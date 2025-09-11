بررسی عملی آیفون 17 اپل: بدون پلاس، بدون مشکل

آیفون ایر ممکن است بیشتر توجه ها را در رویداد امروز اپل به خود جلب کند، اما "معمولی" آیفون 17 همان مدلی است که بسیاری از طرفداران iOS آن را خواهند خرید. مدل جدید امسال ممکن است شبیه یک بازسازی اساسی به نظر نرسد، زیرا طراحی عمدتاً یکسان است، اما اجازه ندهید این شما را فریب دهد. این شرکت به طور چشمگیری نمایشگر را ارتقا داده است تا ProMotion و نرخ تازه سازی 120 هرتز را شامل شود. قدرت بیشتری در زیر کاپوت وجود دارد، آماده برای استفاده از تمام ویژگی هایی که Apple Intelligence و iOS 26 ارائه می دهند. به علاوه، هشت ساعت عمر باتری بیشتر و شارژ سریعتر در صورت نیاز وجود دارد. و من هنوز حتی به آپدیت های دوربین اشاره نکرده ام، که با دوربین جلوی Center Stage برجسته می شوند.

با معرفی آیفون ایر، اپل آیفون 17 پلاس را حذف کرد. اکنون باید بین آیفون 17 با صفحه نمایش 6.3 اینچی، آیفون ایر 6.5 اینچی یا آیفون 17 پرو مکس 6.9 اینچی (و پرو 6.3 اینچی) تصمیم بگیرید - اگر در درجه اول به اندازه اهمیت می دهید. من نگران بودم که شرکت ما را با یک آیفون پایه 6.1 اینچی رها کند، گوشی ای که بعد از اینکه بالاخره به آیفون 16 پلاس عادت کردم، فوق العاده کوچک به نظر می رسد. خوشحالم که گزارش می دهم آیفون 17 به خوبی این شکاف را پر می کند، و فکر نمی کنم مدل "معمولی" کوچکتر فشار زیادی به حساسیت های ظریف من وارد کند.

بیلی استیل برای انگجت

در نگاه اول، ستاره واقعی این نمایشگاه امسال، نمایشگر ارتقا یافته آیفون 17 است. نه تنها کمی بزرگتر است، بلکه اکنون دارای نرخ تازه سازی 120 هرتز است و از فناوری ProMotion اپل پشتیبانی می کند. تفاوت بین این مدل جدید و آیفون 16 پلاس من بلافاصله آشکار بود. رنگ ها زنده تر، جزئیات واضح تر هستند و نگاه کردن به آن لذت بخش تر است. البته، من نتوانستم در یک دموی سریع به نکات ظریف آنچه این ارتقا ارائه می دهد، بپردازم، اما پس از اولین نگاه به تلفن، تحت تأثیر قرار گرفتم.

من همچنین توانستم به طور خلاصه دوربین جلوی جدید Center Stage را در لابی خارج از تئاتر استیو جابز امتحان کنم. به روز رسانی های دوربین دیگری در آیفون 17 وجود دارد، اما این یکی برای اکثر مردم سودمندتر خواهد بود. با ورود افراد بیشتر به قاب برای گرفتن سلفی، به طور خودکار جهت گیری را تغییر می دهد، و مهمتر از همه، این کار را به سرعت و بدون هیچ گونه لرزش یا تاخیری انجام می دهد. در تلاش های متعددی که مشاهده کردم به خوبی کار کرد، و این یکی از معدود ویژگی های جدیدی است که مشتاقانه منتظر آزمایش بیشتر آن هستم.

علاوه بر این، Dual Capture، توانایی ضبط فیلم از دوربین های عقب و جلو به طور همزمان، برای ضبط ویدیوهای واکنش عالی خواهد بود. یک منطقه نمایشی شلوغ در خارج از یک سخنرانی اصلی اپل هیجان انگیزترین مکان برای این کار نیست، اما آنچه توانستم ببینم من را برای بعد از ظهرهای آینده در مسابقات ورزشی جوانان هیجان زده کرد.

ما باید منتظر بررسی کامل خود باشیم تا به بررسی عمیق بقیه ویژگی‌های جدید آیفون 17 بپردازیم، اما پس از اولین معرفی‌ام، پیش‌بینی می‌کنم که این می‌تواند قوی‌ترین به‌روزرسانی سالانه در چند سال اخیر باشد.