Plex به کاربران می‌گوید پس از نقض داده، رمزهای عبور خود را تغییر دهند

پلتفرم استریمینگ Plex با یک نقض امنیتی روبرو شده است و به مشتریان می‌گوید "فورا" رمزهای عبور خود را تغییر دهند. آنها همچنین پیشنهاد می‌کنند که کاربران احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کرده و از تمام دستگاه‌های متصل که در حال حاضر وارد سیستم هستند، خارج شوند.

این شرکت می‌گوید که یک پایگاه داده توسط یک "شخص ثالث غیرمجاز" مورد دسترسی قرار گرفته و ایمیل‌ها، نام‌های کاربری و رمزهای عبور هش شده برخی از مشتریان در معرض خطر قرار گرفته است. همانطور که اشاره شد، این نقض شامل رمزهای عبور هش شده بود، که از طریق یک الگوریتم درهم ریخته می‌شوند، بنابراین بعید است که عامل مخرب بتواند آنها را بخواند. با این حال، این یک مورد مطلق از "احتیاط شرط عقل است" است.

Plex می‌گوید اطلاعات کارت اعتباری امن است، که جای خوشحالی دارد، زیرا این اطلاعات در سرورهای آن ذخیره نمی‌شود. این شرکت می‌گوید که در حال حاضر از داده‌های خود محافظت می‌کند و "تحت بررسی‌های بیشتری قرار دارد تا اطمینان حاصل شود که امنیت تمام سیستم‌های ما بیشتر تقویت شده تا از حملات آینده جلوگیری شود."

این کل ماجرا به طرز عجیبی یادآور یک نقض داده Plex در سال 2022 است، که در آن یک عامل مخرب به سیستم نفوذ کرد و به ایمیل‌ها، نام‌های کاربری و رمزهای عبور افراد دسترسی پیدا کرد. بنابراین این را یادآوری در نظر بگیرید تا رمزهای عبور خود را در فواصل منظم تغییر دهید و استفاده از یک مدیر رمز عبور اختصاصی را در نظر بگیرید. برنامه‌های احراز هویت نیز می‌توانند مفید باشند. آن بیرون دنیای وحشی است.

دسته: تکنولوژی
بازدید: 1

Main Menu