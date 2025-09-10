شیائومی ۱۶ پرو مکس با نمایشگر دوم در پنل پشتی دیده شد

این افشاگری در واقع پاسخی به ادعاهای پیشین کارتیکی سینگ، افشاگر دنیای فناوری، است. او بر اساس پستی از دیجیتال چت استیشن، پیش‌بینی کرده بود که شیائومی چنین طراحی را دنبال خواهد کرد، هرچند در آن زمان بسیاری آن پست را به اشتباه به گوشی دیگری نسبت داده بودند. حالا، این تصاویر واقعی که اصالتشان توسط چندین منبع داخلی تأیید شده، نشان می‌دهند که آن پیش‌بینی به احتمال زیاد درست بوده و به شیائومی 16 پرو مکس مربوط می‌شود.

با بررسی دقیق‌تر این تصاویر، می‌توان دید که ماژول دوربین تمام عرض گوشی را فرا گرفته و نمایشگر دوم آن دارای دو حفره‌ی دوربین است. انتظار می‌رود این دو دوربین شامل سنسور اصلی و یک لنز پریسکوپ تله‌فوتو باشند. لنز سوم که احتمالاً از نوع اولتراواید است، به همراه فلاش و برند معتبر لایکا در بخش زیرین قرار دارد. گفته می‌شود قلب تپنده‌ی این دستگاه، تراشه‌ی هنوز معرفی‌نشده‌ی اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 خواهد بود که آن را به یکی از قدرتمندترین گوشی‌های بازار تبدیل می‌کند.

اگرچه همیشه باید در مورد تصاویر فاش‌شده با احتیاط برخورد کرد، اما یک نکته‌ی مهم اعتبار این افشاگری را افزایش می‌دهد: فردی که در عکس‌ها دیده می‌شود، یکی از مدیران ارشد شیائومی است. این مسئله احتمال جعلی بودن تصاویر را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و این پیام را می‌رساند که شیائومی آماده است تا با یک طراحی جسورانه و آینده‌نگرانه، بار دیگر مرزهای نوآوری را جابجا کند و شیائومی 16 پرو مکس را به عنوان بهترین گوشی شیائومی در سال 2025 راهی بازار کند.

