انیمیشن بلند «Critterz» با هوش مصنوعی OpenAI ساخته می‌شود

داستان «Critterz» ماجراهای موجودات یک جنگل را روایت می‌کند که زندگی‌شان با ورود یک فرد ناشناس دچار دگرگونی می‌شود. هدف اصلی OpenAI از این پروژه، فراتر از یک فیلم، ارائه‌ی یک الگوی جدید برای صنعت سینماست. موفقیت احتمالی این فیلم می‌تواند به عنوان یک نمونه‌ی موفق، سایر استودیوها را به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در فرایندهای خلاقانه‌ی خود ترغیب کند. برای تحقق این هدف، شرکت Vertigo Films از لندن و استودیوی Native Foreign از لس‌آنجلس به عنوان شرکای تولید انتخاب شده‌اند. استودیوی Native Foreign پیش از این تجربه‌ی ساخت نسخه‌ی کوتاه «Critterz» را با کارگردانی نلسون و با تکیه‌ی کامل بر تصاویر خلق‌شده توسط DALL-E داشته است.

رویکرد تولید این فیلم بر یک همکاری متعادل میان انسان و فناوری استوار است. فیلم‌نامه توسط نویسندگان فیلم «Paddington in Peru» نوشته شده و صداپیشگان حرفه‌ای انسانی وظیفه‌ی اجرای دیالوگ‌ها را بر عهده خواهند داشت. همچنین، هنرمندان انسانی طرح‌های مفهومی و اسکچ‌های اولیه را آماده می‌کنند تا این آثار به عنوان الهام‌بخش و ورودی برای ابزارهای هوش مصنوعی OpenAI به کار روند. این مدل هیبریدی تضمین می‌کند که خلاقیت انسانی همچنان در هسته‌ی اصلی پروژه باقی می‌ماند، در حالی که هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تسریع و بهینه‌سازی فرایند تولید عمل می‌کند.

این پروژه در فضایی عرضه می‌شود که جامعه‌ی هنری هالیوود با دیده‌ی تردید به هوش مصنوعی می‌نگرد. پس از اعتصاب گسترده‌ی سال 2023، سندیکای بازیگران SAG-AFTRA قوانینی را برای محافظت از حقوق اعضای خود در برابر استفاده‌ی بدون مجوز از چهره‌های دیجیتالی وضع کرد. علاوه بر این، شکایت‌های حقوقی متعددی علیه شرکت‌های توسعه‌دهنده‌ی هوش مصنوعی در جریان است. با این حال، تیم «Critterz» با امیدواری به آینده، قصد دارد فیلم خود را برای اولین بار در جشنواره‌ی فیلم کن در ماه مه سال آینده به نمایش بگذارد و فصل جدیدی را در تاریخ انیمیشن‌سازی رقم بزند.

