تراشه‌های بی‌سیم جدید اپل، کنترل بیشتری بر آیفون به آن می‌دهند

اپل دو تراشه بی‌سیم جدید را در آیفون ایر معرفی کرد، پیش‌نمایشی از دنیایی که در آن تمام اجزای اصلی محصولات این شرکت به‌طور سفارشی طراحی شده‌اند. تراشه‌های C1X و N1 امکانات بی‌سیم مانند اتصال 5G و Wi-Fi 7 را فراهم می‌کنند و بر پایه مودم اصلی C1 که این شرکت در آیفون 16e معرفی کرد، ساخته شده‌اند.

حداقل یک دلیل برای اینکه اپل توانست طراحی باریک آیفون ایر را به سرانجام برساند، بهره‌وری انرژی این تراشه‌های جدید است. به گفته اپل، مودم C1X از 5G زیر 6 گیگاهرتز و 4G LTE پشتیبانی می‌کند و تا دو برابر سریع‌تر از مودم C1 است. همچنین سریع‌تر از مودم طراحی‌شده توسط کوالکام در آیفون 16 پرو "برای همان فناوری‌های تلفن همراه" است. اپل می‌گوید این تراشه قادر است به این بهبودهای عملکرد دست یابد در حالی که "در کل 30 درصد انرژی کمتری مصرف می‌کند" که به نظر می‌رسد برای تلفنی با باتری کوچک‌تر از حد معمول، حیاتی است.

در حالی که C1 در آیفون 16e نیز از Wi-Fi 6 پشتیبانی می‌کرد، اپل پشتیبانی از Wi-Fi را به تراشه جدید N1 در آیفون ایر واگذار کرده است. تراشه N1 بلوتوث 6 را برای اتصال به لوازم جانبی، Wi-Fi 7 و Thread را برای کنترل خانه هوشمند شما فعال می‌کند. هر دوی این تراشه‌ها با A19 Pro جدید، که دارای پردازنده مرکزی 6 هسته‌ای، پردازنده گرافیکی 5 هسته‌ای و موتور عصبی 16 هسته‌ای است، ترکیب می‌شوند تا به آیفون ایر قدرت سطح حرفه‌ای در نمایه نازک‌تری بدهند.

در حالی که اپل از این اجزای جدید برای ایجاد یک طراحی مجدد رادیکال در سال جاری استفاده می‌کند، تماماً سفارشی‌سازی نیز مسیری است که این شرکت به طور کلی به سمت آن پیش می‌رود، Bloomberg در سال 2024 گزارش داد. این امر هم برای جلوگیری از پرداخت هزینه به کوالکام برای قطعات و هم برای فعال کردن ویژگی‌ها و کارایی‌های جدید در محصولات خود است. اپل حتی دوست دارد مودم و پردازنده خود را در یک نقطه در یک تراشه واحد ترکیب کند، اگرچه طبق گزارش‌ها هنوز چند سال با آن فاصله داریم.