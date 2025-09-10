iOS 26: نکاتی که باید در مورد به‌روزرسانی رایگان نرم‌افزار آیفون قبل از رویداد امروز اپل بدانید

تقریباً زمانش رسیده است: رویداد آیفون 17 اپل امروز ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ET شروع می‌شود — یعنی فقط چند ساعت دیگر. اگر می‌خواهید همراهی کنید، می‌توانید پخش زنده راه‌اندازی آیفون 17 را تماشا کنید و وبلاگ زنده رویداد اپل Engadget را دنبال کنید. علاوه بر لیست آیفون 17 — از جمله آیفون فوق‌العاده نازک 17 ایر — همچنین انتظار داریم مدل‌های جدید Apple Watch و همچنین AirPods Pro جدید را ببینیم.

با فرض اینکه اپل به سنت خود پایبند باشد، باید بتوانیم حدود یک هفته پس از نمایش، iOS 26 را نصب کنیم. اما لازم نیست برای آزمایش ویژگی‌های جدید منتظر بمانید، زیرا می‌توانید نسخه بتا عمومی 6 یا iOS 26 نسخه بتا توسعه دهنده 9 تازه منتشر شده را دانلود و نصب کنید. (برای اطلاعات بیشتر پیش‌نمایش نسخه بتا عمومی iOS 26 ما را ببینید.) اولین چیزی که متوجه خواهید شد، زبان طراحی شفاف جدیدی است که اپل آن را Liquid Glass می‌نامد. ظاهر شفاف را می‌توان در برنامه‌ها و همچنین در صفحه قفل و صفحه اصلی خود یافت. این بازسازی یکی از چندین تغییر بزرگ است که در iOS، macOS، iPadOS و سایر مجموعه‌های نرم‌افزاری اپل اعمال می‌شود

اپل پس از وعده‌های بیش از حد در مورد برنامه‌های هوش مصنوعی در سال گذشته، نقشه راه iOS خود را بیشتر بر بهبود کیفیت زندگی اولیه با iOS 26 متمرکز کرد. برای مثال، اضافات مفید متعددی به برنامه‌های تلفن و پیام‌ها اضافه شده است: مدیران اپل توانایی از بین بردن پیامک‌های اسپم یا فرستنده‌های ناشناس و گزینه‌ای برای نگه داشتن جایگاه خود در یک تماس تلفنی در زمانی که منتظر پاسخگویی یک نماینده هستید، را تشریح کردند.

به نظر می‌رسد که بهبودهای جدید اضافی با هر نسخه بتا ظاهر می‌شوند (یا حداقل به آن‌ها اشاره می‌شود)، مانند یک ویژگی ترجمه زنده AirPods و یک انیمیشن پرشی جدید در صفحه رمز عبور و در مرکز کنترل. برخی از این تغییرات قبلاً به نسخه بتا عمومی جداگانه منتقل شده‌اند. اکثر مدل‌های جدیدتر آیفون واجد شرایط دانلود iOS 26 هستند (هر دو نسخه بتا و نسخه نهایی). ما لیست کاملی از ویژگی‌های جدیدی که پاییز امسال ارائه می‌شوند را در زیر جمع‌آوری کرده‌ایم.

iOS 26 چیست؟

سیستم عامل فعلی آیفون iOS 18 است که اپل هنوز به طور فعال آن را به روز می‌کند — به عنوان مثال، نسخه 18.6.1 ماه گذشته برای بازیابی عملکرد نظارت بر اکسیژن خون Apple Watch برای برخی از کاربران در ایالات متحده منتشر شد. اخیراً، اپل iOS 18.6.2 را برای رفع یک آسیب‌پذیری مرتبط با پردازش تصویر منتشر کرد. طبق گزارش MacRumors، اپل رسماً از امضای iOS 18.6 دست کشیده است، که به این معنی است که دیگر نمی‌توان آن را به دلیل «بررسی تأیید نرم‌افزار در سمت سرور» روی آیفون شما نصب کرد. این کاملاً طبیعی است وقتی نسخه‌های جدیدتر برای دانلود در دسترس هستند.

اما انتظار نداشته باشید که هرگز iOS 19 را ببینید. در عوض، اپل از قرارداد نامگذاری خود جلوتر رفته و به iOS 26 رسیده است. (همچنین انتظار می‌رود اپل همزمان iOS 18.7 را منتشر کند، طبق MacRumors، برای رفع مشکلات امنیتی.) این شرکت تصمیم گرفته است شماره نسخه‌های iOS خود را با یک سیستم مبتنی بر سال، مشابه سال مدل خودروها، هماهنگ کند. بنابراین در حالی که iOS و سیستم عامل‌های خواهرش در اواخر سال 2025 منتشر می‌شوند، همه آن‌ها برای انعکاس سال آینده «26» تعیین شده‌اند.

رسمی است، ما در حال انتقال به iOS 26 هستیم. (اپل)

طراحی Liquid Glass چیست؟

بیایید صادق باشیم. از بین تمام چیزهایی که امسال در WWDC اعلام شد، طراحی جدید Liquid Glass ستاره نمایش بود. صفحه اصلی و صفحه قفل آیفون سال به سال تقریباً یکسان به نظر می‌رسند — آخرین چیز هیجان‌انگیز (به نظر من) گزینه اضافه کردن زیبایی شناسی خودتان به صفحه اصلی با سفارشی کردن برنامه‌ها و ویجت‌هایتان بود. بنابراین دیدن تغییر چهره جدید صفحه اصلی و صفحه قفل طراوت بخش است.

بنابراین دقیقاً Liquid Glass چیست؟ اپل آن را یک «ماده شفاف جدید» می‌نامد، زیرا برنامه‌ها و ویجت‌ها شفاف هستند. با این حال، صفحه نمایش همچنان می‌تواند بسته به محیط اطراف، با حالت‌های تاریک و روشن سازگار شود. همچنین دکمه‌هایی با طراحی شناور جدید در چندین برنامه مانند تلفن و نقشه‌ها مشاهده خواهید کرد. آن‌ها طوری طراحی شده‌اند که نسبت به دکمه‌های فعلی کمتر حواس پرت کننده باشند، اما همچنان به راحتی دیده می‌شوند. در حالی که بازسازی طراحی از زمان اعلامیه بحث برانگیز بوده است، برخی — از جمله Devindra Hardawar از Engadget — این جهت جدید را دوست دارند، حتی اگر تا حدودی یادآور طراحی‌های Windows Vista Aero شفاف مایکروسافت از نزدیک به بیست سال پیش باشد.

گفته می‌شود، از زمان انتشار نسخه بتا 2 iOS 26، اپل قبلاً برخی از بازخوردهای کاربران را در طراحی گنجانده است و شفافیت را حداقل در برخی مکان‌ها کاهش داده است. و در حالی که به تکامل خود ادامه خواهد داد، کاربران اپل نمی‌توانند از آن فرار کنند: این شرکت می‌گوید Liquid Glass به گونه‌ای طراحی شده است که تمام پلتفرم‌هایش را منسجم‌تر کند. در اینجا نگاهی به ظاهر زیبایی شناسی شفاف با macOS Tahoe 26 جدید در دسکتاپ شما آورده شده است.

ویژگی‌های جدید و قابل توجه iOS 26 کدامند؟

iOS 26 دارای لیست بلندبالایی از ویژگی‌های جدید است. از جمله ارزشمندترین آن‌ها:

بازطراحی برنامه تلفن: در نهایت می‌توانید در میان مخاطبین، تماس‌های اخیر و پیام‌های صوتی همه در یک صفحه پیمایش کنید. همچنین دارای یک ویژگی جدید به نام Hold Assist است که زمانی که یک اپراتور به تلفن می‌آید به شما اطلاع می‌دهد تا بتوانید از موسیقی آسانسوری اجتناب کنید و به سایر کارهای خود ادامه دهید.

