به‌روز شده نیز باشد. گورمن، دوباره در گزارش برای بلومبرگ، اشاره می‌کند که اپل دستگاه‌های دیگری را نیز در دست ساخت دارد، از جمله یک AirTag جدید، Apple TV و iPad Pro، اما مشخص نیست که آیا این دستگاه‌ها در این رویداد خاص ظاهر می‌شوند یا خیر. در هر صورت، می توانید به زودی برای شنیدن در مورد تمام محصولات جدیدی که عرضه می شوند، با ما همراه باشید.