iOS 26، iPadOS 26، watchOS 26 و macOS 26 در ۱۵ سپتامبر منتشر خواهند شد

در کنار تمام آیفون‌های جدید، مدل‌های Apple Watch و سایر سخت‌افزارها، رویداد امروز Apple خبرهایی را در مورد زمانی که می‌توانید iOS 26، iPadOS 26، watchOS 26، macOS 26 و visionOS 26 را نصب کنید، به همراه داشت. شما می‌توانید این سیستم‌عامل‌ها را روی دستگاه‌های سازگار در ۱۵ سپتامبر، زمانی که از حالت بتا خارج می‌شوند، نصب کنید.

امسال دو تغییر عمده وجود دارد. اولین مورد، تغییر اپل به زبان طراحی Liquid Glass در سراسر دستگاه‌هایش است. این یک بازبینی قابل توجه در طراحی سیستم عامل های اپل است، با تمرکز بر شفافیت و سیالیت. به‌روزرسانی بزرگ دیگر، سیستم نام‌گذاری سیستم‌عامل‌ها است. شاید کمی ناخوشایند باشد که از iOS 18 به iOS 26 بروید، اما اپل اکنون در حال همسو کردن شماره نسخه‌ها با سال‌های انتشار است تا همه چیز سازگارتر باشد.

خط تولید iPhone 17 با iOS 26 از پیش نصب شده عرضه خواهد شد. همچنین می‌توانید آن را بر روی دستگاه‌های iPhone 11، 12، 13، 14، 15 و 16 و همچنین واحدهای iPhone SE نسل دوم و جدیدتر دانلود کنید.

سازگاری برای watchOS 26 نیز ساده است. این سیستم‌عامل در جدیدترین دستگاه‌ها، به همراه Apple Watch SE نسل دوم، Apple Watch Series 6 یا جدیدتر و تمام انواع Apple Watch Ultra در دسترس خواهد بود. در مورد visionOS 26، کاربران Apple Vision Pro می‌توانند آن را هفته آینده نصب کنند.

وقتی صحبت از iPadOS و macOS به میان می‌آید، اوضاع کمی پیچیده‌تر می‌شود. اگر می‌خواهید macOS 26 (معروف به macOS Tahoe) را امتحان کنید، به یکی از مک های زیر نیاز دارید:

MacBook Air با سیلیکون اپل (2020 و جدیدتر)

MacBook Pro با سیلیکون اپل (2020 و جدیدتر)

MacBook Pro (16 اینچی، 2019)

MacBook Pro (13 اینچی، 2020، چهار درگاه Thunderbolt 3)

iMac (2020 و جدیدتر)

Mac mini (2020 و جدیدتر)

Mac Studio (2022 و جدیدتر)

Mac Pro (2019 و جدیدتر)

در مورد iPadOS 26، می‌توانید از آن در مدل‌های iPad زیر استفاده کنید:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 اینچی (نسل سوم و جدیدتر)

iPad Pro 11 اینچی (نسل اول و جدیدتر)

iPad Air (M2 و M3)

iPad Air (نسل سوم و جدیدتر)

iPad (A16)

iPad (نسل هشتم و جدیدتر)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (نسل پنجم و جدیدتر)

در همین حال، اپل هنوز تاریخ انتشار tvOS 26 را اعلام نکرده است. هنوز هم به عنوان "در پاییز امسال" فهرست شده است. شاید اپل تا زمان رونمایی از Apple TV 4K به روز شده، صبر کند. شایعات حاکی از آن است که به زودی از راه می رسد (شاید در کنار یک هاب خانه هوشمند اپل). ما مدت هاست که منتظر یک مدل جدید هستیم، زیرا Apple TV 4K فعلی سه سال پیش وارد بازار شد. هنگامی که از راه برسد، tvOS 26 برای واحدهای Apple TV 4K نسل دوم و جدیدتر در دسترس خواهد بود.