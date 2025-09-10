نکتهی جالب درباره قیمت آیفون ۱۷ هم این است که اپل امسال تصمیم گرفته تغییری در سیاستهای خود در این رابطه اعمال نکند. این یعنی گوشیهای سری آیفون ۱۷ با افزایش قیمت خاصی طرف نیستند. فقط مدل پرو که با قیمت پایه 999 دلار در مدل 128 گیگابایتی عرضه میشد، حالا از 256 گیگابایت شروع میشود و در نتیجه قیمت پایهاش به 1099 دلار رسیده است. ولی سه مدل استاندارد، ایر و پرو مکس با قیمت پایه 799، 999 و 1199 دلار به فروش میرسند. البته در این بین قیمت آیفون ایر به خاطر خاصتر بودنش نسبت به پلاس، 100 دلار نسبت به آیفون 16 پلاس افزایش داشته که کاملا هم قابل پیشبینی بود.
طراحی آیفون ۱۷
عکس آیفون ۱۷ پرو مکس
عکس آیفون ۱۷ پرو
عکس آیفون 17 و 17 ایر
جنس بدنه و رنگبندی آیفون ۱۷
رنگ های آیفون ۱۷
طراحی آیفون ۱۷
اپل در طراحی آیفون ۱۷ تغییرات قابل توجهی را اعمال کرده است. مدل آیفون ایر جایگزین نسخه پلاس بوده و با طراحی باریکتر و سبکتر، نماینده استراتژی تازه اپل برای تولید نازکترین دستگاهها در صنعت فناوری است. این مدل با ضخامت تنها 5.6 میلیمتر، رکورد باریکترین آیفون تاریخ را به نام خود ثبت کرده و حتی از آیفون 6 نیز باریکتر است.
طراحی آیفون ۱۷ نشان میدهد اپل به دنبال تحول جدی در ساختار ظاهری و فنی محصولات خود است. به ویژه کاهش ضخامت در مدل ایر، چالشهایی نظیر فضای محدود برای اسپیکر و باتری را به همراه دارد. ولی ظاهرا اپل توانسته این چالشها را به سلامت پشت سر بگذارد. مثلا ظرفیت باتری این گوشی 3149 میلیآمپر ساعت است که عدد بسیار خوبی محسوب میشود.
عکس آیفون ۱۷ پرومکس و آیفون ۱۷ در کنار آیفون ایر هم به خوبی اختلاف ضخامت میان این دو گوشی را به نمایش میگذارند. تفاوتی که به شکل قابل توجهی حس میشود و نشان میدهد اپل ظاهرا برنامهی ویژهای برای آینده گوشیهای پرچمدار خود دارد.
عکس آیفون ۱۷ پرو مکس
تصویر زیر نمایی از طراحی آیفون ۱۷ پرو مکس را نشان میدهد که به دلیل تغییرات ظاهری، به ویژه در بخش ماژول دوربین، با نسلهای گذشته تفاوت دارد. همچنین رنگهای جذابی هم حالا به مجموعه پیوستهاند تا ظاهر آیفونهای جدید شکیل و زیبا شود.
عکس آیفون ۱۷ پرو
این تصویر آیفون ۱۷ پرو را به نمایش میگذارد که با طراحی متوازن و استفاده از آلومینیوم در بدنه، جذابیت خاصی یافته است.
عکس آیفون 17 و 17 ایر
در این تصویر، آیفون ۱۷ استاندارد را مشاهده میکنیم که با نمایشگر ۶.۳ اینچی و طراحی سادهتر نسبت به مدلهای پرو، گزینهای اقتصادیتر برای کاربران خواهد بود. این گوشی از لحاظ طراحی تفاوتی با نسل گذشته یعنی آیفون 16 ندارد و گویا اپل در این رابطه هیچ زحمتی به خود نداده است.
آیفون ۱۷ ایر که با ضخامت کم و طراحی بسیار باریک، عنوان سبکترین و نازکترین مدل این نسل را به خود اختصاص داده است، طراحی الهامگرفته از زبان طراحی جدید اپل دارد. با این تفاوت که فقط از یک دوربین روی پنل پشتی بهره میبرد.
جنس بدنه و رنگبندی آیفون ۱۷
یکی از جنبههای جذاب در نسل تازه آیفون، رنگبندی آیفون ۱۷ است که تنوع خوب اما محدودی دارد؛ البته فعلا. چون اپل هر سال رنگبندی آیفونها را افزایش میدهد.
با این حال، ابهامهایی درباره جنس بدنه وجود داشت که حالا وجود ندارد. برخی گزارشها از استفاده یکپارچه آلومینیوم در تمامی مدلها خبر میدادند، در حالی که افشاگران معتقد بودند اپل در نسخههای پرو همچنان به استفاده از تیتانیوم وفادار خواهد ماند. اما در نهایت دیدیم که آلومینیوم بار دیگر به زبان طراحی آیفونها بازگشت.
رنگ های آیفون ۱۷
رنگبندی آیفون ۱۷ استاندارد، ایر و مدلهای پرو امسال با هم تفاوت چشمگیری دارند. مثل همیشه مدل استاندارد تنوع رنگ بیشتر و رنگ های آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس کمی تنوع کمتری دارند. به صورت کلی رنگ های آیفون ۱۷ شامل موارد زیر میشود؛
- مدل استاندارد: بنفش ملایم، مشکی، سفید، سبز زیتونی، و آبی
- مدل ایر: مشکی، سفید، طلایی ملایم و آبی ملایم
- مدلهای پرو: نارنجی، آبی تیره، نقرهای
منبع: دیجیکالا مگ
نوشته آشنایی با طراحی و رنگهای آیفون ۱۷: از عکسهای رسمی تا جزئیات جدید اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala