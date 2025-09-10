فایرفاکس در صورت تکان دادن آیفون، خلاصه صفحات هوش مصنوعی را ارائه می دهد

به نظر می رسد خلاصه های هوش مصنوعی همه جا هستند، و آخرین ورودی به این مجموعه از طرف موزیلا ارائه می شود. این شرکت اعلام کرده است که مرورگر وب خود، فایرفاکس، خلاصه صفحات را در دستگاه های تلفن همراه ارائه می دهد. قابل توجه است، این ویژگی در حال حاضر فقط برای کاربران iOS انگلیسی زبان در ایالات متحده در دسترس است.

برخلاف سایر ابزارهای خلاصه برداری اصلی از گوگل و موارد مشابه، خلاصه های صفحه فایرفاکس زمانی در دسترس هستند که دستگاه خود را تکان دهید. اگر از انجام این کار احساس عجیبی دارید، می توانید به جای آن، روی نماد رعد و برق در سمت راست نوار آدرس ضربه بزنید. همچنین گزینه ای برای کلیک بر روی نماد منوی سه نقطه و سپس ضربه زدن بر روی خلاصه صفحه وجود دارد.

شما باید بتوانید خلاصه ای از هر صفحه وب با 5000 کلمه یا کمتر دریافت کنید - اگرچه، اگر تعداد کلمات در جایی نزدیک باشد، ممکن است نیاز به تخمین زیادی داشته باشد. همچنین می توانید خلاصه ها را در تنظیمات خاموش کنید.

فایرفاکس در صورت داشتن آیفون 15 یا جدیدتر پس از انتشار iOS 26 از Apple Intelligence برای خلاصه استفاده خواهد کرد. در غیر این صورت، هوش مصنوعی مبتنی بر ابر موزیلا باید متن صفحه را به طور ایمن دریافت کند و سپس خلاصه ای ایجاد کند.

آخرین ویژگی خلاصه پس از پیش نمایش های لینک فایرفاکس، که در ماه مه راه اندازی شد، ارائه می شود. این ویژگی آزمایشی از هوش مصنوعی برای پیش نمایش محتوای یک لینک، از جمله لیستی از نکات کلیدی، استفاده می کرد.