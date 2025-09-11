اپل از جدیدترین محصولات آیفون خود رونمایی کرده است، معرفی چهار دستگاه در مجموع: استاندارد آیفون 17، آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس رده بالا و یک مدل فوق العاده باریک جدید به نام آیفون ایر. آیفون 17، آیفون 17 پرو و آیفون ایر. ما پیش‌نمایش‌های عملی برای هر دستگاه جدید داریم، اما مثل همیشه، اکثر مردم باید خرید را به تعویق بیندازند تا زمانی که بتوانیم به طور کامل تلفن‌ها را در روزهای آینده بررسی کنیم. با این حال، اگر از قبل مطمئن هستید که می‌خواهید ارتقا دهید، ما آنچه را که باید در مورد هر آیفون جدید قبل از پیش‌سفارش بدانید، شرح داده‌ایم.