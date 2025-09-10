بدترین راز فاش شده سال 2025 رسمی شد. در رویداد "Awe Dropping" خود در روز سهشنبه، اپل آیفون ایر را معرفی کرد، باریکترین آیفون خود تا به امروز.
آیفون ایر دقیقا چقدر باریک است؟ در باریکترین نقطه، مدل جدید 5.6 میلیمتر ضخامت دارد. برای اینکه این اندازهگیریها را در دید بهتری قرار دهیم، آیفون 16 پرو 8.25 میلیمتر ضخامت دارد، که باعث میشود ایر بیش از 2 میلیمتر باریکتر از پرچمدار 2024 اپل باشد. قبل از امروز، آیفون 6 با ضخامت 6.9 میلیمتر، باریکترین گوشی هوشمند این شرکت تا به امروز بود. از آن زمان، آیفونهای جدیدتر برای جا دادن باتریهای بزرگتر، Face ID، آرایههای چند دوربینه و سایر اجزا ضخیمتر شدهاند. آیفون ایر این روند را معکوس میکند.
در عین حال، اپل ادعا میکند که ایر بادوامترین گوشی آن تا به امروز است، با قابی ساخته شده از تیتانیوم بازیافتی. علاوه بر این، ایر در مواد Ceramic Shield این شرکت محصور شده است، که اپل میگوید در قسمت جلویی اکنون 3 برابر بیشتر از تکرارهای قبلی در برابر خراش مقاوم است. از نظر نمایشگر، یک صفحه نمایش 6.5 اینچی با پشتیبانی از ProMotion تا 120 هرتز، عملکرد همیشه روشن و 3000 نیت روشنایی اوج در فضای باز است. علاوه بر این، اپل میگوید این نمایشگر کنتراست بهتری در فضای باز دارد.
از نظر داخلی، آیفون ایر دارای تراشه جدید A19 Pro این شرکت است. تیم میلت، معاون معماری پلتفرم در اپل، گفت که این تراشه جدید، با پردازنده شش هستهای خود، سریعترین پردازنده گوشیهای هوشمند در بازار است. A19 Pro همچنین با یک پردازنده گرافیکی ارتقا یافته و تراشه شبکهای جدید N1 اپل عرضه میشود. آیفون ایر با مودم C1X خود، اتصال WiFi 7، بلوتوث 6 و Thread را به صورت پیشفرض ارائه میدهد. علاوه بر این، C1X جدید با قابلیت 5G، از نظر انرژی کارآمدتر است و 30 درصد انرژی کمتری نسبت به مودم موجود در آیفون 16 پرو مصرف میکند. جای تعجب نیست که آیفون ایر فقط از eSIM پشتیبانی میکند. اپل برای ایجاد فضا برای سایر قطعات، اسلات سیم کارت فیزیکی را در نظر نگرفته است. "فلات" این تلفن دوربینها، بلندگو و Apple Silicon را در خود جای داده است.
برای عکسها، Air دارای یک دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی با لنز دیافراگم f/1.6 و زوم تله فوتو 2 برابر است. مانند آیفون 17، آیفون ایر نیز با دوربین جلوی Center Stage جدید اپل عرضه میشود که از یک سنسور مربعی 18 مگاپیکسلی استفاده میکند تا به شما امکان دهد بدون تغییر جهت دادن به نحوه نگه داشتن گوشی در دست خود، هم عکسهای پرتره و هم عکسهای منظره بگیرید. از نظر ویدیو، این دوربین میتواند فیلمهای 4K را با سرعت 60 فریم در ثانیه با پشتیبانی از Dolby Vision ضبط کند.
اکنون، برای سوالی که در ذهن همه است: عمر باتری. در اینجا، اپل ادعا می کند که می توانید از Air "در تمام طول روز" استفاده کنید. البته، تمام روز میتواند برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. حتی اپل امروز گفت که اپل واچ سری 11 و اپل واچ SE 3 — که به ترتیب 24 و 18 ساعت استفاده را با یک بار شارژ ارائه می دهند — هر دو دارای عمر باتری "در تمام طول روز" هستند. اپل یک باتری MagSafe جدید را در کنار آیفون ایر به فروش می رساند که عمر باتری آن را افزایش می دهد، اما در آن زمان بهتر است آیفون 17 یا آیفون 17 پرو را خریده باشید.
قیمت آیفون ایر از 999 دلار شروع می شود و 256 گیگابایت حافظه داخلی در مدل پایه گنجانده شده است. اپل پیشسفارشها را از ساعت 8 صبح به وقت ET در روز جمعه آغاز میکند و دسترسی عمومی از 19 سپتامبر آغاز میشود. Air در چهار رنگ مشکی فضایی، سفید ابری، طلایی روشن و آبی آسمانی موجود خواهد بود.