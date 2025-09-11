Apple Watch Series 11 شامل 5G و ویژگی ردیابی فشار خون است

اپل سه ساعت هوشمند جدید را در رویداد "فوق العاده" خود امروز معرفی کرد. به همراه مدل‌های جدید آیفون 17، اکنون Apple Watch Series 11، ساعت Apple Watch Ultra 3 و (بالاخره) یک ساعت Apple Watch SE جدید داریم - همانطور که شایعات پیش بینی کرده بودند. Apple Watch Series 11 امروز برای پیش‌سفارش در دسترس است و قیمت اولیه آن 399 دلار است و از 19 سپتامبر ارسال خواهد شد.

Cherlynn Low، Sam Rutherford و Billy Steele از Engadget در محل برگزاری رویداد هستند، بنابراین به زودی پوشش عملی خواهیم داشت و پس از آن بررسی‌های کامل در عرض یک هفته یا بیشتر. در این میان، در اینجا هر آنچه در مورد جدیدترین سری پرچمدار Apple Watch می‌دانیم آمده است.

ساعت Apple Watch Series 11 می تواند هشدارهای فشار خون بالا را ارائه دهد

سخنرانی اصلی با شهادت های چشمگیری در مورد اینکه چگونه اپل واچ به افراد در سلامتی و تندرستی آنها کمک کرده است، با هشدار دادن به آنها در مورد مشکلات سلامتی و درخواست کمک که جان آنها را نجات داده است، آغاز شد. مدل جدید اکنون به شناسایی یک مشکل سلامتی دیگر کمک می کند: فشار خون بالا.

معاون بهداشت اپل، دکتر سومبول احمد دسای، ویژگی ای را معرفی کرد که می تواند به تشخیص فشار خون بالا (فشار خون بالا) کمک کند، وضعیتی که بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می دهد و اغلب هیچ علامت واضحی ندارد. این ویژگی به همان سنسور نوری قلب متکی است که اپل واچ سال هاست داشته است، اما اکنون یک الگوریتم جدید که از طریق یادگیری ماشینی و مطالعه ای با مشارکت بیش از 100000 شرکت کننده به دست آمده است، به دنبال فشار خون بالا می گردد. این ویژگی در طول یک ماه در پس‌زمینه کار می‌کند تا الگوهای مرتبط با فشار خون بالا را شناسایی کند.

دسای مطمئن شد که بیان کند که نمی تواند همه موارد فشار خون بالا را تشخیص دهد، اما اپل انتظار دارد که بیش از یک میلیون نفر را مطلع کند که ممکن است در سال اول در دسترس بودن این ویژگی، فشار خون بالای تشخیص داده نشده داشته باشند - اگرچه، این امر به تایید FDA بستگی دارد. (اپل انتظار دارد به زودی آن را به دست آورد.)

صفحه نمایشی که دو برابر مقاوم تر در برابر خش است

در مورد موارد جدید دیگر در سال جاری، از Stan Ng، معاون بازاریابی محصولات Apple Watch و سلامتی شنیدیم، که Series 11 را باریک ترین و راحت ترین مدل تا کنون نامید. شیشه Ion-X اکنون دارای پوشش سرامیکی است که در سطح اتمی پیوند خورده و آن را دو برابر مقاوم تر از قبل در برابر خش می کند.

یک رنگ جدید (خاکستری فضایی برای همراهی با طلایی رز، مشکی جت و نقره ای از مدل های قبلی) وجود دارد و قاب اکنون از آلومینیوم 100 درصد بازیافتی ساخته شده است، در حالی که در Series 10، 95 درصد بود. همچنین مجموعه ای از رنگ ها در تیتانیوم صیقلی و 100 درصد بازیافتی وجود دارد. عمر باتری اکنون به لطف طراحی مجدد باتری به 24 ساعت افزایش یافته است، به این معنی که می توانید آن را تمام شبانه روز بپوشید.

اکنون Apple Watch به شما امتیاز خواب می دهد

اگر تمام شب ساعت خود را بپوشید، با یک امتیاز خواب جدید پاداش خواهید گرفت (مشابه آنچه قبلاً از ساعت Galaxy یا Pixel Watch/Fitbit دریافت می کنید). امتیاز خواب کیفیت خواب شما را بر اساس مدت، قوام، زمان بیداری و سایر معیارها تجزیه و تحلیل می کند. همچنین جزئیاتی در مورد عواملی که بر امتیاز شما تأثیر گذاشته اند و کارهایی که می توانید برای داشتن خواب بهتر در دفعه بعد انجام دهید، دریافت خواهید کرد. مطالعه Apple Heart and Movement داده های خواب را برای اطلاع رسانی در مورد نحوه عملکرد امتیاز خواب ارائه کرد.

مدل های Cellular اکنون از اتصال 5G برخوردار می شوند

اگر مدل سلولی را انتخاب کنید، به جای فقط LTE به شبکه های 5G دسترسی خواهید داشت. این امر حتی اگر تلفن خود را در خانه بگذارید، امکان اتصال سریعتر داده ها را روی مچ دست شما فراهم می کند. معماری مودم و آنتن نیز باید پوشش گسترده تری را ارائه دهد، در حالی که از نظر مصرف انرژی کارآمدتر است. اتصال سلولی 5G از اکثر اپراتورها در زمان عرضه در دسترس خواهد بود.

این پوشیدنی با watchOS 26 عرضه می شود، که طراحی جدید Liquid Glass را به نمایش می گذارد - و Apple Watch یک صفحه ساعت جدید برای به نمایش گذاشتن ظاهری شفاف به نام Flow دریافت می کند. همچنین یک صفحه ساعت جدید Exactograph نیز وجود دارد که Ng آن را "تفسیر مدرن از یک ساعت رگولاتور سنتی" توصیف کرد.

چه چیزی در Apple Watch Series 11 ثابت مانده است

اعلامیه های Apple Watch معمولاً ستایش زیادی از تراشه پردازنده جدید ("سیستم در یک بسته" یا SiP) می کنند. در مورد Series 11 در این زمینه هیچ اشاره ای نشد - زیرا از همان تراشه S10 سال گذشته استفاده می کند. ما دریافتیم که عملکرد آن در دفعه قبل بسیار توانمند بوده است، بنابراین لزوماً چیز بدی نیست.

سال گذشته، اپل بزرگترین به روز رسانی سخت افزاری را از زمان Series 4 به پوشیدنی پرچمدار خود داد، بنابراین جای تعجب نیست که مدل جدید آن طراحی کلی را حفظ می کند. مانند Series 10، Apple Watch Series 11 در اندازه قاب 42 میلی متری یا 46 میلی متری عرضه می شود. به طور عجیبی، این شرکت آن را باریک ترین مدل تا کنون می نامد - اگرچه مشخصات فنی آن را همان 9.7 میلی متر Series 10 ذکر کرده است. ما در واقع متوجه شدیم که Series 10 به طرز خوشایندی نازک است، بنابراین باز هم شکایتی نیست.

بهترین چیزی که تغییر نکرده قیمت است. سال گذشته، قیمت Series 10 از 399 دلار شروع شد - دقیقاً همان قیمتی که مدل پایه Series 11 دارد. گمانه زنی های زیادی در مورد اینکه آیا تعرفه ها قیمت سخت افزار جدید اپل را افزایش می دهد وجود داشت، اما حداقل برای پوشیدنی پرچمدار این شرکت، هیچ افزایش هزینه ای به مشتری منتقل نشد.

قیمت و در دسترس بودن Apple Watch Series 11

قیمت Apple Watch Series 11 از 399 دلار برای قاب آلومینیومی 42 میلی متری و اتصال فقط GPS شروع می شود. قیمت قاب بزرگتر 46 میلی متری از 429 دلار شروع می شود. اضافه کردن اتصال سلولی 5G به هر دو مدل 100 دلار اضافه می کند. قیمت قاب تیتانیومی از 699 دلار شروع می شود، اما سلولی در آن گنجانده شده است. البته، مجموعه ای از بندهای جدید نیز وجود دارد که می توانید انتخاب کنید که دلار بیشتری به خرید Apple Watch شما اضافه می کند - و نوع Hermès تا 1950 دلار قیمت دارد (اما با یک صفحه ساعت سفارشی ارائه می شود).

همه Apple Watch ها امروز برای پیش‌سفارش در دسترس هستند و از 19 سپتامبر در دسترس خواهند بود.