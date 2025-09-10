هدفونهای بیسیم Anker Soundcore Space A40 دوباره با کمترین قیمت ثبت شده 45 دلار و 44 درصد تخفیف به فروش میرسند. این هدفونها همچنان انتخاب برتر ما برای بهترین هدفونهای بیسیم مقرون به صرفه هستند.
مهمترین ویژگی هدفونهای A40، وجود قابلیت حذف نویز فعال (ANC) است که تقریباً در این محدوده قیمتی بیسابقه است. این پیشرفتهترین ANC نیست، اما به اندازه کافی صدای پسزمینه یکنواخت مانند صدای هواپیما را کاهش میدهد. میکروفون داخلی که برای حالت شفافیت و تماسهای تلفنی استفاده میشود، کمی پایینتر از حد انتظار است، به خصوص زمانی که در مناطق پر سر و صدا استفاده شود.
این هدفونها مقرون به صرفه هستند، بنابراین در حالی که نمیتوان انتظار داشت که از نظر کیفیت صدا با هدفونهای پرچمدار که صدها دلار قیمت دارند رقابت کنند، صدا همچنان با توجه به قیمت پایین آنها چشمگیر است. مشخصات صدا گرم است، با بیس قوی، در حالی که برخی از فرکانسهای بالاتر جزئیات دقیقتری را از دست میدهند. برای کسانی که میخواهند صدای A40s را تنظیم کنند، میتوان هدفونها را با برنامه Soundcore جفت کرد که شامل یک EQ است.
گوشیهای کوچک و گرد به راحت بودن A40s برای استفاده طولانی مدت کمک میکنند، و جعبه شارژ عمر باتری 10 ساعتهای که از قبل خوب است را حدود 50 ساعت دیگر افزایش میدهد. هدفونهای بیسیم Anker Soundcore Space A40 در حال حاضر یکی از بهترین گزینههای ارزش در بازار هستند، و این حراج آنها را حتی جذابتر میکند.
