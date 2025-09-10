یک افشاگر معروف، رونمایی اپل واچ SE 3 در مراسم فردا را تایید کرد

نکتهی کلیدی در این افشاگری، اطلاعات مربوط به پردازندهی مرکزی این ساعتها است. ظاهراً هر سه مدل جدید از تراشهای بهره خواهند برد که معماری آن تفاوتی با چیپهای S9 و S10 در مدلهای قبلی ندارد. این استراتژی برای اپل بیسابقه نیست؛ پیش از این نیز تراشههای S6، S7 و S8 بر پایهی یک معماری مشابه ساخته شده بودند. این اطلاعات که قبلاً توسط وبسایت MacRumors نیز گزارش شده بود، نشان میدهد که اپل ممکن است تمرکز خود را بر بهبودهای دیگر به جای جهش پردازشی معطوف کرده باشد.
رویداد رونمایی از این ساعتهای هوشمند برای روز سهشنبه، 18 شهریور، برنامهریزی شده است. در سال گذشته، اپل تنها به معرفی سری 10 اکتفا کرد و مدل اولترا فقط با یک رنگ جدید تیتانیوم مشکی بهروز شد، اما امسال به نظر میرسد هر سه خانوادهی اصلی اپل واچ بهروزرسانی دریافت خواهند کرد.
در بخش دیگری از این گزارش، به نسل جدید تبلتهای پرچمدار اپل اشاره شده است. طبق این اطلاعات، چهار پیکربندی جدید از آیپد پرو با تراشهی قدرتمند و مورد انتظار M5 در راه است. این مدلها که جهش عملکردی بزرگی را تجربه خواهند کرد، احتمالاً در ماه اکتبر و طی یک رویداد مجزا معرفی میشوند. در حالی که شایعات مربوط به همهی این دستگاهها از قبل وجود داشت، این افشاگری جدید به عنوان یک تأییدیه محکم عمل میکند و نشان میدهد که اپل برای پاییز امسال برنامهای شلوغ و هیجانانگیز برای علاقهمندان به اکوسیستم خود تدارک دیده است. این گزارش، انتظارها را برای رویداد سپتامبر و معرفی نسل جدید پوشیدنیهای اپل به اوج میرساند.
