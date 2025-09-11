رویداد Apple iPhone 17 به تازگی به پایان رسید و اپل تا حد زیادی به تمام شایعات پیش از این نمایش عمل کرد. این شرکت خط تولید iPhone 17، iPhone Air و چندین دستگاه دیگر را معرفی کرد. (برای جزئیات کامل، وبلاگنویسی زنده رویداد اپل Engadget را بررسی کنید.) علاوه بر دیدن سختافزار جدید، اپل پس از این رویداد تأیید کرد که میتوانیم نسخههای نهایی iOS 26 و iPadOS 26 را در روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر دانلود کنیم. (این زمانی است که سایر بهروزرسانیهای سیستم عامل اپل نیز منتشر میشوند.)
این بهروزرسانیهای سیستمعامل، تغییرات اساسی در نرمافزار آیفون و آیپد شما به همراه دارند. احتمالاً قبلاً در مورد "Liquid Glass" شنیدهاید، که (به طور عمدی یا غیرعمدی) نوعی برداشت اپل از زبان طراحی قدیمی Windows Vista است. این مهمترین تغییر است، اما ما دو هفته را صرف آزمایش بسیاری از ویژگیهای دیگر موجود در این بهروزرسانی کردیم — میتوانید پیشنمایش عملی iOS 26 ما را برای برداشتهای بیشتر بررسی کنید.
مطمئن نیستید که میخواهید گوشی هوشمند یا تبلت خود را ارتقا دهید؟ نگران نباشید، ما به شما کمک میکنیم تا دریابید که آیا دستگاههای شما قادر به اجرای iOS 26 خواهند بود یا خیر.
در حالی که اپل سال گذشته هیچ آیفونی را از لیست واجد شرایط خود حذف نکرد، این موضوع در مورد سال ۲۰۲۵ صادق نیست، زیرا چند مدل این بار حذف میشوند. تمام مدلهای آیفون 8 و آیفون X آخرین مدلهایی بودند که در سال ۲۰۲۳ حذف شدند و امسال آیفونهایی که در سال ۲۰۱۸ عرضه شدهاند، کنار گذاشته خواهند شد. اگر دستگاه شما واجد شرایط نباشد، نمیتوانید iOS 26 را هنگامی که هفته آینده در دسترس قرار میگیرد، دانلود کنید.
میتوانید لیست کاملی از آیفونها و آیپدهایی که از iOS 26 و iPadOS 26 پشتیبانی میکنند را در زیر بیابید. برای دیدن هر آنچه که با آخرین بهروزرسانیهای سیستمعامل ارائه میشود، میتوانید خلاصه بزرگ ما از آنچه که باید از iOS 26 انتظار داشته باشید را بررسی کنید. علاوه بر این، در اینجا همه چیزهایی که اپل در رویداد رونمایی از آیفون 17 فاش کرد آورده شده است.
این سه آیفون iOS 18 با iOS 26 سازگار نخواهند بود
برخلاف سال گذشته، سه آیفون واجد شرایط دانلود جدیدترین iOS در زمان عرضه نخواهند بود. این سه مدل که برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ عرضه شدند، به مهمانی iOS 26 نخواهند آمد:
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
آیفونهای سازگار با iOS 26
طبق سایت اپل، دستگاههای فهرست شده در زیر با iOS 26 سازگار خواهند بود. به طور خلاصه، اگر آیفونی دارید که در سال ۲۰۱۹ یا بعد از آن معرفی شده است، مشکلی نخواهید داشت:
iPhone SE (نسل دوم یا جدیدتر)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16e
iPhone 17
iPhone 17 Air
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
آیپدهای سازگار با iPadOS 26
در همین حال، آیپدهای فهرست شده در زیر واجد شرایط دانلود iPadOS 26 هستند:
iPad Pro (M4)
iPad Pro 12.9 اینچی (نسل سوم و جدیدتر)
iPad Pro 11 اینچی (نسل اول و جدیدتر)
iPad Air (نسل سوم و جدیدتر، از جمله M2 و M3)
iPad (نسل هشتم و جدیدتر، از جمله A16)
iPad mini (نسل پنجم و جدیدتر، از جمله A17 Pro)
اگر نخواهم آیفون جدید بخرم چه؟
اگر میخواهید به استفاده از آیفون قدیمیتری که توسط iOS 26 پشتیبانی نمیشود ادامه دهید، مشکلی نیست. با این حال، بهروزرسانیهای امنیتی را از دست خواهید داد که میتواند تلفن شما را در معرض خطر بدافزارها و سایر تهدیدها قرار دهد. علاوه بر این، اگر به نسخه خاصی از iOS یا جدیدتر نیاز داشته باشند، ممکن است برخی از برنامهها از کار بیفتند. و البته، نمیتوانید به آخرین ویژگیهایی که iOS 26 ارائه میدهد دسترسی داشته باشید.