ترجمه زنده در تلفن، FaceTime و پیام‌ها: iOS 26 این قابلیت را به ارمغان می‌آورد که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با کسی که به زبان دیگری صحبت می‌کند، گفتگو داشته باشید. ترجمه زنده، مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه می‌کند که در نمونه‌هایی که اپل در طول ارائه خود به اشتراک گذاشت، منجر به برخی تعاملات متوقف و شروع می‌شود.

نظرسنجی در چت‌های گروهی: از مرتب کردن پیام‌هایی که به نظر می‌رسد صدها پیام در چت گروهی شما هستند خسته شده‌اید؟ شما و دوستانتان به زودی قادر خواهید بود نظرسنجی‌هایی را در پیام‌های گروهی ایجاد کنید تا در مورد چیزهایی مانند اینکه در کدام نقطه ناهار می‌خورید یا اینکه ماشین چه کسی را در سفر جاده‌ای می‌برید، تصمیم بگیرید.

فیلتر کردن فرستنده‌های ناشناس در پیام‌ها: اگر پیامک‌های اسپم در مورد عوارض پرداخت نشده یا سایر اخطارها دریافت نکرده‌اید، خوش شانس هستید. برای کسانی از ما که این پیام‌ها را دریافت کرده‌ایم، این پیام‌های آزاردهنده به زودی در پوشه‌ای جداگانه فیلتر می‌شوند.

هوش بصری: این ویژگی جدید که شبیه جستجوی معکوس تصویر گوگل است، به شما این امکان را می‌دهد که هر چیزی را که روی صفحه آیفون شما وجود دارد جستجو کنید. به عنوان مثال، اگر یک جفت کفش را دیدید که کسی در یک عکس اینستاگرام پوشیده است، می‌توانید از آن اسکرین شات بگیرید و از Visual Intelligence برای یافتن آن کفش‌ها (یا موارد مشابه) به صورت آنلاین استفاده کنید.

برگه‌های عکس بازگشته‌اند: برای هر کسی که از تغییرات برنامه عکس در سال گذشته ناامید شده است، خوشحال خواهید شد که بدانید برگه‌های شما در حال بازگشت هستند. کتابخانه و مجموعه‌ها فضاهای جداگانه خود را خواهند داشت، بنابراین نیازی نیست تا بی‌نهایت پیمایش کنید تا آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید.

به روز رسانی‌های برنامه دوربین: پیمایش در برنامه دوربین باید در iOS 26 ساده‌تر باشد، زیرا همه دکمه‌ها و منوها در مکان‌های مناسب قرار دارند — پیمایش کمتر، عکس گرفتن بیشتر. به علاوه، یک ویژگی جدید وجود دارد که به شما می‌گوید لنز شما نیاز به تمیز کردن دارد یا خیر.

ویژگی «ایمنی ارتباطی» FaceTime: به نظر می‌رسد یک افزودنی جدیدتر به iOS 26، ویژگی «ایمنی ارتباطی» FaceTime است که در صورت شناسایی برهنگی، ارتباطات را متوقف می‌کند. به نظر می‌رسد این ویژگی یک ویژگی ایمنی کودک است که از تشخیص روی دستگاه استفاده می‌کند، بنابراین از هرگونه مشکل حریم خصوصی مبتنی بر ابر جلوگیری می‌کند.

گزینه‌های جدید صفحه قفل: صفحه قفل آیفون در iOS 26 سفارشی‌تر می‌شود، با یک ساعت جالب‌تر، جلوه‌های کاغذ دیواری سه بعدی، ویجت‌های بیشتر و گزینه‌های حالت فوکوس بهتر.

تنظیمات جدید آلارم: دیگر در تنظیمات 9 دقیقه‌ای چرت زدن در هشدارهای خود گیر نخواهید کرد. در عوض، این گزینه را خواهید داشت که زمان چرت زدن خود را از یک تا 15 دقیقه تغییر دهید.

تصاویر صفحه نمایش متفاوت به نظر می‌رسند: هنگام گرفتن اسکرین شات، چندین ویژگی جدید را مشاهده خواهید کرد، از جمله «برجسته کردن برای جستجو»، گزینه جستجوی تصویر خود در گوگل و ChatGPT در صورت وجود هرگونه سوالی در مورد تصویر وجود دارد.

Hold Assist اپل برای آن سرویس‌های مزاحم که شما را برای 10 دقیقه یا بیشتر در حالت تعلیق قرار می‌دهند، مفید خواهد بود. (اپل)

تغییرات جدیدی که در iPadOS 26 اعمال می‌شوند

iPad شما وقتی نوبت به به روز رسانی‌های بزرگ می‌رسد، عقب نمی‌ماند. در اینجا آنچه که پاییز امسال می‌آید آورده شده است.

چند وظیفه‌ای و پنجره‌بندی واقعی: هنگامی که آخرین به روز رسانی را دانلود می‌کنید، می‌توانید چندین برنامه را به طور همزمان روی صفحه نمایش خود اجرا کنید. هنگامی که یک برنامه را باز می‌کنید، به طور معمول روی صفحه نمایش شما ظاهر می‌شود، اما می‌توانید اندازه آن را تغییر دهید و آن را در سراسر صفحه نمایش خود حرکت دهید تا فضایی برای برنامه‌های دیگر ایجاد کنید. این ویژگی اختیاری است، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، می‌توانید آن را خاموش کنید.

به روز رسانی بصری: در کنار سایر سیستم عامل‌های جدید، iPadOS 26 با زیبایی شناسی Liquid Glass عرضه می‌شود. این ظاهر جدید در صفحه قفل و صفحه اصلی و همچنین منوهای کشویی ظاهر می‌شود.

نوار منوی جدید: هنگامی که روی صفحه نمایش خود به پایین می‌کشید، نوار منوی جدید با گزینه‌هایی مانند File، Edit، Windows و موارد دیگر ظاهر می‌شود. همچنین اگر به دنبال چیز خاصی هستید، یک گزینه جستجو وجود دارد.

فراتر از آن چیزهای بیشتری وجود دارد، پس حتماً اولین برداشت‌های ما از iPadOS 26 را بررسی کنید.

درباره AirPods چه؟

AirPods نیز با iOS 26 به روز می‌شوند. در اینجا برخی از عملکردهای قابل توجه‌تر آورده شده است.

ضبط صدای پیشرفته: اپل این را ضبط صدا با «کیفیت استودیویی» می‌نامد، و با آن، در محیط‌های پر سر و صدا وضوح بیشتری را متوجه خواهید شد.

کنترل از راه دور دوربین: با استفاده از این، می‌توانید با یک فشار روی AirPods خود عکس بگیرید یا ضبط ویدیو را شروع و متوقف کنید. هنگام گرفتن عکس، قبل از اینکه آیفون یا آیپد شما عکس بگیرد، یک شمارش معکوس سه ثانیه‌ای دریافت خواهید کرد.

ویژگی ترجمه زنده: در حالی که به طور رسمی اعلام یا تأیید نشده است، به نظر می‌رسد که ترجمه زنده طولانی مدت شایعه شده برای AirPods می‌تواند با iOS 26 عرضه شود. این شواهد از یک دارایی سیستم که در نسخه بتا iOS 26 دیده شده است، به دست آمده است که حرکتی را نشان می‌دهد که با فشار دادن هر دو ساقه گوشی همزمان فعال می‌شود. این عکس همچنین کلماتی را به چندین زبان مختلف نشان می‌دهد.

نظارت بر ضربان قلب (در حال حاضر شایعه شده است): مارک گورمن از بلومبرگ معتقد است که اپل امسال ایرپاد پرو جدیدی را معرفی خواهد کرد که می‌تواند نظارت بر ضربان قلب داشته باشد. این با برنامه Health اپل و سایر برنامه‌های تناسب اندام که ضربان قلب را ردیابی می‌کنند، کار می‌کند.

سیری در یک الگوی نگهداری قرار دارد. اپل قبلاً مشخص کرده است که دستیار صوتی هوشمندترش — که برای اولین بار در WWDC 2024 وعده داده شده بود — تا یک نقطه «در سال آینده» به تعویق افتاده است، بنابراین نباید انتظار تغییرات عمده‌ای در نسخه‌های بتای فعلی داشته باشید. اما گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد با قرار دادن آن بر اساس مدل‌های هوش مصنوعی شخص ثالث مانند ChatGPT یا Claude OpenAI، پیوند مغز بزرگ‌تری به سیری بدهد، که می‌تواند سال 2026 را به سالی محوری تبدیل کند. همچنین گزارش شده است که این شرکت در حال کار بر روی یک «ربات چت هوش مصنوعی ساده شده» برای رقابت با ChatGPT است.

کدام آیفون‌ها می‌توانند به iOS 26 ارتقا یابند؟

تعدادی از مدل‌های آیفون که نسخه فعلی iOS را اجرا می‌کنند — آیفون XR، XS و XS Max — با آخرین نسخه سازگار نخواهند بود. اما هر آیفونی از سال 2019 یا بعد از آن واجد شرایط iOS 26 خواهد بود:

آیفون SE (نسل دوم یا بعد از آن)

آیفون 11

آیفون 11 پرو

آیفون 11 پرو مکس

آیفون 12

آیفون 12 مینی

آیفون 12 پرو

آیفون 12 پرو مکس

آیفون 13

آیفون 13 مینی

آیفون 13 پرو

آیفون 13 پرو مکس

آیفون 14

آیفون 14 پلاس

آیفون 14 پرو

آیفون 14 پرو مکس

آیفون 15

آیفون 15 پلاس

آیفون 15 پرو

آیفون 15 پرو مکس

آیفون 16

آیفون 16 پلاس

آیفون 16 پرو

آیفون 16 پرو مکس

آیفون 16e

در اینجا چهار مدل احتمالی آیفون 17 که تقریباً قطعی است در ماه سپتامبر معرفی و عرضه می‌شوند، ذکر نشده است.

نحوه نصب نسخه بتا iOS 26

نسخه بتا عمومی iOS 26 اکنون از طریق برنامه نرم افزار بتا اپل برای دانلود در دسترس است. اگر هنوز عضو نیستید، باید برای امتحان کردن تمام آخرین ویژگی‌ها ثبت نام کنید. فقط به beta.apple.com مراجعه کنید و با شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود ثبت نام کنید. این رایگان است.

پس از ورود، می‌توانید آن را با رفتن به تنظیمات > عمومی > به روز رسانی نرم افزار و انتخاب نسخه بتا عمومی iOS 26 نصب کنید.

یک هشدار: با آیفون اصلی خود ثبت نام نکنید مگر اینکه با هر گونه خطری که با استفاده از سیستم عاملی که نهایی نشده است رخ می‌دهد مشکلی نداشته باشید.

چه زمانی نسخه نهایی iOS 26 منتشر می‌شود؟

iOS 26 پاییز امسال برای عموم منتشر می‌شود. معمولاً در ماه سپتامبر و در عرض یک هفته پس از رویداد آیفون اپل از راه می‌رسد. سال گذشته، در 16 سپتامبر — دقیقاً یک هفته پس از معرفی لیست آیفون 16 — برای کاربران آیفون عرضه شد. از آنجایی که رویداد آیفون 17 امسال در 9 سپتامبر برگزار می‌شود، این احتمال وجود دارد که دانلودها در 16 سپتامبر به تلفن‌های ما برسند.

