آیفون 17 دارای صفحه نمایش بزرگتر با پشتیبانی از ProMotion و نرخ تجدید 120 هرتز است

در یک شوک مطلق، یک اوایل سپتامبر رویداد اپل شامل رونمایی رسمی از آیفون 17 بود. چه کسی می توانست این را پیش بینی کند؟ به جرات می توان گفت بزرگترین تغییر این بار - به معنای واقعی کلمه - مربوط به صفحه نمایش است. با 6.3 اینچ، بزرگتر از صفحه نمایش 6.1 اینچی آیفون 16 است. متاسفم برای کاربران آیفون با دست های کوچکتر و هر کس دیگری که از تبدیل شدن هر تلفن به یک فبلت خسته شده است. حاشیه ها نیز نازک تر هستند.

صفحه نمایش آیفون 17 نه تنها بزرگتر از صفحه نمایش مدل قبلی خود است، بلکه دارای صفحه نمایش Super Retina XDR با ProMotion است، به این معنی که نرخ تجدید تطبیقی تا 120 هرتز برای پیمایش روان تر دارد (شاید بتوانید از همکارم ایگور بونیفاچیچ برای به وجود آوردن آن تشکر کنید). این یک صفحه نمایش همیشه روشن است. هنگامی که از آیفون 17 خود استفاده نمی کنید، نرخ تجدید برای کمک به بهینه سازی عمر باتری به 1 هرتز کاهش می یابد.

اپل ادعا می کند که قسمت جلوی دستگاه دارای Ceramic Shield 2 است که مقاومت در برابر خراش را سه برابر بهبود می بخشد. همچنین یک پوشش ضد تابش هفت لایه وجود دارد که برای بهبود خوانایی طراحی شده است، و روشنایی اوج فضای باز 3000 نیت وجود دارد (1000 نیت بیشتر از آیفون 16).

هیچ جایزه ای برای حدس زدن اینکه پردازنده ارتقا یافته ای در آیفون 17 وجود دارد وجود ندارد. یک پردازنده A19 با طراحی 3 نانومتری مدل پایه امسال را تامین می کند. اپل می گوید پهنای باند حافظه بیشتری برای تقویت پردازش مدل زبان بزرگ روی دستگاه دارد (موتور عصبی 16 هسته ای به این امر کمک می کند). A19 دارای یک پردازنده گرافیکی پنج هسته ای نیز می باشد. این، به علاوه صفحه نمایش 120 هرتزی، باید بازی را در آیفون 17 تقویت کند.

متاسفانه، اپل از یک سیستم دوربین دوگانه در پشت استفاده می کند. اپل این را یک سیستم دوربین Dual Fusion می نامد که قابلیت های هر دو لنز را با هم ترکیب می کند. دوربین اصلی یک لنز 48 مگاپیکسلی با تله فوتو 2x با کیفیت نوری یکپارچه و فاصله کانونی 26 میلی متری است. همچنین یک سنسور فوق عریض 48 مگاپیکسلی وجود دارد - اپل می گوید این می تواند تا چهار برابر وضوح دوربین نسل قبلی را ثبت کند.

به گفته اپل، دوربین جلو دارای سنسور بسیار بزرگتری نسبت به مدل های قبلی است. همچنین به جای مستطیل، مربع است. یکی از مزایای بزرگ این تغییر این است که شما می توانید در هر جهتی سلفی های منظره بگیرید - نیازی به چرخاندن تلفن خود برای انجام این کار نیست. اگر، برای مثال، هوش مصنوعی افراد بیشتری را در عکس تشخیص دهد تا مطمئن شود همه در آن گنجانده شده اند، آیفون 17 شما به طور خودکار بین جهت های منظره و پرتره جابجا می شود.

دوربین سلفی می تواند عکس های 18 مگاپیکسلی بگیرد که ارتقایی نسبت به وضوح 12 مگاپیکسلی است که لنز جلوی آیفون 16 در آن قرار داشت. اپل می گوید دوربین Center Stage تثبیت کننده بهبود یافته ای را برای فیلم ها (که می توانید آنها را با کیفیت 4K HDR ضبط کنید)، تماس های FaceTime و تماس های ویدیویی در برنامه های شخص ثالث ارائه می دهد. همچنین از ویژگی ای به نام Dual Capture پشتیبانی می کند. این به شما امکان می دهد به طور همزمان با استفاده از دوربین های جلو و عقب فیلم ضبط کنید.

در بخش باتری، اپل می گوید آیفون 17 تا 30 ساعت پخش مداوم ویدیو را با یک بار شارژ ارائه می دهد که هشت ساعت بیشتر از آیفون 16 است. حالت Adaptive Power در iOS 26 می تواند سطوح مصرف باتری معمولی شما را یاد بگیرد و در صورت نیاز در مصرف برق صرفه جویی کند.

علاوه بر این، این شرکت ادعا می کند که به لطف شارژ سریعتر، می توانید باتری را در 20 دقیقه تا 50 درصد شارژ کنید. البته برای این کار به یک شارژر USB-C به اندازه کافی قدرتمند نیاز دارید، و اتفاقاً اپل در حال شروع به فروش یک آداپتور برق پویا 40 واتی با حداکثر 60 وات است که این کار را انجام می دهد. هزینه آن 39 دلار است.

قاب‌های سازگار با MagSafe اپل شامل قاب شفاف 49 دلاری، کیف پول FineWoven 59 دلاری و قاب سیلیکونی 49 دلاری (موجود در رنگ‌های مشکی، زرد نئون، خزه روشن، آبی لنگر و مه بنفش) هستند. دومی با بند جدید کراس بادی اپل کار می کند که کاملاً خود توضیحی است. این می تواند به ایمن نگه داشتن آیفون شما در حالی که فضای داخل جیب شما را آزاد می کند کمک کند. از نخ های 100 درصد بازیافتی ساخته شده و در 10 رنگ عرضه می شود. این بند دارای طول قابل تنظیم است. اوه، و هزینه آن 59 دلار است.

در جاهای دیگر، اپل به لطف تراشه شبکه N1 که در داخل طراحی کرده است، عملکرد و قابلیت اطمینان بهبود یافته ای را برای ویژگی هایی مانند Personal Hotspot و AirDrop وعده می دهد. همانطور که ممکن است انتظار داشته باشید، این از اتصال Wi-Fi 7 و بلوتوث 6 نیز پشتیبانی می کند.

ابعاد کمی با آیفون 16 متفاوت است. آیفون 17 با 71.5 میلی متر (2.81 اینچ) 0.1 میلی متر باریک تر و با 147.6 میلی متر (5.89 اینچ) 2 میلی متر بلندتر است. مویی هم ضخیم تر است و 0.15 میلی متر اضافه می شود. علاوه بر این، آیفون 17 با 177 گرم (6.24 اونس) هفت گرم سنگین تر از مدل قبلی خود است.

آیفون 17 در حال اجرای iOS 26 است که دارای زبان طراحی Liquid Glass جدید اپل است. این ویژگی گسترش Visual Intelligence اپل - پاسخ این شرکت به Google Lens - به اسکرین شات ها و همچنین برنامه های دوربین و تلفن بازسازی شده است. علاوه بر این، iOS 26 ترجمه زنده را به برنامه های تلفن، FaceTime و پیام ها، همراه با نظرسنجی ها در چت های گروهی، گزینه های اضافی صفحه قفل و موارد دیگر می آورد.

آیفون 17 در رنگ های مشکی، اسطوخودوس، آبی مه آلود، مریم گلی و سفید عرضه خواهد شد. در یک به روز رسانی بسیار خوشایند، اپل حافظه داخلی پایه را به 256 گیگابایت دو برابر می کند.

هیچ افزایش قیمتی در سال جاری وجود ندارد، زیرا قیمت آیفون 17 از 799 دلار شروع می شود. پیش‌سفارش‌ها برای آیفون 17 (و مدل‌های دیگر) از جمعه، 12 سپتامبر ساعت 8 صبح به وقت شرقی آغاز می‌شود. آیفون 17 در 19 سپتامبر در بیش از 63 کشور از جمله ایالات متحده به فروش می رسد. یک هفته بعد در 22 کشور و منطقه دیگر در دسترس خواهد بود.