آیفون ایر در دست: پیشگام فوق العاده شیک تاشو آینده اپل

اپل ممکن است آن را (حداقل هنوز) نپذیرد، اما آیفون ایر چیزی بیش از یک نسخه باریک شده از جدیدترین گوشی این شرکت یا برداشت پیچیده‌تر از مدل پلاس معمول آن است. این یک پیش‌نمایش فوق‌العاده شیک از تاشو آینده آن است.

اکنون این ممکن است یک کشش به نظر برسد و چیزی برای گفتن در مورد تفاوت بین یک صفحه نمایش OLED سنتی و صفحه ای که قرار است خم شود وجود دارد. با این حال، ورود یک آیفون تاشو به یکی از بدترین رازهای فاش شده دنیای فناوری تبدیل شده است. هنوز قانع نشدید؟ خب، این را در نظر بگیرید. اگر شما در اپل مسئول بودید و با وظیفه فهمیدن نحوه مهندسی و طراحی اولین تلفن شرکت با صفحه نمایش انعطاف پذیر روبرو بودید، چگونه این کار را انجام می دادید؟ آیا سعی می کردید چرخ را دوباره اختراع کنید ؟ نه، شما رقبای خود را بررسی می کنید تا ببینید آیا فرمولی وجود دارد که بتوانید آن را برای نیازهای خود تغییر دهید. وارد سامسونگ شوید، که نه تنها یکی از بزرگترین رقبای اپل است، بلکه یک سازنده تلفن تاشو است که در حال حاضر هفت نسل عمیق است.

Sam Rutherford for Engadget

علاوه بر این، اگر به بهار امسال نگاه کنیم که سامسونگ گلکسی S25 اج را عرضه کرد، ممکن است از قبل متوجه برخی شباهت ها شده باشید. درست مانند آیفون ایر، S25 اج، یک برداشت باریک تر و ظریف تر از گوشی پرچمدار فرزند میانی سامسونگ است: S25+. این گوشی دارای بسیاری از کمبودهای مشابه مانند باتری کوچکتر و دوربین های کمتری نسبت به آنچه که انتظار دارید در یک دستگاه ممتاز با قیمت حدود 1000 دلار داشته باشید.

اما بزرگترین نشانه ای که نشان می دهد اپل ممکن است از کتاب سامسونگ صفحه ای را کپی برداری می کند، نازکی آیفون ایر است. ایده ساختن یک آیفون باریک تر با مشخصات بدتر بدون کاهش قیمت آن در سال 2025 منطقی نیست. مگر اینکه این کار را در راستای آماده سازی برای محصولی در آینده انجام دهید. بنابراین اگر دوباره S25 اج را در نظر بگیریم (که تنها 5.88 میلی متر ضخامت دارد) و سپس آن را با گلکسی زد فولد 7 مقایسه کنیم (که فقط چند ماه بعد عرضه شد و در حالت باز شده 4.2 میلی متر ضخامت دارد)، ناگهان یک الگوی غیرقابل انکار شکل می گیرد. آیفون 17 ایر یک نیمه از تاشو آینده اپل است و اگر شایعات درست باشند، سال آینده اپل اساساً دو تا از آنها را با هم ترکیب می کند در حالی که یک لولا و یک صفحه نمایش انعطاف پذیر را اضافه می کند. وویلا، آیفون فولد شما (یا هر نامی که اپل در نهایت روی آن می گذارد).

وقتی در کنار گلکسی زد فولد 7 سامسونگ مشاهده شود، دیدن اینکه چگونه طراحی فوق العاده نازک آیفون ایر ممکن است به یک آیفون تاشو تبدیل شود، سخت نیست. Sam Rutherford for Engadget

خب، به اندازه کافی گمانه زنی، خود آیفون ایر چطور؟ به طور خلاصه، این دستگاه با ضخامت تنها 5.6 میلی متر، فوق العاده نازک است. این واقعاً یکی از آن چیزهایی است که تا زمانی که آن را در دست نگیرید، نمی توانید به طور کامل از آن قدردانی کنید. لبه های آن به زیبایی صیقلی شده اند و در حالی که من اصطلاح "فلات دوربین" را دوست ندارم، مهندسی زیادی برای ایجاد شیب ظریفی که به سمت دوربین 48 مگاپیکسلی تکی پشت گوشی بالا می رود، انجام شده است.

