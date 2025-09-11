دوربین سلفی جدید آیفون 17 به شما امکان می دهد بدون چرخاندن تلفن، عکس های گروهی بگیرید

اگر در تلاش برای تصمیم گیری در مورد خرید مدل جدید آیفون 17 و بررسی به روز رسانی های دوربین هستید، بیشتر خبرهای خوب و کمی خبر بد در پی رویداد بزرگ امروز وجود دارد. اپل دوربین تله فوتو را در مدل های آیفون 17 پرو و پرو مکس ارتقا داده و برخی ویژگی های جدید ویدئویی حرفه ای را معرفی کرده است. همچنین وضوح را در دوربین فوق عریض آیفون 17 پایه افزایش داده است - اما این مدل هنوز فاقد دوربین تله فوتو اختصاصی است که اکنون در رقبایی مانند Pixel 10 موجود است.

با این حال، خوشایندترین تغییر در کل خط تولید، دوربین جلویی جدید است. این دوربین نه تنها دارای یک حسگر مربعی با وضوح بالاتر است، بلکه یک ویژگی خوب Center Stage نیز دارد که جابجایی بین عکس های پرتره و گروهی را بسیار آسان تر می کند. فیلمبرداری نیز در این دوربین بسیار بهبود یافته است. در اینجا تمام جزئیات مربوط به تغییرات دوربین در کل خط تولید آورده شده است.

آیفون 17 پرو و پرو مکس

اپل

دوربین های آیفون 17 پرو و پرو مکس با یک سنسور تله فوتو جدید که 56 درصد بزرگتر است و وضوح را از 12 مگاپیکسل به 48 مگاپیکسل افزایش می دهد، ارتقاء بزرگی دریافت کرده اند - به این معنی که هر سه دوربین Fusion اکنون دارای وضوح بالاتری هستند. زوم نیز در دوربین تله فوتو از 5 برابر به 8 برابر به لطف لنز تتراپریسمی جدید افزایش یافته است. با این حال، زوم اپتیکال واقعی 4 برابر است و 8 برابر یک "کیفیت نوری" (یعنی تا حدی دیجیتال) زوم 12 مگاپیکسلی است. برآمدگی بزرگ‌تری که در پشت گوشی قرار دارد (یک "فلات" دوربین) برای جای دادن دوربین و سایر اجزا برای آزاد کردن فضا برای باتری وجود دارد.

دیگر ارتقاء عمده در دوربین جلویی است. همه مدل‌های آیفون 17 از جمله مدل‌های پرو، یک دوربین سلفی 18 مگاپیکسلی «مرکز صحنه» با حسگر مربعی دارند که نسبت به 12 مگاپیکسل در سه نسل قبلی افزایش یافته است. لنز نیز با شش عنصر به جای پنج عنصر قبلی به روز شده است. این باعث می شود عکس های سلفی واضح تر و ویدیوهای دقیق تری داشته باشید، یک مزیت بزرگ برای دوربینی که در نسخه های قبلی مورد توجه زیادی قرار نگرفته است.

سنسور مربعی دوربین جلو نیز نحوه گرفتن سلفی را تغییر می دهد. به جای چرخاندن گوشی به پهلو برای عکس های گروهی عریض، به سادگی یک تنظیم را لمس کنید تا میدان دید و جهت گیری گسترش یابد. اپل می گوید این نه تنها ساده تر است، بلکه احتمال جلوگیری از حوادث بیشتر است زیرا گرفتن گوشی به صورت عمودی آسان تر است. در حالت ویدیو، در همین حال، دوربین جلو اکنون ویدیوهای 4K HDR فوق تثبیت شده را ارائه می دهد. تنها نقطه ضعف این است که دیدن جزئیات سخت تر است، زیرا تصویر روی صفحه نمایش هنگام نگه داشتن به صورت عمودی بسیار کوچکتر است.

اپل همچنین برخی تغییرات کلیدی در ویدیو ایجاد کرده است تا فیلمسازان را به سمت آیفون به جای دوربین های اختصاصی سوق دهد. آیفون 17 پرو و پرو مکس دارای یک موتور فوتونیک جدید برای حفظ جزئیات و دقت رنگ هستند. اپل همچنین ضبط ProRes RAW، Apple Log 2 و genlock را معرفی کرد. دو ویژگی اول امکان محدوده دینامیکی بهبود یافته و درجه بندی آسان تر را فراهم می کنند، در حالی که genlock همگام سازی فیلم های گرفته شده با چندین آیفون 17 پرو را آسان تر می کند. یکی دیگر از ویژگی های کلیدی Dual Capture است که به شما امکان می دهد همزمان با دوربین های جلو و عقب فیلم بگیرید، بنابراین می توانید به طور همزمان فیلم بگیرید و واکنش خود را به آن وبلاگ کنید. مانند قبل، می تواند با سرعت 120 فریم در ثانیه با کیفیت 4K فیلمبرداری کند، اما ویدئوی شایعه شده 8K هنوز یک گزینه نیست.

آیفون 17

اپل

در مقایسه با مدل‌های Pro، آیفون 17 پایه یک تقویت‌کننده دوربین ملایم‌تری دریافت کرد. در درجه اول، این شرکت دوربین Fusion Ultra Wide را به 48 مگاپیکسل ارتقا داده است که با دوربین اصلی Fusion 48 مگاپیکسلی مطابقت دارد. این امر هنگام عکاسی گروهی و سایر عکس های عریض، عکس ها و فیلم های دقیق تری را ارائه می دهد. با این حال، زوم اپتیکال همچنان به دلیل عدم وجود دوربین تله فوتو اختصاصی به 2 برابر محدود شده است، در مقایسه با 5 برابر در آخرین مدل های پایه Samsung و Google Pixel 10 و Galaxy S25، که احتمالاً مورد توجه خریداران قرار خواهد گرفت. گفته می شود، وضوح افزایش یافته امکان تصاویر واضح تر هنگام بزرگنمایی دیجیتالی را فراهم می کند.

مدل پایه اکنون 4K 60 فریم در ثانیه Dolby Vision را با ویژگی های خلاقانه ای مانند حالت های سینمایی و اکشن، همراه با صدای فضایی ضبط می کند. عملکرد Audio Mix به طور خودکار صداها را تقویت می کند و نویز محیط را کاهش می دهد، در حالی که یک ویژگی کاهش نویز باد را ارائه می دهد.

آیفون 17 همان ارتقاء دوربین جلو را مانند مدل های Pro دریافت می کند، از جمله حسگر مربعی 18 مگاپیکسلی و ترفندهای Center Stage که به شما امکان می دهد عکس های عریض یا پرتره را بدون چرخاندن دوربین، همراه با ویدیوی 4K HDR فوق تثبیت شده بگیرید.

آیفون 17 ایر

اپل

اپل آیفون 17 ایر را تا حدی با استفاده از یک دوربین Fusion 48 مگاپیکسلی نازک نگه داشته است، اما سعی کرد تا حد امکان آن را همه کاره کند. این دوربین دارای یک سنسور 2 میکرومتری چهار پیکسلی بزرگ است که در نور کم برتری دارد، همراه با یک تله فوتو با کیفیت نوری 2 برابر. اپل گفت این به کاربران "معادل چهار لنز در جیب خود" از جمله مدل های عریض و تله فوتو از طریق زوم دیجیتال و اپتیکال می دهد. این یک راه خوب برای توصیف برش است، اما همچنان ضعیف ترین مدل آیفون 17 برای عکاسی است.

مانند سایر مدل‌ها، می‌توانید ویدیوی 4K 60 فریم در ثانیه Dolby Vision HDR را ضبط کنید و از حالت Action، ضبط صدای فضایی و حالت Audio Mix برای تقویت صداها و کاهش نویز محیط پشتیبانی کنید. موتور فوتونیک جدید جزئیات تصویر و دقت رنگ را بهبود می بخشد و یک سبک روشن جدید وضوح را به رنگ پوست اضافه می کند و سرزندگی را افزایش می دهد.

آیفون 17 ایر همچنین دارای دوربین جلوی 18 مگاپیکسلی Center Stage مانند مدل های دیگر است، با تمام مزایایی که به همراه دارد. این موارد شامل تغییر از عکس‌های عریض به پرتره بدون چرخاندن دوربین، ضبط ویدیوی 4K HDR با تثبیت فوق‌العاده و Dual Capture برای گرفتن ویدیو از هر دو دوربین جلو و عقب به طور همزمان است. Center Stage همچنین می تواند در طول تماس های ویدیویی استفاده شود تا شما را پایدار و در قاب قرار دهد.