دوربین زوم گلکسی S26 اولترا عکس‌های روشن‌تری ثبت خواهد کرد

طبق این افشاگری، دوربین تله‌فوتوی 50 مگاپیکسلی گلکسی S26 اولترا دارای دیافراگم f/2.9 خواهد بود. این در حالی است که مدل پیشین، گلکسی S25 اولترا، از دیافراگم f/3.4 در همین لنز استفاده می‌کرد. این تغییر به ظاهر کوچک، پیامدهای عملی بسیار بزرگی برای کاربران خواهد داشت. نخستین و واضح‌ترین مزیت، بهبود چشمگیر عملکرد در نور کم است. با جذب نور بیشتر، عکس‌های گرفته شده در شب یا محیط‌های داخلی، روشن‌تر، واضح‌تر و با نویز دیجیتال بسیار کمتری همراه خواهند بود.

دومین مزیت این ارتقا، توانایی دوربین در ثبت تصاویر با تاری حرکتی کمتر است. از آنجایی که نور بیشتری به سنسور می‌رسد، دوربین نیازی به باز نگه داشتن شاتر برای مدت طولانی ندارد. سرعت شاتر بالاتر به معنای ثبت آنی لحظه‌ها و کاهش محوشدگی ناشی از حرکت سوژه یا لرزش دست عکاس است. سومین تأثیر مثبت این تغییر در عکاسی پرتره نمایان می‌شود. دیافراگم بازتر، عمق میدان کمتری ایجاد می‌کند و این به معنای دستیابی به افکت بوکه‌ی طبیعی و حرفه‌ای‌تر است. در این حالت، جداسازی سوژه از پس‌زمینه به شکل اپتیکال و با کیفیت بالاتری انجام می‌شود و نیاز به پردازش‌های نرم‌افزاری سنگین که گاهی اوقات نتایج غیرطبیعی دارند، کاهش می‌یابد.

این به‌روزرسانی برای سامسونگ یک اقدام دیرهنگام اما حیاتی تلقی می‌شود. رقبای این شرکت مدت‌هاست که از لنزهای تله‌فوتو با دیافراگم‌های باز استفاده می‌کنند. برای نمونه، شیائومی 15 اولترا با دیافراگم f/2.6، ویوو X200 پرو با f/2.7 و حتی هواوی P60 پرو که در سال 2023 با دیافراگم f/2.1 عرضه شد، همگی نشان داده‌اند که این مسیر، آینده‌ی عکاسی با زوم در گوشی‌های هوشمند است. بنابراین، این بهبود در گلکسی S26 اولترا، رقابت را در سطح بالاتری دنبال خواهد کرد.

منبع: Android Authority

نوشته دوربین زوم گلکسی S26 اولترا عکس‌های روشن‌تری ثبت خواهد کرد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala