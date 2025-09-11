اپل هیچ ادعای خنثی بودن کربن را در مورد ساعت هوشمند سری 11 خود ندارد

اپل امروز میزبان رویداد "Awe dropping" آیفون خود بود، اما پوشیدنیها نیز لحظاتی را در زیر نور خورشید تجربه کردند، از جمله معرفی Apple Watch Series 11. در سالهای اخیر، این شرکت ادعاهای زیستمحیطی بزرگی را در مورد ساعتهای هوشمند خود مطرح کرده است، اما پس از مواجهه با بررسیهای قانونی در خارج از کشور، زبان مورد استفاده برای اعتبار سبز این نسل جدید Apple Watch بهطور قابلتوجهی ملایمتر شده است.
با شروع Apple Watch Series 9، این شرکت ادعا کرد که مدلهای منتخب این ساعت میتوانند از نظر کربن خنثی باشند و این ادعاها در برخی از برندسازیهای Apple Watch 10 نیز تکرار شدند. با این حال، یک دادگاه منطقهای در فرانکفورت، آلمان، ماه گذشته رای داد که اپل نمیتواند ساعت هوشمند خود را از نظر کربن خنثی بنامد، زیرا برنامه جبران کربن مورد استفاده آن در زمینی قرار داشت که فقط تا سال 2029 اجاره کرده بود. طرح زیستمحیطی اپل نحوه رسیدگی به جبران کربن پس از آن تاریخ را در نظر نگرفته بود، به این معنی که ادعای "خنثی از نظر کربن" بیاساس بود و بر اساس این رای، قوانین رقابت را نقض میکرد.
به نظر میرسد این نوعی پرونده است که اپل احتمالاً درخواست تجدیدنظر خواهد کرد، اگرچه هنوز نشنیدهایم که آنها در مورد مراحل بعدی احتمالی اطلاعیهای صادر کنند. اما به نظر میرسد این اقدام بر نحوه صحبت شرکت در مورد Apple Watch Series 11 جدید خود تأثیر گذاشته است. در بیانیه مطبوعاتی رسمی در مورد Watch 11، بخش اثرات زیستمحیطی همچنان به برخی آمارها اشاره میکند، اما هیچ اشارهای به خنثی بودن کربن برای این پوشیدنی خاص نشده است. در عوض، این شرکت میگوید:
"Apple Watch Series 11 اکنون با 40 درصد محتوای بازیافتی ساخته شده است، که شامل 100 درصد کبالت بازیافتی در باتری و 100 درصد تیتانیوم یا آلومینیوم بازیافتی در بدنه است و بدنههای تیتانیومی با استفاده از یک فرآیند نوآورانه چاپ سه بعدی ساخته میشوند که فقط از نیمی از مواد خام نسلهای قبلی استفاده میکند. این محصول با 100 درصد برق تجدیدپذیر، مانند باد و خورشید، در سراسر زنجیره تامین تولید میشود."
هنوز هم ممکن است در مورد میزان دقت این ادعاها تردید وجود داشته باشد. اپل اولین یا تنها شرکتی نخواهد بود که آمارهایی را برای بازاریابی انتخاب میکند. و در حالی که دیگر بیانیهای در مورد ساعت هوشمند ارائه نمیکند، اپل در این بیانیه ادعا میکند که "برای عملیات شرکتی جهانی خود از نظر کربن خنثی است."