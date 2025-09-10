پلتفرم سرگرمی خودرویی الجی به زودی با یک برنامه ایکسباکس برای وسایل نقلیه منتخب متصل به اینترنت یکپارچه خواهد شد. بله، افراد میتوانند بازیهای کامل را در سیستمهای اطلاعات و سرگرمی خود انجام دهند، تا زمانی که اشتراک Xbox Game Pass Ultimate داشته باشند تا بتوانند عناوینی را که در این سرویس موجود هستند و همچنین بازیهایی را که قبلاً مالک آن هستند، استریم کنند. البته، آنها باید دسترسی به اینترنت را در اتومبیل های خود روشن کنند و از یک کنترلر بلوتوث سازگار استفاده کنند تا بتوانند بازی هایی مانند Don’t Starve، Mafia: The Old Country و Forza Horizon 5 را بازی کنند.
این شرکت ها نگفتند که چگونه اطمینان می دهند که رانندگان خود در حین رانندگی، مانند توقف های ترافیکی، بازی نمی کنند. یک مطالعه در سال 2020 نشان داد که رانندگان به طور فزاینده ای در حال انجام بازی در پشت فرمان هستند، در حالی که یک مطالعه قبلی نشان داد که سیستم های اطلاعات و سرگرمی پیشرفته می توانند توجه راننده را از جاده پرت کنند. با این حال، هم الجی و هم ایکسباکس به طور خاص اشاره کردند که این ویژگی برای مسافران است. ایکسباکس در اطلاعیه خود نوشت: «چه در یک ایستگاه شارژ خودروهای برقی منتظر باشید و چه بخواهید مسافران خود را در یک سفر طولانی سرگرم کنید، با انجام بازی وقت بگذرانید و همه را سرگرم کنید و سفر را لذتبخشتر کنید.»
در سال 2021، گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه تسلا به رانندگان اجازه داده است تا مجموعهای از بازیها را در سیستم اطلاعات و سرگرمی خودروهای خود حتی در حین حرکت انجام دهند. اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها عملکرد به اصطلاح "Passenger Play" را بررسی کرد، که قبلاً فقط به بازی ها اجازه می داد در حالی که وسیله نقلیه پارک شده است اجرا شوند تا اینکه یک به روز رسانی آن را تغییر داد. تسلا به سرعت با غیرفعال کردن این ویژگی در صورت حرکت خودرو پاسخ داد.