در جلو، صفحه نمایش 6.5 اینچی Air به همان اندازه که انتظار دارید رنگارنگ و پر جنب و جوش به نظر می رسد و من خوشحالم که می بینم از ProMotion نیز پشتیبانی می کند. و برای عکس های سلفی، من واقعاً سیستم Center Stage جدید اپل را دوست دارم که از یک سنسور مربعی 18 مگاپیکسلی استفاده می کند تا بتوانید به آرامی بین عکس های معمولی به سبک پرتره و عکس های منظره جابجا شوید. به علاوه، اگر نمی خواهید همه چیز را به صورت دستی کنترل کنید، یک تنظیمات خودکار نیز وجود دارد که می تواند به طور جدی عکس ها و فیلم های رسانه های اجتماعی آینده را ساده کند.

Sam Rutherford for Engadget

پوشش براق روی قاب تیتانیومی ایر بسیار خوب است، اگرچه اگر اپل نمی گفت، ممکن بود فکر کنم فولاد ضد زنگ است. گفته می شود، با وزن تنها 165 گرم، تیتانیوم یکی از معدود راه ها برای کاهش وزن Air در این حد در عین افزایش دوام بود. من همچنین می خواهم اضافه کنم که مدل آبی آسمانی رنگ مورد علاقه من برای Air است زیرا بسته به نور، رنگ آن از تخم مرغ روبین روشن به خاکستری کم رنگ تر تغییر می کند. تنها نکته منفی در مورد طراحی کلی آن این است که شاسی تا حدودی جاذب اثر انگشت است.

با این حال، من هنوز چند سوال باقی مانده دارم که پس از آزمایش بیشتر باید به آنها پاسخ داده شود. افزودن یک تراشه A19 Pro و یک صفحه نمایش ProMotion باید به بهره وری انرژی گوشی کمک زیادی کند. اما هنوز باید دید که عمر باتری Air در زندگی واقعی چگونه خواهد بود. اپل ادعا می کند پخش ویدیوی مداوم تا 27 ساعت است، اما این به نوعی نشان می دهد که در طول سخنرانی اصلی، این شرکت یک بسته باتری MagSafe فوق العاده شیک جدید را نشان داد که ممکن است در نهایت یک لوازم جانبی ضروری برای افرادی باشد که به تلفن های خود فشار زیادی می آورند.

Sam Rutherford for Engadget

علاوه بر این، از تعداد انگشت شماری نمونه های دوربین که دیده ام، دوربین 48 مگاپیکسلی پشتی آیفون ایر کیفیت تصویر عالی دارد، اگرچه من هنوز در مورد انتقال به یک سیستم تک لنز مطمئن نیستم، حتی اگر تا زوم 4 برابر را پشتیبانی کند.

صرف نظر از این، با پر کردن شکاف آیفون ایر، جایی که مدل پلاس استاندارد معمولاً قرار می گیرد، اپل فرزند میانی سنتی خود را که کمتر از آن قدردانی می شود، به شیک ترین و شیک ترین گوشی دستی که این شرکت تا به حال ساخته است، تبدیل کرده است. متأسفانه، تمام این پیچیدگی با قیمت کمی بالاتر 999 دلار همراه است، در مقایسه با 899 دلار برای آیفون 16 پلاس سال گذشته.

قیمت آیفون ایر با 256 گیگابایت حافظه از 999 دلار شروع می شود. پیش‌سفارش‌ها از جمعه، 12 سپتامبر ساعت 8 صبح به وقت ET آغاز می‌شود و فروش رسمی برای 19 سپتامبر برنامه‌ریزی شده است.