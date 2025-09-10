دوربین سینمایی کوچک C50 کانن می تواند به طور همزمان ویدیوهای عریض و عمودی ضبط کند

کانن دوربین سینمایی EOS C50 را معرفی کرده است، کوچکترین دوربین سینمایی اش تا به امروز با ویژگی هایی که برای سازندگان رسانه های اجتماعی و فیلمسازان به طور یکسان جذاب است. این دوربین دارای مانت بدون آینه RF و سنسور تمام فریم کاملاً جدید است که از ضبط RAW داخلی تا 7K 60p و گرفتن عکس 32 مگاپیکسلی پشتیبانی می کند و آن را به دوربینی همه کاره برای متخصصان تبدیل می کند.

علیرغم اندازه کوچک و وزن سبک 1.5 پوندی، EOS C50 دارای ویژگی های غنی است. حسگر CMOS فول فریم دارای یک سیستم ISO دوگانه است که در Canon Log 2 (C-Log 2) در ISO 800 و 6400 برای عملکرد بهتر در نور کم کار می کند. این امکان ضبط Cinema RAW Light تا 12 بیت تا 7K 60p و RAW HQ در 7K 30p، به اضافه حالت های XF-AVC S و XF -HEV C با نرخ بیت بالا را فراهم می کند. C50 همچنین اولین دوربین سینمایی این شرکت با ضبط open gate 3:2 است که امکان تبدیل بدون افت کیفیت به فرمت های دیگر را فراهم می کند — در نهایت با ویژگی موجود در دوربین های بدون آینه پاناسونیک مطابقت دارد.

Canon

کانن این قابلیت را با چیزی که آن را ضبط همزمان برش می نامد، گسترش داد. هنگام فیلمبرداری 4K، می توانید همزمان ویدیوی رسانه های اجتماعی 2K را در فرمت های عمودی 9:17، 9:16 یا 1:1 خروجی بگیرید. این برای سازندگان یوتیوب که از اینستاگرام یا TikTok برای تبلیغ ویدیوها استفاده می کنند، مفید خواهد بود.

از آنجایی که C50 بخشی از مجموعه سینمای کانن است، ویژگی‌های حرفه‌ای مانند دو ورودی صوتی XLR با اندازه کامل (از طریق یک دسته بالایی اختیاری)، یک راکر زوم، نمایشگرهای شکل موج/اوج، پشتیبانی از C-Log3 و یک دکمه شروع-توقف اختصاصی را ارائه می‌دهد. همچنین دارای سیستم فوکوس خودکار عالی Dual Pixel کانن و ردیابی سوژه هوش مصنوعی است که چشم ها، صورت، سر و بدن افراد یا حیوانات را تشخیص می دهد. از دیگر ویژگی های کلیدی می توان به اسلات های SD-UHS II و CFexpress و یک ترمینال کد زمانی اشاره کرد. با این حال، C50 فاقد تثبیت کننده داخل بدنه است و در عوض به لنز نوری و تثبیت کننده الکترونیکی متکی است.

C50 همچنین ممکن است بهترین دوربین سینمای هیبریدی کانن تا به امروز باشد، با عکس های 32 مگابایتی و عکاسی پیاپی تا 40 فریم در ثانیه. کانن همچنین لنز هیبریدی جدید RF 85mm F/1.4 L VCM را معرفی کرد که برای عکاسی پرتره برای فیلم و عکس طراحی شده است. در نهایت، برای علاقه مندان به دوربین های جمع و جور، کانن نسخه به روز شده ای از Elpha 360 HS 2016 خود، Elpha 360 HS A را با یک اسلات microSD به جای اسلات SD اصلی عرضه کرده است.

دوربین Canon EOS C50 در اواخر سه ماهه چهارم سال 2025 با قیمت 3899 دلار عرضه می شود و لنز جدید RF85mm F/1.4 L VCM در این ماه با قیمت 1649 دلار عرضه می شود. PowerShot Elph 360 HS A در اکتبر 2025 با قیمت 380 دلار به فروشگاه ها می رسد.