اگر بیشتر به ویژگی‌های Apple Intelligence که در راه هستند علاقه‌مند هستید، در اینجا همه چیزهایی که اپل برای iOS، macOS و موارد دیگر در طول WWDC فاش کرد آمده است. همچنین، بررسی کنید که چگونه اسکرین شات‌های iOS 26 می‌توانند پیش‌نمایش جذابی از بازسازی به تعویق افتاده سیری اپل باشند.

به روز رسانی، 9 سپتامبر: اشاره شد که رویداد آیفون به زودی شروع می‌شود.

به روز رسانی، 8 سپتامبر: اشاره شد که رویداد آیفون 17 فردا برگزار می‌شود.

به روز رسانی، 4 سپتامبر: جزئیاتی در مورد نحوه متفاوت بودن اسکرین شات‌ها در iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 3 سپتامبر: اشاره شد که انتظار می‌رود اپل iOS 18.7 را در کنار iOS 26 منتشر کند.

به روز رسانی، 2 سپتامبر: ویژگی‌های جدید بیشتری که با iOS 26 عرضه می‌شوند اضافه شد.

به روز رسانی، 29 اوت: بخش جدیدی در مورد سیری و پیوندی به موارد جدید در برنامه دوربین iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 27 اوت: تاریخ رسمی رویداد آیفون 17 و همچنین انتشار احتمالی iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 25 اوت: شایعه‌ای درباره داشتن نظارت بر ضربان قلب در AirPods Pro جدید اضافه شد.

به روز رسانی، 22 اوت: اشاره شد که اپل رسماً از امضای iOS 18.6 دست کشیده است.

به روز رسانی، 20 اوت: اشاره شد که نسخه بتا عمومی 4 iOS 26 و iOS 18.6.2 اکنون برای دانلود در دسترس هستند.

به روز رسانی، 18 اوت: جزئیاتی در مورد به روز رسانی احتمالی iOS 18.6 اضافه شد.

به روز رسانی، 15 اوت: پیوندی به آنچه در رویداد آیفون اپل انتظار می‌رود و جزئیاتی در مورد آنچه در ویرایشگر اسکرین شات‌های iOS 26 در دسترس است اضافه شد.

به روز رسانی، 13 اوت: جزئیات جدید AirPods که در نسخه بتا iOS 26 دیده شده است اضافه شد.

به روز رسانی، 11 اوت: اشاره شد که نسخه بتا توسعه دهنده iOS 26 به نسخه بتا 6 رسیده است.

به روز رسانی، 8 اوت: ویژگی‌های جدیدی که با iPadOS 26 و AirPods عرضه می‌شوند اضافه شد.

به روز رسانی، 6 اوت: به انتشار نسخه بتا 5 iOS 26 و ویژگی پرشی جدید در صفحه رمز عبور و مرکز کنترل اشاره شد.

به روز رسانی، 4 اوت: اشاره شد که اپل گزارش شده است که روی یک رقیب ChatGPT کار می‌کند.

به روز رسانی، 1 اوت: نقل قولی از تیم کوک درباره iOS 26 اضافه شد.

به روز رسانی، 31 ژوئیه: اشاره شد که iOS 18.6 اکنون در دسترس است.

به روز رسانی، 24 ژوئیه: اشاره شد که نسخه بتا عمومی iOS 26 اکنون در دسترس است.

به روز رسانی، 3 ژوئیه: به ویژگی جدید FaceTime که در نسخه بتا توسعه دهنده یافت شده است اشاره شد.

به روز رسانی، 30 ژوئن: به نسخه‌های در حال انجام iOS 18 و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه اپل در حال بررسی LLMهای خارجی اضافی برای سیری است اشاره شد.

به روز رسانی، 25 ژوئن: به تغییرات اضافه شده در نسخه بتا 2 iOS 26 اشاره شد.