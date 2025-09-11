نقطهی عطف در سرنوشت Nova Launcher، واگذاری آن به شرکت Branch در سال 2022 بود. این شرکت که در زمینهی تحلیل دادههای کاربران فعالیت دارد، در ابتدا وعدهی منابع بیشتر برای توسعهی ویژگیهای نوآورانه را داده بود. با این حال، اخراجهای گسترده در این شرکت طی دو سال اخیر، تیم توسعه را تحلیل برد و کوین بری را به عنوان تنها فرد مسئول برای نگهداری این اپلیکیشن باقی گذاشت. آخرین بهروزرسانی پایدار در ماه مه 2024 عرضه شد و پس از آن، سکوت خبری بر آیندهی پروژه حاکم شد تا اینکه بری با پیام خداحافظی خود، همهچیز را روشن کرد. او در این پیام توضیح داد که تلاش زیادی برای متنباز کردن Nova Launcher انجام داده بود، اما مدیریت Branch در آخرین لحظه با این تصمیم مخالفت کرده و مانع از آن شده است.
این خبر بازتابی فوری در میان کاربران وفادار داشت. در انجمنهای ردیت، کاربران با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود، از نقش این لانچر در شکلدهی به اکوسیستم اندروید گفتند. کوین بری نیز در پاسخ به حمایتهای کاربران، ضمن قدردانی، اذعان کرد که این خداحافظی برای او نیز بسیار دشوار است. اگرچه Nova Launcher هنوز قابل دریافت و نصب است، اما آیندهی آن بدون توسعهدهنده و بهروزرسانیهای امنیتی و سازگاری، تاریک به نظر میرسد و کاربران به زودی ناچار به یافتن جایگزینهای مدرنتری خواهند بود. پایان کار این لانچر، نمادی از تغییر نسل در ابزارهای کاربردی اندروید است.
منبع: notebookcheck
نوشته لانچر اندرویدی Nova به آخر خط رسید اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala