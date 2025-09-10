اپل از آیفون 17 و موارد دیگر در رویداد "Awe Dropping" امروز رونمایی می کند: در اینجا همه چیزهایی که می دانیم آورده شده است

بالاخره روز موعود فرا رسید: امروز در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت شرقی، تقریباً قطعی است که اپل از خط تولید آیفون 17 رونمایی می کند. به نظر می رسد امسال با احتمال قوی معرفی یک آیفون فوق العاده نازک کاملاً جدید (با نام "آیفون ایر")، از رونمایی های اخیر محصولات در ماه سپتامبر متفاوت باشد و به خط تولید این شرکت ملحق شود. همچنین ممکن است مدل های جدید اپل واچ - از جمله اولین مدل کاملاً جدید اولترا در دو سال گذشته - و (شاید) AirPods Pro 3 که مدت ها منتظرش بوده ایم نیز معرفی شوند. کنجکاو شده اید؟ می توانید رویداد آیفون 17 اپل را تماشا کنید که به صورت زنده از کوپرتینو در یوتیوب پخش می شود. از این بهتر، انگجت در حال پوشش زنده رویداد آیفون 17 است و سه نفر از اعضای تیم در محل Apple Park حضور دارند تا برداشت های خود را به صورت عملی ارائه دهند.

مارک گورمن، خبرنگار بلومبرگ در حوزه اپل، انتظار خود را برای معرفی تمام محصولات فوق الذکر مطابق انتظار امروز در مقاله پیش نمایش رویداد اخیرش تأیید کرد. گورمن قبلاً بسیاری از این جزئیات، از جمله مصالحه های مورد انتظار در مورد باتری و دوربین آیفون ایر شایعه شده را گزارش داده بود. می‌توانید تحلیل کامل او از خط تولید آینده - و حتی نگاهی اجمالی به برخی از مدل‌های آیفون 2026 - را در حضور مهمان او در پادکست انگجت بشنوید.

انتظار می‌رود که آیفون ایر با ضخامت تقریبی 5.55 میلی‌متر، باریک‌ترین آیفون تا به امروز باشد و از آیفون 6 سال 2014 که با 6.9 میلی‌متر، قهرمان سابق باریکی بود، پیشی بگیرد. و از آن زمان تا کنون فقط قطورتر شده‌اند. (عمق آیفون 16 پرو 8.25 میلی‌متر است.) ایر همچنین یک رقیب مستقیم برای گلکسی S25 Edge سامسونگ به اپل می‌دهد، که ما آن را چیزی فراتر از یک حقه بازاریابی یافتیم.

اما طراحی باریک آیفون ایر به احتمال زیاد منجر به مصالحه‌هایی خواهد شد. شایعه شده است که تنها یک دوربین 48 مگاپیکسلی و یک باتری کوچکتر دارد - اگر اطلاعات فاش شده اخیر در X درست باشد، حدود 16% کم ظرفیت تر از منبع تغذیه آیفون 17 است. با این حال، ترندفورس تایوان، یک شرکت تحقیقات بازار که در مقاله اخیر MacRumors به آن اشاره شده است، پیشنهاد می کند که ایر از "باتری آند سیلیکونی" با چگالی بالا استفاده می کند که از نظر تئوری می تواند انرژی بیشتری را از یک قاب کوچکتر تامین کند.

خط تولید Pro می تواند برخی از تغییرات طراحی و بهبود عملکرد را ارائه دهد. شایعه شده است که آیفون 17 پرو و پرو مکس از تیتانیوم به آلومینیوم تغییر خواهند کرد. و لوگوی اپل با نقشه حرارتی که در دعوت نامه های "Awe dropping" اپل به چشم می خورد، ممکن است نشان دهنده خنک کننده حرارتی بهتر در مدل های جدید Pro نیز باشد. همچنین ممکن است آرایه دوربین پشتی به یک "جزیره" کامل گسترش یابد که بیشتر قسمت پشتی گوشی را در بر می گیرد. انتظار می‌رود که سه دوربین (مانند قبل) را در خود جای دهد، اما شایعات متعدد حاکی از آن است که یک دوربین تله فوتو بهبود یافته خواهد داشت. لنز زوم می تواند به 48 مگاپیکسل برسد، که قدرت زوم / برش دیجیتال آن را تقویت می کند. این گوشی‌ها همچنین ممکن است یک پوشش ضد تابش اضافه کنند، مشابه مواردی که در آیپدها یافت می شود.

آیفون 17 استاندارد می‌تواند شاهد ارتقاء صفحه نمایش خوبی باشد. حداقل یک منبع زنجیره تامین ادعا کرد که یک صفحه نمایش نرخ نوسازی متغیر 120 هرتزی (ProMotion) اضافه خواهد کرد، که سری Pro از سال 2021 از آن استفاده می کند.

تنها چیزی که ما بدون شک می دانیم این است که آیفون های جدید با iOS 26 عرضه خواهند شد، که بزرگترین بازطراحی اپل در سال های اخیر را به ارمغان می آورد. به راحتی می توان تصور کرد که این شرکت نمایشگرهای مدل جدید را به عنوان بهترین راه برای تجربه زبان بصری جدید Liquid Glass برجسته می کند. در مورد طرح نامگذاری، هیچ گونه نشتی وجود نداشته است که به تغییر نام تجاری مشابه سخت افزاری ("آیفون 26"، "آیفون 26 پرو" و غیره) اشاره کند. اما هی، اپل غافلگیری را دوست دارد.

خلاصه شایعات آیفون 17 انگجت، اطلاعات عمیق تری در مورد آنچه که باید از مدل های جدید انتظار داشته باشید به شما می دهد.

رویداد پاییزی اپل فقط برای آیفون ها نیست. انتظار می رود این شرکت مدل های جدید اپل واچ را نیز عرضه کند. انتظار می رود 5G و ارتقاء پردازنده برای Apple Watch Ultra 3 ارائه شود. همچنین ممکن است به شما امکان ارسال پیام از طریق ماهواره را بدهد، که برای کسانی که از آن در بیابان استفاده می کنند مفید است. صرف نظر از جزئیات، اپل از سال 2023 مدل جدید و مقاوم و ممتاز را عرضه نکرده است (به غیر از یک رنگ جدید)، بنابراین موعد ارتقاء آن فرا رسیده است.

احتمالاً مدل Series 11 تفاوت چشمگیری با Series 10 نخواهد داشت. از این گذشته، آن مدل طراحی جدیدی را با بدنه باریک تر و صفحه نمایش بزرگتر معرفی کرد. (و اپل از لحاظ تاریخی آنها را در چرخه های سه ساله نگه داشته است.). اما یک تراشه سریعتر نیز منطقی به نظر می رسد. شاید شاهد ورود 5G به دستگاه پوشیدنی استاندارد نیز باشیم.

خط تولید اپل واچ و تیم تناسب اندام این شرکت نیز اخیراً در اخبار بوده است. علاوه بر نبردهای حقوقی در جریان بر سر ویژگی نظارت بر اکسیژن خون این پوشیدنی، جی بلاهنیک، معاون فناوری های تناسب اندام اپل، به ایجاد یک محیط کار سمی متهم شده است، طبق گزارش نیویورک تایمز. بعید است که این شرکت حتی به یکی از این موقعیت ها در رویداد 9 سپتامبر خود اشاره کند، اما این اطلاعات پیش زمینه ای جالب برای بخش های تناسب اندام و پوشیدنی ارائه آن است.

همچنین ممکن است AirPods Pro 3 را در این رویداد ببینیم. حدود سه سال از آخرین باری که اپل هدفون های ممتاز خود را ارتقا داد می گذرد. مدل جدید همچنین می تواند برخی از حسگرهای بیومتریک را به گوشی های هدفون بیاورد: یک مانیتور ضربان قلب در گوش و (شاید) حسگر دما. همچنین شایعه شده است که ترجمه زنده ارائه می شود، اگرچه این ممکن است منحصر به مدل نسل سوم نباشد. اما اگر آخرین گزارش‌های افشاگر Majin Bu (از طریق MacRumors) درست باشد، انتظار تغییرات عمده در طراحی را نداشته باشید: Bu علاوه بر "کاهش جزئی در اندازه" خاطرنشان می کند که کیس دکمه جفت سازی فیزیکی را از دست می دهد، در حالی که کنترل های خازنی را به دست می آورد.

ما نفس خود را برای هیچ گونه پیشرفت عمده ای در مورد هوش مصنوعی اپل یا سیری بازسازی شده اش که تابستان گذشته اعلام شد، حبس نخواهیم کرد. مارک گورمن پیش از رویداد سه شنبه گزارش داد که اپل در حال کار بر روی یک محصول جستجوی هوش مصنوعی است که قصد دارد آن را با سیری جدید راه اندازی کند، اما برنامه ریزی شده است که اینها تا ماه مارس وارد نشوند.

آیا اعلامیه های دیگری نیز وجود خواهد داشت؟ زمان مشخص خواهد کرد، اما اکنون می دانیم که لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانیم تا بفهمیم. ساعت شمارش معکوس رسمی شروع شده است و پاسخ ها فقط چند روز با ما فاصله دارند.