iOS 26 چه زمانی در دسترس خواهد بود؟
اپل اعلام کرد که iOS 26 را در روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر برای آیفونهای واجد شرایط منتشر خواهد کرد.
آیا هنوز میتوانم نسخه بتای عمومی را دانلود کنم؟
بله، میتوانید با دانلود و نصب آخرین نسخه بتای عمومی، خودتان این نرمافزار را امتحان کنید. نسخه بتای عمومی، تکرار پایدارتری از این بهروزرسانی نسبت به نسخه توسعهدهنده است که اخیراً به نقطه عطف بتا 9 رسیده است و چند ویژگی جذاب دیگر را ارائه میدهد که هنوز در نسخه عمومی در دسترس نیستند. (اگرچه شایان ذکر است که نصب هر نوع نرمافزار بتا با درجهای از خطر همراه است.)
ویژگیهای iOS 26 که ما در مورد آنها هیجانزده هستیم
طراحی Liquid Glass: صفحه اصلی شما با آیکونهای جدید برنامه، از جمله حالت تاریک و گزینههای تمام صفحه، بازسازی میشود. همچنین متوجه دکمههایی با طراحی شناور جدید خواهید شد. Liquid Glass، به تعبیر اپل، برای ایجاد انسجام بصری بیشتر در تمام سیستمعاملهای این شرکت طراحی شده است.
طراحی مجدد برنامه تلفن: بالاخره میتوانید مخاطبین، تماسهای اخیر و پیامهای صوتی را همه در یک صفحه مرور کنید. همچنین دارای ویژگی جدیدی به نام Hold Assist است که به شما اطلاع میدهد وقتی یک اپراتور به خط میآید تا بتوانید از موسیقی آسانسوری اجتناب کنید.
Live Translate: iOS 26 این امکان را فراهم میکند که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با کسی که به زبان دیگری صحبت میکند، مکالمه داشته باشید. Live Translate مکالمه شما را به صورت همزمان ترجمه میکند.
ویژگی نظرسنجی: اعضای چت که در پیامهای گروهی در برنامه Messages میآیند، میتوانند نظرسنجی ایجاد کنند. این میتواند از پیامهای ناخواسته 30+ زمانی که نوبت به تصمیمگیری در مورد اینکه کدام رستوران این آخر هفته در آن ملاقات میکنید، جلوگیری کند.
گزینههای جدید صفحه قفل: گزینههای صفحه قفل آیفون قابل تنظیمتر با iOS 26 ارائه میشوند، از جمله یک ساعت جالبتر، جلوههای تصویر زمینه سه بعدی، ویجتهای بیشتر و گزینههای حالت تمرکز بهتر.
به تعویق انداختن طولانیتر (یا کوتاهتر): با تنظیمات 9 دقیقهای به تعویق انداختن در هشدارهای خود خداحافظی کنید (اگر میخواهید). به زودی این گزینه را خواهید داشت که زمان به تعویق انداختن خود را از یک تا 15 دقیقه تغییر دهید.
طراحی جدید برنامه دوربین: خواهید دید که پیمایش در برنامه دوربین در iOS 26 سادهتر است، با تمام دکمهها و منوها که در مکانهای مناسب قرار دارند. این به معنای کشیدن کمتر و عکسبرداری بیشتر است. به علاوه، ویژگی جدیدی وجود دارد که به شما میگوید آیا لنز شما خیلی کثیف است یا خیر.
بازسازی اسکرینشات: هنگامی که اسکرینشات میگیرید، این گزینه را خواهید داشت که تصویر را در گوگل جستجو کنید (شاید به دنبال ژاکتی هستید که روی یک سلبریتی دیدهاید) و میتوانید از ChatGPT در مورد عکس سؤال بپرسید — همه از صفحه ویرایش. این مانند یک جستجوی تصویر معکوس است اما بدون تمام کارهای سخت.